आज सत्ताईस अक्टूबर 2026 का कर्क राशिफल: जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। जानें आज का शुभ मुहूर्त, रंग, अंक, क्या करें और क्या न करें -

आज सत्ताईस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि के दसवें भाव में रहेगा। काम की प्राथमिकताओं और जिम्मेदारी निभाने के तरीके पर ध्यान देना उपयोगी होगा, प्रशंसा मिलना निश्चित नहीं है। रात में चंद्रमा वृषभ राशि के ग्यारहवें भाव में आएगा। तब परिचितों से संवाद और आगे के लक्ष्य पर चर्चा की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन लाभ की गारंटी नहीं। दिन को अच्छा या खराब घोषित करने के बजाय सामने आए प्रस्तावों की वास्तविक शर्तें देखें। किसी निर्णय में उत्साह के साथ तथ्य भी शामिल करें। अधूरी जानकारी हो तो प्रश्न पूछना कमजोरी नहीं, तैयारी का हिस्सा है।

आज का कर्क राशिफल (27 अक्टूबर): नौकरी में नया काम मिले तो ध्यान रखें ये बात करियर राशिफल वक्री शनि मीन राशि के नौवें भाव में है। उच्च शिक्षा, प्रशिक्षक और यात्रा से जुड़े दायित्व तैयारी तथा नियमों की समझ मांगते हैं। यदि आवेदन या प्रशिक्षण का मामला हो तो आवश्यक दस्तावेज और पात्रता जांचें। किसी मार्गदर्शक की सामान्य राय को अपनी पूरी स्थिति पर लागू करने से पहले संबंधित प्रश्न पूछें। नौकरी में नया काम मिले तो अपेक्षित परिणाम, अवधि और उपलब्ध सहयोग स्पष्ट करें। व्यवसाय में पूछताछ बढ़े तो उसे पक्का आदेश मानने से पहले लिखित पुष्टि लें। विद्यार्थी किसी कठिन विषय को अपने शब्दों में समझाने का अभ्यास करें। केवल याद हो जाना समझ आने का प्रमाण नहीं है। पुराने प्रश्न हल करते समय उत्तर के साथ तर्क भी लिखें। समूह अध्ययन में दूसरों की मदद लें, लेकिन अंत में वही सवाल स्वतंत्र रूप से हल करके अपनी तैयारी परखें।

धन राशिफल राहु कुंभ राशि के आठवें भाव में और केतु सिंह राशि के दूसरे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी साझा आर्थिक दायित्वों, निजी बचत और पारिवारिक अपेक्षाओं में स्पष्टता की जरूरत बताती है। संयुक्त भुगतान हो तो रकम और जिम्मेदारी लिखकर रखें। बीमा, कर या उधार संबंधी प्रश्न का उत्तर अनुमान से देने के बजाय कागज देखकर दें। कारोबार का प्रस्ताव मिले तो लागत, भुगतान की अवधि और रद्द होने की शर्त समझें। सट्टे या जल्द कमाई की योजना को दिन की भावना के आधार पर न चुनें। निवेश में अपनी जोखिम क्षमता और आवश्यक खर्च सुरक्षित रखना जरूरी है। किसी संपर्क से मिली आर्थिक सूचना की स्वतंत्र जांच करें। बड़ी खरीद में उपयोगिता और कुल खर्च दोनों देखें।

लव राशिफल गुरु कर्क राशि के पहले भाव में उच्च स्थिति में है। आत्मविश्वास को अपनी क्षमता और दूसरे के नजरिए की समझ से संतुलित करना उपयोगी होगा। इसे हर मामले में अनुकूल परिणाम का आश्वासन न मानें। यदि घर में कोई निर्णय लंबित है तो पहले उस प्रश्न पर बात करें जिस पर सहमति सबसे जरूरी है। सामने वाला समाधान चाहता है या केवल अपनी चिंता साझा करना चाहता है, यह पूछ सकते हैं। काम की व्यस्तता हो तो उपलब्धता स्पष्ट बताएं। किसी मित्र की सामूहिक योजना में अपनी सुविधा के अनुसार शामिल हों। रात में बातचीत के दौरान निजी जानकारी साझा करने से पहले संबंधित व्यक्ति की सहमति लें। रिश्ते की गुणवत्ता को सार्वजनिक प्रशंसा से न तौलें।

सेहत राशिफल काम पूरा करने की इच्छा में भोजन, पानी और आराम को पीछे न रखें। कर्क राशि के पहले भाव में मंगल नीच स्थिति में है। उत्साह में अपनी सामान्य क्षमता से अधिक शारीरिक दबाव न लेना व्यावहारिक रहेगा। इसे किसी बीमारी का संकेत न मानें। देर तक बैठकर काम करते हैं तो शरीर की स्थिति बदलें और सहज गतिविधि रखें। कई जिम्मेदारियां मन में चल रही हों तो उन्हें लिखकर क्रम दें। खाली समय में भी काम की चर्चा जारी रखने के बजाय कोई अलग गतिविधि चुनें। लगातार परेशानी हो तो उचित चिकित्सा सलाह लें। नींद के लिए नियमित दिनचर्या बनाए रखने का प्रयास करें।

शुभ अंक- २

शुभ रंग-सफेद

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- महत्वपूर्ण प्रस्ताव की लागत, अपेक्षित परिणाम और अपनी क्षमता अलग लिखें। साझा भुगतान की पुष्टि करें। जिस विषय में जानकारी अधूरी है, उसी पर अनुभवी व्यक्ति से विशिष्ट सलाह लें और उत्तर का आधार समझें।