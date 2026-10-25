आज का कर्क राशिफल 26 अक्टूबर: आज निजी खर्च और परिवार के खर्च अलग रखें

आज छब्बीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि के दसवें भाव में रहेगा। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। जानें आज का शुभ मुहूर्त, रंग, अंक, क्या करें और क्या न करें-

आज छब्बीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि के दसवें भाव में रहेगा। काम को व्यवस्थित करने और अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट रखने की ओर ध्यान जा सकता है। प्रयास से कार्यस्थिति सुधारने की गुंजाइश है, लेकिन पहचान या प्रशंसा निश्चित नहीं है। गुरु कर्क राशि के पहले भाव में उच्च स्थिति में है। आत्मविश्वास को अपनी वास्तविक क्षमता से जोड़ना उपयोगी होगा, इसे हर परिस्थिति में सुरक्षा का आश्वासन न मानें। यदि घर और काम की मांग एक साथ आए तो जरूरी काम चुनकर बाकी के लिए स्पष्ट व्यवस्था करें। सब कुछ अकेले संभालने के बजाय उचित सहयोग मांगना भी व्यावहारिक निर्णय हो सकता है।

राहु कुंभ राशि के आठवें भाव में और केतु सिंह राशि के दूसरे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी साझा आर्थिक जिम्मेदारियों और अपने संसाधनों का हिसाब स्पष्ट रखने को कहती है। ऋण, बीमा, कर या संयुक्त भुगतान का विषय हो तो रकम के साथ शर्तें भी पढ़ें। किसी परिचित की मौखिक बात को दस्तावेज का विकल्प न बनाएं। जीवनसाथी के नाम संपत्ति लेने पर विचार हो तो स्वामित्व, भुगतान और कानूनी प्रक्रिया समझें। केवल रिश्ते के भरोसे औपचारिक जांच छोड़ना उचित नहीं होगा। निजी खर्च और परिवार के खर्च अलग दर्ज करें। अपेक्षित रकम आने से पहले उसे उपलब्ध मानकर खरीद न करें। छोटे नियमित भुगतानों को भी बजट में शामिल रखें।

लव राशिफल काम में व्यस्त होने पर निकट संबंधों के लिए थोड़ा अविभाजित ध्यान रखना उपयोगी रहेगा। यदि साथी साथ समय बिताना चाहता है तो अपनी उपलब्धता स्पष्ट बताएं और उसकी पसंद भी पूछें। सुखद बातचीत की संभावना है, लेकिन मन की बात समझ लिए जाने की अपेक्षा न रखें। घर की व्यवस्था या किसी पुराने निर्णय पर चर्चा हो तो पहले वर्तमान जरूरत पहचानें। यदि माता पिता की देखभाल आपकी जिम्मेदारी है तो उनकी वास्तविक स्थिति और चिकित्सकीय निर्देशों के आधार पर व्यवस्था करें। स्वास्थ्य में सुधार या परेशानी का अनुमान लगाकर आश्वासन न दें। परिवार के किसी सदस्य की चिंता सुनना और तुरंत समाधान देने की कोशिश करना अलग बातें हैं, पहले सुनें।

सेहत राशिफल जिम्मेदारी निभाने की इच्छा में आराम को गैरजरूरी न समझें। नियमित भोजन, पर्याप्त पानी और हल्की गतिविधि के लिए दिनचर्या में जगह रखें। देर तक बैठकर काम करते हों तो बीच में उठें और आंखों को विश्राम दें। अधूरे काम की चिंता बनी रहे तो अगले कदम लिखकर काम बंद करने की सीमा तय करें। इससे मन को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है, हर चिंता दूर होने का दावा नहीं है। उच्च गुरु को अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी न समझें। लगातार परेशानी हो तो चिकित्सकीय सलाह लें। किसी परिजन की देखभाल करते समय अपनी नींद और भोजन भी संभालें।

शुभ अंक- २

शुभ रंग- सफेद

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- मुख्य काम की स्थिति संबंधित व्यक्ति को संक्षेप में बताएं। साझा भुगतान का रिकॉर्ड मिलाएं और पढ़ाई में अपनी कमजोर कड़ी पहचानें। घर की जरूरी बात सुनने के लिए ऐसा अवसर चुनें जब ध्यान बंटा न हो।