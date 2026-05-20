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कर्क राशिफल 21 मई 2026: कर्क राशि वालों को आज मिलेगी अच्छी खबर, इस चीज में थोड़ा रहें सतर्क

Pandit Narendra Upadhyay लाइव हिन्दुस्तान
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Cancer Horoscope Today, aaj ka Kark rashi rashifal 21 May 2026: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 मई का दिन।

कर्क राशिफल 21 मई 2026: कर्क राशि वालों को आज मिलेगी अच्छी खबर, इस चीज में थोड़ा रहें सतर्क

Today Cancer Horoscope 21 May 2026, आज का कर्क राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए आज चंद्रमा आपकी ही राशि में पुष्य नक्षत्र में स्थित होकर मानसिक शक्ति बढ़ा रहा है। मंगल का प्रभाव ऊर्जा और आत्मविश्वास देगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन चुनौतियों से भरा हो सकता है। आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में असंतोष हो सकता है। आर्थिक बजट बनाकर चलें, वरना स्थिति डगमगा सकती है। परिवार के साथ सदस्यों के साथ खुलकर बात करें, ताकि मुद्दे का निवारण हो सके। जीवनसाथी के साथ समय बिताएं और उसे अच्छा महसूस कराने की कोशिश में सफल होंगे।

पढ़ें आज का कर्क राशि का राशिफल-

कर्क स्वास्थ्य राशिफल : मंगल का प्रभाव ऊर्जा और आत्मविश्वास देगा। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और पुराने रोगों में राहत मिलेगी। ग्रहों की स्थिति बताती है कि आज आप अच्छे मूड में रहेंगे लेकिन आपको अपने मूड के उतार-चढ़ाव का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा भावुक नहीं हो, इसका असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है।

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कर्क लव राशिफल: आज आपके लिए प्रेम और संतान पक्ष अत्यंत शुभ रहेगा तथा परिवार का सहयोग मिलेगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो बातचीत में सावधानी बरतें। छोटी-छोटी बातें रिश्ते में गलतफहमी का कारण बन सकती हैं। अपनी फीलिंग्स को खुलकर जाहिर करें। अविवाहित जातकों के लिए आज का दिन खास रहने वाला है, किसी स्पेशल व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

कर्क करियर राशिफल: प्रेम और संतान पक्ष अत्यंत शुभ रहेगा तथा परिवार का सहयोग मिलेगा। व्यवसाय में नए अवसर मिलेंगे और सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए तरक्की के योग बन रहे हैं। आय में वृद्धि भी हो सकती है।

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कर्क आर्थिक राशिफल: व्यवसाय में नए अवसर मिलेंगे और सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। खर्च की अधिकता बनी रहेगी लेकिन यह शुभ कार्यों में होगा। हालांकि बेकार के खर्चों से बचना ही आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अनजान व्यक्ति के साथ धन का लेनदेन न करें, वरना नुकसान हो सकता है। किसी भी निवेश से पहले पूरी जांच-पड़ताल जरूर करें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है।

कुल मिलाकर आज आपकी धन, व्यवसाय और परिवार की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ मामलों में सतर्क रहना जरूरी है।

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Pandit Narendra Upadhyay

लेखक के बारे में

Pandit Narendra Upadhyay

पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र

  • 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
  • अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
  • विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण

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विशेषज्ञता
  1. वैदिक एवं फलित ज्योतिष
  2. रत्न विज्ञान (Gemology)
  3. वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
  4. ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
  5. ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
  6. ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय

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