Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Aries Horoscope Mesh Rashifal Aaj Ka 5 November 2025 Future predictions
मेष राशिफल 5 नवंबर: आज मिलेगा छोटा-मोटा मुनाफा, शक दूर करने के लिए करें सिर्फ 1 काम

मेष राशिफल 5 नवंबर: आज मिलेगा छोटा-मोटा मुनाफा, शक दूर करने के लिए करें सिर्फ 1 काम

संक्षेप: Aries Horoscope Today 5 November 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Tue, 4 Nov 2025 08:40 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Today Aries Horoscope Mesh Rashifal, मेष राशिफल 5 नवंबर 2025: आज मेष राशि वालों, आपकी एनर्जी आपको साहस के साथ नई चीजें शुरू करने में मदद करेगी। एक काम पर ध्यान केंद्रित करें, क्लियर रूप से बात करें और मदद मिलने पर स्वीकार भी करें। छोटे-छोटे, कदम सफलता दिलाते हैं। छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाएं। परिवार व दोस्तों का सम्मान करें। अपने समय को बुद्धिमानी से मैनेज करें और मुस्कुराते रहें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष लव लाइफ: आज आपका दिल आज प्रेम और खुलापन महसूस कर रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करें, जिसकी आप परवाह करते हैं। एक रोमांटिक नोट या काम में हाथ बटाना आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो लोगों से दोस्ताना मुस्कान और क्लियर इरादों के साथ मिलें। वादे करने में जल्दबाजी न करें। प्रेम को धीरे-धीरे बढ़ने दें। बोलने से ज्यादा सुनें और भावनाओं का सम्मान करें। इससे आनंदमय बंधन बनेगा, जो आप दोनों को खुश करेगा।

करियर राशिफल: ऑफिस में साहसिक फैसले ध्यान और नए अवसर लाते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चुनें और उसे हर दिन नियमित रूप से समय दें। सहकर्मियों से क्लियर रूप से बात करें और उपयोगी फीडबैक स्वीकार करें। अगर पूछा जाए, तो अधिक जानने के लिए एक छोटी सी लीडरशिप भूमिका अपनाएं। शक से बचने के लिए अपने टास्क र्यों का रिकॉर्ड रखें। जब योजनाएं बदलें तो शांत रहें और धैर्य को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करें। आपका प्रयास भविष्य में विकास और पहचान के द्वार खोलेगा।

ये भी पढ़ें:कार्तिक पूर्णिमा पर चमकेगी इन राशियों की किस्मत, खूब होगा लाभ
ये भी पढ़ें:राहु के नक्षत्र में शुक्र करेंगे गोचर, 7 नवंबर से इन राशियों को धन लाभ

फाइनेंशियल लाइफ: छोटे-मोटे मुनाफे के साथ धन संबंधी मामले स्टेबल दिख रहे हैं। आज के दिन अपने बजट की जांच करें और अतिरिक्त खर्च कम करें। बड़े खर्चों से बचें और किसी भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से पहले इंतजार करें। अपनी कमाई से थोड़ी-थोड़ी बचत करने पर विचार करें। अगर आप लोन चुका रहे हैं, तो जल्दी चुकाने के लिए जरूरी कदम निर्धारित करें। किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लें, जिस पर आप भरोसा करते हों। आज सोच-समझकर चुनाव करने से आपकी बचत बढ़ेगी और भविष्य की चिंता कम होंगी। इसलिए जल्द ही एक छोटा इमरजेंसी फंड बनाने का लक्ष्य रखें।

ये भी पढ़ें:कल कार्तिक पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करें ये 6 उपाय

सेहत राशिफल: अगर आप ठीक से आराम करते हैं तो आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहता है। दिन भर में थोड़ी-थोड़ी सैर करें और पर्याप्त पानी का सेवन करें। तनाव बढ़ने पर स्ट्रेचिंग करने का प्रयास करें। संतुलित भोजन करें, जिसमें फल, अनाज, डेयरी या पौधों से बने फूड्स शामिल हों। देर रात भारी नाश्ते से बचें और नियमित नींद का समय बनाए रखें। अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो धीरे-धीरे चलें और काम में हेल्प लें। छोटी-छोटी रोजमर्रा की आदतें आपकी ताकत बढ़ाएंगी, साथ ही हमेशा देखभाल और पॉजिटिव विचारों से आपका मूड अच्छा बनाए रखेंगी।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 5 नवंबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Aries Aries Horoscope Mesh Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने