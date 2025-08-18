कर्क राशिफल 19 अगस्त: लवर के साथ समय बिताते समय सतर्क रहें, ऑफिस लाइफ रहेगी बिजी

Cancer Horoscope Today, Aaj ka Kark rashi rashifal 19 August 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 19 अगस्त का दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा…

Cancer Today Daily Horoscope, आज का कर्क राशिफल 19 अगस्त 2025: रिलेशनशिप में आज कुछ प्रोडक्टिव पल देखने को मिलेंगे। ऑफिस लाइफ बिजी रहेगी और आपको अपनी योग्यता साबित करने के लिए नए मौके भी मिलेंगे। आज न तो धन अच्छा रहेगा और न ही सेहत।

कर्क लव राशिफल- लवर के साथ समय बिताते समय सतर्क रहें, लवर किसी बात का गलत मतलब निकाल सकता है, जिससे रिलेशनशिप में खटास आ सकती है। आप अपनी फीलिंग्स को बिना शर्त साझा करने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। आज ज्यादा बातचीत पर विचार करना चाहिए, जबकि यह भी महत्वपूर्ण है कि लवर की प्राइवेसी में हस्तक्षेप नहीं करें। लव अफेयर को अगले स्तर पर ले जाने के लिए माता-पिता का सपोर्ट मिलेगा। कुछ महिलाएं जिनका हाल ही में दिल टूटा है, उन्हें भी प्रपोजल मिल सकता है।

कर्क करियर राशिफल- नए टास्कों को करने के लिए सीमित डेडलाइन के साथ ऑफिस पहुंचना चाहिए। उनके सख्त दिखने के बावजूद आप उम्मीदों पर खरा उतरने में सफल रहेंगे। लेकिन जरूरतों के बारे में स्पष्ट होना भी अच्छा है। आज क्लाइंट सेशन में कम्युनिकेशन स्किल पर काम किया जाएगा। बिजनेस डेवलपर्स को नए सुझावों के साथ आने की जरूरत हो सकती है। उद्यमियों को अपने पार्टनरशिप के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनाए रखने की जरूरत है और प्रोफेशनल फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके बजाए सही कॉल करने से पहले गहराई से सोचना चाहिए।

कर्क आर्थिक राशिफल- छोटे-मोटे आर्थिक मसले आ सकते हैं। लेकिन इसका रूटीन लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप किसी मित्र के साथ पैसों का मसला सुलझा लेंगे और संपत्ति पर कानूनी लड़ाई जीतने में भी सफल रहेंगे। आर्थिक विवाद को सुलझाने के लिए कोई भाई-बहन पहल करनी चाहिए। कुछ बड़े-बुजुर्गों को आज मेडिकल खर्च करने की जरूरत हो सकती है, जबकि आप घर के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी चुन सकते हैं। बिजनेसमैन व्यापार विस्तार के लिए प्रमोटरों से धन प्राप्त कर सकते हैं।

कर्क सेहत राशिफल- सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां रह सकती हैं। आपको जोड़ों में दर्द रहेगा और डायबिटिक के जातकों को अपने खान-पान पर कंट्रोल रखना चाहिए। वायरल फीवर या पाचन से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलेगी, लेकिन आंखों में हल्का दर्द आम रहेगा। आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन भारी वस्तुएं उठाने से बचें। बच्चों को खेलते समय सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आज छोटी-मोटी चोट लग सकती है। दिन का पहला भाग मेडिकल सर्जरी के लिए भी अच्छा है।

कर्क राशि के गुण- ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com