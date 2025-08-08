Today Cancer horoscope 9 August 2025 Aaj ka kark rashi rashifal future predictions कर्क राशिफल 9 अगस्त: कई स्रोतों से पास आएगा धन, फीलिंग्स को खुद पर हावी नहीं होने दें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
कर्क राशिफल 9 अगस्त: कई स्रोतों से पास आएगा धन, फीलिंग्स को खुद पर हावी नहीं होने दें

Cancer Horoscope Today, Aaj ka Kark rashi rashifal 9 August 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 9 अगस्त का दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयFri, 8 Aug 2025 10:16 PM
Cancer Today Daily Horoscope, आज का कर्क राशिफल 9 अगस्त 2025: सुनिश्चित करें कि आप लवर को अच्छे मूड में रखें। लव लाइफ में बहस से बचें और वर्कप्लेस पर जरूरी चैलेंज का सामना करना चाहिए। आज आप समृद्ध हैं, लेकिन सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं।

कर्क लव राशिफल- रिलेशनशिप खराब हो सकता है और आपको इसे संभालने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। सुनिश्चित करें कि आप रोमांस को जीवित रखने के लिए अपने लवर से बातचीत करें और फीलिंग्स को शेयर करें। कुछ महिलाएं माता-पिता का सपोर्ट पाने में सफल होंगी, वहीं पर्सनल प्राइवेसी से जुड़े मामले भी हो सकते हैं, जो आपको अपने लवर के साथ समय बिताते समय परेशान कर सकते हैं। महत्वपूर्ण फैसला लेते समय लवर की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना अच्छी बात है। शादीशुदा महिलाओं को अपने जीवनसाथी के परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाए रखने चाहिए।

कर्क करियर राशिफल- आपको नौकरी से जुड़ी अपनी नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और ऐसी घटनाएं भी होंगी जहां आपको नए कॉन्सैप्ट के साथ आने की जरूरत होगी। जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, मीडिया, फार्मास्यूटिकल्स, शिक्षाविद, होटल मैनेजमेंट और इंश्योरेंस की फील्ड में हैं, उन्हें नौकरी बदलने के कारण नजर आएंगे। आपका कमिटमेंट वह प्रमुख क्वालिटी होगी जो प्रमोशन या अप्रेजल में प्रमुख भूमिका निभाएगी। पार्टनर के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें और प्रोफेशनल फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करें।

कर्क आर्थिक राशिफल- आज कोई बड़ी आर्थिक परेशानी नहीं सामने आएगी। आज कई स्रोतों से धन का आगमन होगा, जिसमें पुराने निवेश भी शामिल है, आप विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करने की अच्छी स्थिति में होंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं और फ्लाइट टिकट बुक करके और होटल रिजर्वेशन करके विदेश में वेकेशन की प्लानिंग भी बना सकते हैं। आर्थिक सलाह देने वाली कंपनी के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप आपको स्मार्ट आर्थिक फैसला लेने में मदद कर सकती है।

कर्क सेहत राशिफल- आपका फिजिकल हेल्थ अच्छी रहने वाली है, लेकिन प्रोफेशनल प्रेशर के कारण मेंटल स्ट्रेस तनाव हो सकता है। फीलिंग्स को खुद पर हावी नहीं होने दें, क्योंकि इससे आपके हेल्थ पर सीरियस प्रभाव पड़ सकता है। प्रेग्नेंट लेडीज को बस या ट्रेन में चढ़ते समय सतर्क रहना चाहिए।

कर्क राशि के गुण-

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

