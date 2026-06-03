कर्क राशिफल 4 जून 2026: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Aaj ka Kark rashi rashifal 4 June 2026, Cancer Horoscope Today: कर्क राशि वालों के लिए दिन शुभता भरा रहेगा, लेकिन धन संबंधी मामलों में सतर्कता बरतने की जरूरी है। अपनों का साथ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। पढ़ें आज का विस्तृत कर्क राशिफल।
Aaj ka kark rashifal 4 June 2026, Today Cancer Horoscope: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में उपलब्धियों से भरा रहेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। आप अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। हालांकि काम का दबाव आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। धैर्य और समझदारी के साथ काम करना आपके लिए हितकारी रहेगा। आज आर्थिक मोर्चे पर कुछ परेशानी सामने आ सकती हैं। आर्थिक बजट बनाकर चलने से आप विपरीत परिस्थितियों से आसानी से पार पा सकते हैं। पढ़ें आज का विस्तृत कर्क राशिफल-
कर्क लव राशिफल-
कर्क राशि वालों को आज जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात संभव है और डेटिंग के लिए नया अवसर प्राप्त होगा। जो लोग नए प्रेम में जा रहे हैं, वे भी परिपक्वता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कुल मिलाकर आज आपके लिए प्रेम संबंध में अच्छी स्थिति है। परिवार से जुड़ी समस्याएं अब खत्म होती नजर आ सकती हैं। आज जीवनसाथी या पार्टनर की फीलिंग्स को नजरअंदाज नहीं करें।
कर्क करियर राशिफल-
कर्क राशि के जातक आज बिजनेस को बढ़ाने के लिए अहम फैसला ले सकते हैं। किसी अटके हुए प्रोजेक्ट में तेजी आ सकती है। नौकरी करने वालों को आज उच्चाधिकारियों का दबाव महसूस हो सकता है। लेकिन आप अपनी मेहनत और रणनीतिक सोच से सीनियर्स का जीत दिल सकते हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसका लाभ आपके करियर को मिल सकता है।
कर्क आर्थिक राशिफल-
आज कर्क राशि वालों आपकी व्यावसायिक स्थिति भी अच्छी बनी हुई है। जो लोग निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए द्वितीय भाव में केतु होने के कारण थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बना हुआ है। हालांकि, सप्तम भाव में चंद्रमा होने से वह इस जोखिम को कम कर रहा है, आज फिर भी आप थोड़ा सा सोच-समझकर ही निवेश करें। धन से जुड़ी कोई चिंता आपको अंदर ही अंदर परेशान कर सकती है।
कर्क सेहत राशिफल-
कर्क राशि के स्वास्थ्य में पूरी तरह सुधार हो चुका है। हालांकि आज आपको अज्ञात भय परेशान कर सकता है। मानसिक शांति पाने के लिए अकेले में समय बिताना लाभकारी रहेगा। खान-पान को लेकर सतर्क रहें। तेल या वसा से भरपूर भोजन आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
कुल मिलाकर करियर और आर्थिक रूप से आपके लिए नए अवसर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बिना सोचे-समझे लिए गए फैसले आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। भगवान शिव और मां काली को प्रणाम करना शुभ रहेगा।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान