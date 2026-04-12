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कर्क राशिफल 13 अप्रैल 2026: करियर में मिलेगा नया मौका, पुराने शंकाओं में ना उलझें, पढ़ें पूरा राशिफल

Apr 12, 2026 10:54 pm ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Cancer Horoscope Today 13 April 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। चलिए जानते हैं कि आज यानी 13 अप्रैल का दिन इन जातकों के लिए कैसा जाने वाला है?

कर्क राशिफल 13 अप्रैल 2026: करियर में मिलेगा नया मौका, पुराने शंकाओं में ना उलझें, पढ़ें पूरा राशिफल

Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 13 April 2026, कर्क राशिफल 13 अप्रैल 2026: आज दिन की शुरुआत थोड़े बेहतर मूड के साथ हो सकती है। यानी आप पहले से हल्का, थोड़ा खुश या सकारात्मक महसूस कर सकते हैं। शुक्र और गुरु के सहयोग से बातचीत बेहतर हो सकती है, लोग आपको ज्यादा सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं और कोई रुका हुआ काम भी आगे बढ़ सकता है। दिन आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन तभी जब आप झिझक छोड़कर आगे बढ़ेंगे। आज ज्यादा सोचने के बजाय मौके पर भरोसा करना जरूरी है। जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आत्मविश्वास चिंता से ज्यादा काम आएगा। कोई लक्ष्य या जिम्मेदारी आपसे बेहतर परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकती है, जो दिन को महत्वपूर्ण बना देगी। अगर आप पुराने शंकाओं में उलझे रहेंगे, तो नए अवसर हाथ से निकल सकते हैं। शाम तक दिन हल्का और बेहतर महसूस होगा, खासकर जब आप बीती बातों को पीछे छोड़ देंगे।

कर्क राशि लव राशिफल

आज प्यार में सच्चाई बहुत जरूरी है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो सामने वाले से यह उम्मीद न करें कि वह बिना कहे सब समझ जाएगा। छोटी-सी बात, हाल-चाल पूछना या एक सच्ची बात कहना ज्यादा असर करेगा। अगर रिश्ते में कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो दूरी बनाने के बजाय खुलकर बात करें। अगर आप सिंगल हैं, तो आपका मन ऐसे इंसान की ओर आकर्षित हो सकता है जिसके साथ आप सुरक्षित और सहज महसूस करें। आज सिर्फ दिखावे या रोमांच के पीछे न भागें। दोस्तों और लोगों के साथ समय बिताना भी अच्छा रहेगा। शाम तक प्यार में सुकून और सहजता महसूस होगी।

कर्क राशि करियर राशिफल

आज करियर के लिए दिन काफी अच्छा है। आपको कोई नया मौका मिल सकता है, खासकर अगर आप सही समय का इंतजार कर रहे थे। अगर आप अपने काम और काबिलियत पर भरोसा दिखाएंगे, तो लोग आपको नोटिस करेंगे। मीटिंग या बातचीत भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आज भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि शांत और समझदारी से काम करना जरूरी है। नौकरी में सही समय पर उठाया गया छोटा कदम भी बड़ा फायदा दे सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं, तो कोई अच्छा ऑफर या नया संपर्क काम आगे बढ़ा सकता है। स्टूडेंट्स के लिए आज धीरे-धीरे और नियमित पढ़ाई करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे।

कर्क राशि आर्थिक राशिफल

आज पैसों की स्थिति ठीक रहेगी और किसी एक मामले में राहत मिल सकती है। कोई पेमेंट या रुका हुआ पैसा आसानी से सुलझ सकता है। आज सोच-समझकर खर्च करें और भावनाओं में आकर पैसा न खर्च करें। पहले जरूरी काम निपटाएं, फिर ही अन्य खर्च करें। निवेश या पैसों से जुड़े फैसले लेते समय जल्दबाजी न करें। छोटा और सही फैसला ज्यादा फायदेमंद रहेगा। धैर्य रखेंगे तो पैसों की स्थिति बेहतर बनी रहेगी।

कर्क राशि हेल्थ राशिफल

आज आपकी सेहत आपके मन पर निर्भर करेगी। अगर आप तनाव में रहेंगे, तो थकान, भारीपन या पाचन की समस्या हो सकती है। इसलिए खुद को शांत रखें और ज्यादा चिंता न करें। समय पर खाना खाएं और दिन को आराम से बिताएं। शाम को ज्यादा सोचने से बचें और थोड़ा रिलैक्स करें। इससे आप बेहतर महसूस करेंगे।

आज की सलाह

पुरानी बातों को छोड़कर आज पर ध्यान दें।

लकी नंबर: 2

लकी कलर: पर्ल व्हाइट

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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