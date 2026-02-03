Hindustan Hindi News
today cancer horoscope 4 february 2026 aaj ka kark rashifal daily future predictions
कर्क राशिफल 4 फरवरी: कर्क राशि वाले आज अचानक से होने वाले खर्चे से बचें, मन अशांत हो तो घर पर रहकर करें ये काम

संक्षेप:

Cancer Today Horosocpe 4 February 2026: आज के दिन कर्क राशि वाले शांत रहने वाले हैं। आज छोटी-छोटी ही सही लेकिन ग्रोथ जरूर देखने को मिलने वाली है। जानें आज का दिन लव, करियर, फाइनेंस और हेल्थ के हिसाब से कैसा होगा?

Feb 03, 2026 07:16 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Cancer Horoscope Today 4 February 2026, Aaj ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल: आज आप शांत रहेंगे। छोटे-छोटे फैसले लेंगे। इससे आप खुश भी रहेंगे। दोस्तों और परिवार के साथ समय बीतेगा। लोगों से अच्छी सलाह भी मिलेगी। एक-एक करके सारा काम पूरा करें। इससे आपको लगातार ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। शांत मन की वजह से आपकी सोच में भी क्लैरिटी रहेगी। इससे धीरे-धीरे आपको ग्रोथ दिखेगी। आगे की राह भी आसान होती जाएगी। नीचे जानें 4 फरवरी को आपका दिन कैसा जाने वाला है?

कर्क लव राशिफल

आज प्यार के मामले में कर्क राशि वालों के लिए दिन सही जाने वाला है। पार्टनर की परवाह करें। उनकी केयर करें। अपनी फीलिंग्स को लेकर उनसे साफ तौर पर बात करें। उनकी बात भी ध्यान से सुनने की कोशिश करें। छोटे-छोटे जेस्चर से पार्टनर को प्यार जताएं। इससे आप लोगों के बीच भरोसा बढ़ेगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी एक्टिविटी के दौरान कोई नया शख्स मिल सकता है। दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदलने की संभावना है। हल्की-फुल्की मस्ती मजाक वाली बातें करते रहें।

कर्क करियर राशिफल

कर्क राशि वाले आज क्लैरिटी के साथ काम करें। अगर कोई काम बड़ा है तो उसे दो हिस्से में बांट लें। धीरे-धीरे करके सब पूरा कर लें। अगर कोई कलीग भरोसेमंद है तो उससे छोटी सी सलाह जरूर लें। अपनी छोटी-छोटी गलतियों से सीखने की कोशिश करें। अगर किसी को आपके मदद की जरूरत पड़े तो जरूर करें। आज किसी सीनियर का सपोर्ट मिल सकता है। लगातार मेहनत करते रहिए क्योंकि इससे आपको नए मौके मिल सकते हैं। नए स्किल्स सीखने की कोशिश करें। छोटी-छोटी जीत का जश्न जरूर मनाइए।

कर्क फाइनेंशियल राशिफल

आज पैसों के मामले में दिन सही रहेगा। हालांकि आप अचानक से होने वाले खर्चे से बचें। किसी भी तरह का रिस्क ना लें। आज अपने खर्चे पर नजर रखें। जहां संभंव हो वहां पर कटौती जरूर करें। अगर कुछ खरीदना है तो बाकी ऑप्शन के साथ तुलना जरूर करें। छोटे-छोटे बचत से आपको खूब फायदा होगा। जरूरत और शौक में फर्क समझने की कोशिश करें। सोच-समझकर प्लान बनाएंगे तो आप अच्छी-खासी बचत कर लेंगे। किसी से सलाह लेनी हो तो जरूर लें।

कर्क स्वास्थ्य राशिफल

कर्क राशि वाले आज अपने रूटीन की आदतों के साथ दिन की शुरुआत करें। पानी सही मात्रा में पिएं। समय पर सोने की कोशिश करें। छोटी वॉक पर जरूर जाएं। अगर आज हल्का सा भी दर्द महसूस हो या फिर थकान सी लगे तो आराम जरूर करें। हल्की स्ट्रेचिंग से आपको राहत मिलेगी। अगर मन अशांत लगे तो गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस जरूर करें। जल्दी-जल्दी में काम करने से होने वाले तनाव से बचने की पूरी कोशिश करें। रूटीन को फॉलो करते रहेंगे तो आपकी एनर्जी बनी रहेगी। अगर आपका मन भारी सा लगे तो किसी भरोसेमंद इंसान से जरूर बात करें। इससे आपको काफी सुकून मिलेगा। अपने लिए भी कुछ समय निकालें और शांत रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
