आज का कर्क राशिफल (30 अक्टूबर): कर्क राशि आज एक मुद्दे पर टिके रहें
Cancer Horoscope, आज 30 अक्टूबर 2026 का कर्क राशिफल: जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। जानें आज का शुभ मुहूर्त, रंग, अंक, क्या करें और क्या न करें -
Cancer Horoscope 30 October 2026 Kark Rashifal, आज का कर्क राशिफल: तीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि के बारहवें भाव में रहेगा। खर्च, विश्राम और निजी समय की जरूरत पर ध्यान देना उपयोगी होगा। इसका अर्थ नुकसान या परेशानी होना तय नहीं है। अपनी ऊर्जा और उपलब्ध साधनों के अनुसार दिन की प्राथमिकताएं चुनें। गुरु कर्क राशि के पहले भाव में उच्च स्थिति में है। आत्मविश्वास को वास्तविक क्षमता के साथ रखें, इसे हर काम में सफलता या सुरक्षा का भरोसा न मानें। यदि कुछ समय शांत वातावरण में बिताना चाहें तो जरूरी लोगों को अपनी उपलब्धता बता दें। कम काम चुनकर उन्हें पूरा करना आज व्यस्त दिखने से अधिक उपयोगी हो सकता है।
आज का कर्क राशिफल (30 अक्टूबर): कर्क राशि आज एक मुद्दे पर टिके रहें
करियर राशिफल
वक्री शनि मीन राशि के नौवें भाव में है। उच्च अध्ययन, मार्गदर्शन और यात्रा से संबंधित जिम्मेदारियों को तैयारी के साथ संभालें, केवल अनुकूल अवसर की उम्मीद में न छोड़ें। यदि किसी प्रशिक्षण या आवेदन पर काम कर रहे हैं तो पात्रता, दस्तावेज और अंतिम तिथि स्वयं जांचें। शिक्षक या वरिष्ठ की सलाह अस्पष्ट लगे तो अपने प्रश्न लिखकर पूछें। विद्यार्थियों के लिए पढ़े हुए विषय का संक्षिप्त सार बनाना समझ जांचने का अच्छा तरीका रहेगा। तुला राशि के चौथे भाव में वक्री बुध घर से काम या पढ़ाई की व्यवस्था पर दोबारा ध्यान देने का संदर्भ देता है। जरूरी सामग्री पास रखें और साझा जगह इस्तेमाल करते हों तो सुविधा पर बात कर लें। किसी नए कार्य का वादा करने से पहले मौजूदा काम की प्रगति देखें।
धन राशिफल
राहु कुंभ राशि के आठवें भाव में और केतु सिंह राशि के दूसरे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी साझा आर्थिक जिम्मेदारियों तथा निजी या पारिवारिक धन के बीच साफ हिसाब रखने की जरूरत दिखाती है। संयुक्त भुगतान, बीमा या ऋण का मामला हो तो शर्तें पढ़कर सवाल पूछें। खर्च आय से अधिक होगा, ऐसा तय नहीं है। अपने खातों के आधार पर सीमा बनाएं। अचानक खरीद का मन हो तो पहले देखें कि जरूरी भुगतान के बाद कितनी रकम बचती है। निवेश के लिए केवल किसी परिचित का उत्साह पर्याप्त आधार नहीं है। उद्देश्य, अवधि और जोखिम की जानकारी अधूरी हो तो पहले उसे स्पष्ट करें, फिर निर्णय लें।
लव राशिफल
कुछ निजी समय चाहिए तो उसे दूरी या नाराजगी की तरह प्रस्तुत करने के बजाय अपनी जरूरत के रूप में बताएं। जीवनसाथी के साथ घर के खर्च या जिम्मेदारियों पर चर्चा हो तो एक मुद्दे पर टिके रहें। पुराने प्रसंग जोड़ने से बातचीत उलझ सकती है। भाई या बहन की किसी बात से असहज हों तो आशय पूछें, बिना प्रमाण नीयत पर निष्कर्ष न निकालें। अकेले पाठक किसी परिचय में अपनी सहजता और सीमाओं को समझने का समय ले सकते हैं। परिवार में सहयोग चाहिए तो सामान्य शिकायत के बजाय किसी खास काम के लिए अनुरोध करें। दूसरे व्यक्ति के व्यस्त होने को उपेक्षा मान लेना जरूरी नहीं है।
सेहत राशिफल
आराम को बाकी काम खत्म होने के बाद मिलने वाली सुविधा न बनाएं। नींद की कमी महसूस हो तो गैरजरूरी गतिविधियां घटाकर दिनचर्या सरल रखें। कर्क राशि के पहले भाव में मंगल नीच स्थिति में है। उत्साह और शारीरिक क्षमता के बीच तालमेल पर ध्यान दें। इसका अर्थ किसी बीमारी या चोट की भविष्यवाणी नहीं है। अपनी आदत के अनुरूप हल्की गतिविधि चुनें और थकान पर विराम लें। भोजन छोड़कर काम पूरा करने से बचें। लगातार असुविधा हो तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें और चल रहे उपचार में बदलाव उनकी राय से ही करें।
शुभ अंक- २
शुभ रंग- सफेद
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- जरूरी भुगतान और वैकल्पिक खरीद की अलग सूची बनाएं। पढ़ाई या काम का एक अधूरा हिस्सा पूरा करें तथा घर में अपनी उपलब्धता स्पष्ट बताकर आराम के लिए व्यावहारिक जगह रखें।
क्या न करें- किसी करीबी की बात को जांचे बिना आरोप का आधार न बनाएं। अनिश्चित आमदनी के भरोसे नया खर्च न जोड़ें और थकान छिपाकर अपनी क्षमता से अधिक काम स्वीकार करने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
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