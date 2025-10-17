Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Cancer Horoscope 18 October 2025 Aaj ka Kark rashifal daily future predictions
कर्क राशिफल 18 अक्टूबर: आज नहीं होगा कोई बड़ा खर्चा, लव लाइफ में सरप्राइज की कर सकते हैं उम्मीद

संक्षेप: Cancer Horoscope Today, Aaj ka Kark rashi rashifal 18 October 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 18 अक्टूबर का दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा…

Fri, 17 Oct 2025 09:43 PMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Cancer Today Daily Horoscope, आज का कर्क राशिफल 18 अक्टूबर 2025: आज कर्क राशि वाले आप अपनी लव लाइफ में सरप्राइज की उम्मीद कर सकते हैं, साथ ही ईगो को लाइफ से दूर रखना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति और सेहत भी अच्छी रहेगी।

कर्क लव राशिफल- आज कर्क राशि वालों को अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए समय निकालना चाहिए और आप दोनों को एक-दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने की जरूरत है। ईगो से जुड़े मामले हो सकते हैं और आपको रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को पर्सनल स्पेस भी देना चाहिए। आपको अपने लवर की फीलिंग्स की भी कद्र करनी चाहिए। महिलाओं को अपने माता-पिता का सपोर्ट मिलने की उम्मीद हो सकती है। कुछ सिंगल जातकों की आज किसी स्पेशल व्यक्ति से मुलाकात होगी। महिलाओं को पुरुषों के साथ नई फ्रेंडशिप करते समय सतर्क रहने की जरूरत है।

कर्क करियर राशिफल- ऑफिस की उन सभी पॉलिटिक्स से बचें जो प्रोडक्टिविटी में परेशानी बन सकती हैं। कुछ लोग लीडर का रोल निभाने के इच्छुक हो सकते हैं और इससे उन्हें बेहतर परफॉर्मेंस करने के मौके मिलेंगे। आपको क्लाइंट सेशन में नए आइडिया भी शेयर करने पड़ सकते हैं। आज अपने कम्युनिकेशन स्किल से सीनियर्स और क्लाइंट्स को इंप्रेस करें। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, उन्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। शाम तक इंटरव्यू कॉल आने के लिए आप जॉब पोर्टल पर अपना रिज्यूमे भी अपडेट कर सकते हैं। बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाने के और तरीके खोजेंगे।

कर्क आर्थिक राशिफल- आज कोई बड़ा खर्चा नहीं होगा, लेकिन कोई रिश्तेदार आर्थिक मदद मांग सकता है, जिसे आप मना नहीं कर पाएंगे। निवेश के लिए भी यह अच्छा समय है और आप प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में निवेश को अच्छे ऑप्शन मान सकते हैं। कुछ लोग घर का रेनोवेशन करवाएंगे और महिलाएं किसी फ्रेंड के साथ पैसों का कोई मसला सुलझाने के लिए भी आज का दिन चुनेंगी। एंटरप्रेन्योर्स को आर्थिक फैसले लेने से पहले सीरियस होकर सोचने की जरूरत है, क्योंकि वे धन हानि बिल्कुल नहीं चाहते हैं।

कर्क सेहत राशिफल- आज आप हेल्दी रहने वाले हैं। ऑफिस का स्ट्रेस घर पर नहीं ले जाना भी अच्छा है। आपको अपने माता-पिता के साथ ज्यादा समय बिताने की जरूरत है। बुज़ुर्गों को भारी सामान उठाने से बचना चाहिए और बच्चों को खेलते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि छोटी-मोटी चोट लग सकती है। आपको अपने खान-पान का ध्यान रखना होगा। चीनी का सेवन कम करें और जंक फ़ूड को अपने खाने से दूर रखें।

कर्क राशि के गुण-

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
