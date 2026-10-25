आज का कर्क राशिफल 26 अक्टूबर: आज निजी खर्च और परिवार के खर्च अलग रखें
आज छब्बीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि के दसवें भाव में रहेगा। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। जानें आज का शुभ मुहूर्त, रंग, अंक, क्या करें और क्या न करें-
आज छब्बीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि के दसवें भाव में रहेगा। काम को व्यवस्थित करने और अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट रखने की ओर ध्यान जा सकता है। प्रयास से कार्यस्थिति सुधारने की गुंजाइश है, लेकिन पहचान या प्रशंसा निश्चित नहीं है। गुरु कर्क राशि के पहले भाव में उच्च स्थिति में है। आत्मविश्वास को अपनी वास्तविक क्षमता से जोड़ना उपयोगी होगा, इसे हर परिस्थिति में सुरक्षा का आश्वासन न मानें। यदि घर और काम की मांग एक साथ आए तो जरूरी काम चुनकर बाकी के लिए स्पष्ट व्यवस्था करें। सब कुछ अकेले संभालने के बजाय उचित सहयोग मांगना भी व्यावहारिक निर्णय हो सकता है।
आज का कर्क राशिफल 26 अक्टूबर: आज निजी खर्च और परिवार के खर्च अलग रखें
करियर राशिफल
आज काम की प्रगति दिखाने के लिए लंबी व्याख्या से ज्यादा उपयोगी होगा कि पूरा हुआ हिस्सा और अगला कदम सामने रखें। किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति से संपर्क हो तो ऐसा प्रश्न पूछें जिसका उत्तर आपके काम में इस्तेमाल हो सके। परिचय बनना अवसर दे सकता है, पर नौकरी या बेहतर पद का वादा नहीं है। वक्री शनि मीन राशि के नौवें भाव में है। शिक्षा, मार्गदर्शक और यात्रा संबंधी जिम्मेदारियों में तैयारी तथा नियमों की समझ जरूरी रहेगी। आवेदन की पात्रता और जरूरी कागज जांचें। विद्यार्थियों के लिए एक कठिन विषय को छोटे हिस्सों में पढ़ना उपयोगी हो सकता है। केवल पढ़ लेने से संतुष्ट न हों, बिना सहायता उत्तर लिखकर अपनी समझ परखें। घर में व्यवधान हो तो उपलब्ध परिस्थितियों के भीतर पढ़ाई की शांत जगह तय करें।
धन राशिफल
राहु कुंभ राशि के आठवें भाव में और केतु सिंह राशि के दूसरे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी साझा आर्थिक जिम्मेदारियों और अपने संसाधनों का हिसाब स्पष्ट रखने को कहती है। ऋण, बीमा, कर या संयुक्त भुगतान का विषय हो तो रकम के साथ शर्तें भी पढ़ें। किसी परिचित की मौखिक बात को दस्तावेज का विकल्प न बनाएं। जीवनसाथी के नाम संपत्ति लेने पर विचार हो तो स्वामित्व, भुगतान और कानूनी प्रक्रिया समझें। केवल रिश्ते के भरोसे औपचारिक जांच छोड़ना उचित नहीं होगा। निजी खर्च और परिवार के खर्च अलग दर्ज करें। अपेक्षित रकम आने से पहले उसे उपलब्ध मानकर खरीद न करें। छोटे नियमित भुगतानों को भी बजट में शामिल रखें।
लव राशिफल
काम में व्यस्त होने पर निकट संबंधों के लिए थोड़ा अविभाजित ध्यान रखना उपयोगी रहेगा। यदि साथी साथ समय बिताना चाहता है तो अपनी उपलब्धता स्पष्ट बताएं और उसकी पसंद भी पूछें। सुखद बातचीत की संभावना है, लेकिन मन की बात समझ लिए जाने की अपेक्षा न रखें। घर की व्यवस्था या किसी पुराने निर्णय पर चर्चा हो तो पहले वर्तमान जरूरत पहचानें। यदि माता पिता की देखभाल आपकी जिम्मेदारी है तो उनकी वास्तविक स्थिति और चिकित्सकीय निर्देशों के आधार पर व्यवस्था करें। स्वास्थ्य में सुधार या परेशानी का अनुमान लगाकर आश्वासन न दें। परिवार के किसी सदस्य की चिंता सुनना और तुरंत समाधान देने की कोशिश करना अलग बातें हैं, पहले सुनें।
सेहत राशिफल
जिम्मेदारी निभाने की इच्छा में आराम को गैरजरूरी न समझें। नियमित भोजन, पर्याप्त पानी और हल्की गतिविधि के लिए दिनचर्या में जगह रखें। देर तक बैठकर काम करते हों तो बीच में उठें और आंखों को विश्राम दें। अधूरे काम की चिंता बनी रहे तो अगले कदम लिखकर काम बंद करने की सीमा तय करें। इससे मन को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है, हर चिंता दूर होने का दावा नहीं है। उच्च गुरु को अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी न समझें। लगातार परेशानी हो तो चिकित्सकीय सलाह लें। किसी परिजन की देखभाल करते समय अपनी नींद और भोजन भी संभालें।
शुभ अंक- २
शुभ रंग- सफेद
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- मुख्य काम की स्थिति संबंधित व्यक्ति को संक्षेप में बताएं। साझा भुगतान का रिकॉर्ड मिलाएं और पढ़ाई में अपनी कमजोर कड़ी पहचानें। घर की जरूरी बात सुनने के लिए ऐसा अवसर चुनें जब ध्यान बंटा न हो।
क्या न करें- संभावित सहायता को पक्का वादा न मानें। अस्पष्ट दस्तावेज पर जल्दबाजी में सहमति न दें। व्यस्तता के कारण परिवार की हर जरूरत को बाधा बताकर खारिज करना या अपनी क्षमता से अधिक काम लेना टालें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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