मेष राशिफल 7 अक्टूबर: आज सावधानी से मैनेज करें धन-दौलत, इस काम से रहें दूर

Aries Horoscope Today 7 October 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 09:04 PM
Today Aries Horoscope, मेष राशिफल 7 अक्टूबर 2025: अपने अपने पार्टनर के साथ खुश रहें। आपका प्रोफेशनल प्रदर्शन भी ठीक-ठाक रहेगा। ध्यान रखें कि आप आज ही पैसों से संबंधित मुद्दों को सुलझा लें। छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्या भी आ सकती है।

मेष लव लाइफ: आज के दिन बहस से बचें। रोमांटिक रिश्ता बनाए रखने के लिए पार्टनर की भावनाओं का ध्यान रखें। आपको साथ में समय बिताने की भी आवश्यकता हो सकती है। आज अपने प्रेमी/प्रेमिका की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने पर फोकस रखें। अगर आप रिलेशन को लेकर सीरियस हैं, तो अपने साथी को परिवार से मिलवाएं क्योंकि आपको बड़ों की मंजूरी मिल सकती है। मैरिड पुरुष जातकों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आज जीवनसाथी को यह बात पता चल सकती है।

करियर राशिफल: ऑफिस में डिटेल्स पर ध्यान दें। आपको ऑफिस की पॉलिटिक्स के रूप में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दोपहर का समय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो टीम को संभालते हैं। कई टीमों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखना जरूरी है। इससे आपके लिए प्रोजेक्ट या चीजों को मैनेज करना आसान हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स को विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। अगर आप नौकरी छोड़ने या नई नौकरी करने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन नोटिस देने के लिए अच्छा है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके इंटरव्यू हो सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: आपको धन को सावधानी से मैनेज करना चाहिए क्योंकि भुगतान संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। खर्चों पर कंट्रोल रखना अच्छा रहेगा। आपको घर पर मेडिकल या हेल्थ संबंधी मामलों पर भी खर्च करना पड़ सकता है। कुछ महिलाएं नया वाहन खरीदकर खुश होंगी, जबकि स्टूडेंट्स को एजुकेशन फीस देनी होगी। व्यवसायियों को आज टैक्स संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है।

सेहत राशिफल: कुछ जातकों को सांस लेने में समस्या हो सकती है। इसलिए धूल भरे इलाकों से बचना अच्छा रहेगा। पीठ दर्द, हड्डियों से जुड़ी समस्याओं और सीने से जुड़ी परेशानियों वाली महिलाओं के लिए सुबह का समय महत्वपूर्ण है। आपको भारी सामान उठाने से भी बचना चाहिए। आप जंक फूड्स और सोडा ड्रिंक्स का भी सेवन बंद कर सकते हैं, जो आने वाले दिनों में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

