कर्क राशिफल 29 जून 2026: मेहनत से होने वाली कमाई पर रखें भरोसा, मिल सकती है अच्छी खबर
Cancer Horoscope Today 29 June 2026: आज आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहने वाला है। बुध, गुरु और शुक्र संतुलन बना रहे हैं, जिससे आप सख्ती और नरमी दोनों का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। पढ़ें कैसा रहेगा आज कर्क राशि वालों का दिन।
Cancer Horoscope Today 29 June 2026, Kark Rashifal: दिन कामकाज, व्यवस्था और उपयोगी परिणामों पर केंद्रित रहेगा। सुबह से ही जिम्मेदारियां ज्यादा महसूस हो सकती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप उन्हें संभालने की क्षमता भी रखते हैं। आपका व्यक्तित्व इस समय प्रभावशाली दिख रहा है। लोग आपकी बात सुनेंगे और आपकी समझ की सराहना भी कर सकते हैं। रोजमर्रा के काम, लंबित सूची, ईमेल, फॉलो-अप, घरेलू व्यवस्था और छोटे विवाद सुलझाने के लिए यह अच्छा समय है। बच्चों से जुड़ी कोई सकारात्मक खबर या संतोषजनक बात मन को खुश करेगी। जो लोग रचनात्मक काम करते हैं, उन्हें भी अच्छा प्रवाह मिल सकता है। चंद्रमा आपको व्यावहारिक बना रहा है, इसलिए भावनाओं से ज्यादा काम की भाषा असर दिखाएगी। बस यह ध्यान रखें कि हर काम खुद पर लेने की आदत थकान बढ़ा सकती है। बीच-बीच में रुकना भी जरूरी है। बुध, गुरु और शुक्र आपके व्यक्तित्व को संतुलन दे रहे हैं, इसलिए आप सख्ती और नरमी दोनों का सही इस्तेमाल कर पाएंगे।
प्रेम और रिश्ते
दिल के मामलों में नरमी बनी रहेगी। आप अपने साथी के प्रति ज्यादा ध्यान देने वाले और स्नेही रहेंगे। प्रेम संबंधों में मुलाकात, डेट या खुलकर बात करने का अवसर मिल सकता है। अगर रिश्ता नया है, तो सामने वाले की बात सुनना उतना ही जरूरी है जितना अपनी भावना बताना। विवाहित लोगों के बीच सहयोग और घरेलू तालमेल अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ जुड़ा समय भी भावनात्मक संतोष देगा। यदि पिछले कुछ दिनों से मन में दूरी थी, तो एक सीधी और सधी हुई बातचीत बहुत कुछ ठीक कर सकती है।
शिक्षा और करियर
करियर के लिहाज से दिन उपयोगी है। रोज के कामों में गति आएगी और जो लोग अपने काम को विस्तार देना चाहते हैं, वे योजना स्तर पर अच्छी प्रगति कर सकते हैं। बिजनेस करने वालों को ग्राहक, सेवा, स्टाफ या प्रोसेस सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। इससे आगे लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए काम का दबाव रहेगा, पर प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा। समय पर प्रतिक्रिया देना जरूरी होगा। छात्रों के लिए यह सकारात्मक दिन है। पढ़ाई में मन लगेगा और विषयों को पकड़ने की क्षमता बढ़ेगी। अगर कोई प्रोजेक्ट, नोट्स या परीक्षा की तैयारी चल रही है, तो आज की मेहनत ठोस आधार दे सकती है। छोटी-छोटी उपलब्धियों को पहचानते चलें।
धन और वित्त
पैसों का पक्ष संतुलित रह सकता है। मेहनत से होने वाली कमाई पर भरोसा रखें। अगर आप किसी जोखिम वाले निवेश की तरफ देख रहे हैं, तो केवल जानकारी के आधार पर सीमित निर्णय लें। खर्च का झुकाव अपनी सुविधा, व्यक्तित्व या घर से जुड़ी जरूरतों पर रह सकता है। कारोबारियों को लेनदेन का हिसाब साफ रखना चाहिए। किसी भी कागजी या साझा पैसे के मामले में जल्दबाजी न करें। छोटी बचत और नियमित अनुशासन इस समय ज्यादा काम आएगा। यहां देखें अपनी जन्मकुंडली
स्वास्थ्य और कल्याण
दिन भर की भागदौड़ के कारण थकान हो सकती है। पाचन, नींद और तनाव से जुड़ी छोटी बातें ध्यान मांगेंगी। बहुत देर तक खाली पेट न रहें। काम के बीच थोड़ा चलना, पानी पीना और बैठने की मुद्रा ठीक रखना जरूरी रहेगा। मन में बहुत कुछ एक साथ रखने से बेचैनी बढ़ सकती है। रात को हल्का खाना और समय पर सोना शरीर को जल्दी रिकवर करेगा।
आज की सलाह: काम और भावनाओं के बीच संतुलन रखें, तभी दिन का असली लाभ मिलेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र