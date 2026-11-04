आज का कर्क राशिफल (4 नवंबर): आज दफ्तर में अपनी क्षमता दिखाएं
Cancer Horoscope, आज 4 नवंबर 2026 का कर्क राशिफल: जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। जानें आज का शुभ मुहूर्त, रंग, अंक, क्या करें और क्या न करें -
Today Cancer Horoscope 4 November 2026 Kark Rashifal, आज का कर्क राशिफल : पैसों का हाल आज सामान्य रहेगा, लेकिन काम में कुछ अलग करने का साहस बढ़ेगा। परिचित तरीके से हटकर प्रयास करने की इच्छा होगी। छोटी यात्रा के योग हैं और उसकी तैयारी पर बातचीत होगी। शनि मीन राशि के नौवें भाव में वक्री हैं। इससे किसी मार्गदर्शक या यात्रा से जुड़ी बात उम्मीद से धीमी चलेगी। तैयारी में समय देना पड़ेगा और उत्तर मिलने तक मन में अधीरता रहेगी। आपका जोश आगे बढ़ने को कहेगा, जबकि काम की गति कुछ ठहराव मांगेगी। वाहन खरीदने का विचार फिलहाल टालना बेहतर रहेगा। घर में खर्च और खान-पान की बात प्रमुख होगी। आज अपनी बात कहने के ढंग का असर रिश्तों में दिखाई देगा। सामान्य असहमति भी मन को जल्दी छुएगी।
आज का कर्क राशिफल (4 नवंबर): आज दफ्तर में अपनी क्षमता दिखाएं
करियर राशिफल
काम में नया तरीका आजमाने की इच्छा रहेगी। किसी कठिन जिम्मेदारी के सामने हिम्मत दिखाएंगे। उसके नतीजे को लेकर अभी बहुत आगे का दावा करना ठीक नहीं होगा। छोटी यात्रा काम की बातचीत का हिस्सा बन सकती है। किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेने के लिए अपनी तैयारी देखनी होगी। जवाब धीरे आने पर उत्साह में कमी महसूस होगी। मंगल कर्क राशि के पहले भाव में अपनी नीच राशि में हैं। इससे जोश रहेगा और छोटी बात पर चिड़चिड़ाहट भी बढ़ेगी। विद्यार्थियों में कठिन विषय को उठाने का साहस होगा, लेकिन तुरंत समझ न आने पर धैर्य कम पड़ेगा। अपने काम का एक स्पष्ट हिस्सा पूरा करने पर ध्यान दें। दफ्तर में अपनी क्षमता दिखाने की इच्छा रहेगी और बातचीत में आपकी सक्रियता साफ दिखाई देगी।
धन राशिफल
आज आर्थिक स्थिति औसत रहने के संकेत हैं। बहुत बड़े लाभ की उम्मीद का मजबूत आधार नहीं बनेगा। सामान्य खर्च की जरूरत सामने रहेगी। वाहन खरीदने की योजना है तो उसे आगे के लिए रोकना बेहतर होगा। सुविधा बढ़ाने की इच्छा और मौजूदा आर्थिक तैयारी में अंतर महसूस होगा। घर में उपलब्ध रकम पर चर्चा होगी। परिवार की जरूरत समझने के बाद खर्च की दिशा स्पष्ट लगेगी। आज अपनी उपलब्ध राशि के भीतर योजना रखें। किसी अलग काम को आजमाने का उत्साह पैसों के फैसले में भी दिखाई देगा, लेकिन उसके लाभ का पक्का संकेत नहीं है। दिन आर्थिक विस्तार से अधिक मौजूदा स्थिति समझने का रहेगा। खर्च की बातचीत आपके ध्यान में बार-बार लौटेगी।
लव राशिफल
परिवार में आज कही गई बात देर तक याद रहेगी। पूरे दिन चंद्रमा सिंह राशि के दूसरे भाव में रहेगा। इससे परिवार की चर्चा और खान-पान दिन के केंद्र में होंगे। खाने के समय आने-जाने या खर्च की बात उठेगी। अपनी राय कहने की इच्छा तेज रहेगी। जीवनसाथी से बहस के कारण तनाव होने की आशंका है। चेतावनी है कि झुंझलाहट में बोले गए तीखे शब्द संबंधों को कठिन बना सकते हैं। असहमति होने पर उत्तर देने से पहले थोड़ा ठहरें। किसी यात्रा की तैयारी पर अलग राय सामने आएगी तो मन में चुनौती का भाव होगा। फिर भी परिवार का साथ महत्वपूर्ण लगेगा। बातचीत के बाद अपनी कही बात पर दोबारा सोचने का अवसर मिलेगा और उसका असर मन में रहेगा।
सेहत राशिफल
सेहत को लेकर आज अतिरिक्त सावधानी का दिन है। जोश अधिक रहेगा, फिर भी आराम की जरूरत महसूस होगी। चिड़चिड़ाहट दिन की सहजता को प्रभावित करेगी। काम जल्दी पूरा करने की इच्छा में विश्राम पीछे छूटने की आशंका है। अपनी सामान्य देखभाल के लिए समय रखें। खाने-पीने पर ध्यान जाएगा और दिनचर्या की नियमितता का महत्व महसूस होगा। छोटी यात्रा का कार्यक्रम बना तो थकान का ध्यान रखना उपयोगी रहेगा। किसी खास बीमारी या निश्चित स्वास्थ्य परिणाम का संकेत नहीं है। दिन के अंत में भागदौड़ से हटकर बैठना अच्छा लगेगा और मन की तेजी कुछ कम होगी।
शुभ अंक- १
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त- ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५० से ०५:४३ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
यात्रा की तैयारी के लिए अपने कामों के बीच अलग समय रखें।
क्या न करें
आज वाहन खरीदने का अंतिम फैसला न करें।
कल का राशिफल
कल अतिरिक्त मेहनत से काम आगे बढ़ेगा। छोटे भाई-बहनों का साथ मिलेगा और दांपत्य अच्छा रहेगा। संतान से खुशी की खबर संभव है। नए निवेश या उद्यम के लिए दिन अनुकूल नहीं रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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