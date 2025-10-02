मेष राशिफल 3 अक्टूबर: आज रिस्क भरे ऑफर से बचें, पहले करें आसान टास्क

Aries Horoscope Today 3 October 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Aries Horoscope Today, मेष राशिफल 3 अक्टूबर 2025: आज आप व्यवहारिक और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों की ओर कदम बढ़ाएं। गलत कदम उठाने से बचने के लिए क्लियर बोलें और मदद का हाथ स्वीकार करें। शांति चुनें, जहां तक हो सके पैसे बचाएं। कल की योजनाओं पर फोकस करने के लिए थोड़ा ब्रेक भी जरूरी है।

मेष लव लाइफ: आज आपका काफी बहादुर और ईमानदार महसूस करेंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो मुस्कुराएं और बात करें। एक छोटी सी बात मधुर दोस्ती में भी बदल सकती है। अगर आप किसी रिलेशन में हैं, तो अपने पार्टनर को सुनें व प्रेम भी दिखाएं। भावनाओं को उकसाने या बड़े वादे करने से बचें। धैर्य और छोटे-छोटे कार्य विश्वास का निर्माण करते हैं।

करियर राशिफल: ऑफिस में आपकी क्लियर सोच आज आपको महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में मदद करेगी। सबसे आसान टास्क से शुरुआत करें और फिर कठिन हिस्सों को धीरे-धीरे पूरा करें। अगर आप किसी काम में अटक गए हैं, तो किसी मददगार सहकर्मी से कोई आइडिया या सवाल पूछें। आपका शांत स्वभाव व बातें मीटिंग को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेंगे। एक साथ बहुत ज्यादा काम न लें। एक ही प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करें और उसे अच्छी तरह पूरा करें। छोटी-छोटी, लगातार जीत मैनेजर का ध्यान आकर्षित करेगी। नोट्स बनाएं और कल के लिए अगले कदमों की आसान योजना बनाएं। दूसरों के साथ क्रेडिट भी शेयर करें।

फाइनेंशियल लाइफ: अगर आप आज सोच-समझकर खर्च करते हैं, तो धन का मामला स्टेबल दिखाई देता है। जरूरी बिल्स की एक छोटी लिस्ट बनाएं ताकि जरूरत से ज्यादा खरीदारी से बचा जा सके। ऐसे रिस्क भरे ऑफर से बचें, जो तुरंत मुनाफा दिलाने का वादा करते हैं। अपने दैनिक बजट से थोड़ी-थोड़ी बचत करें। अगर आप बड़ी खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो कीमतों की तुलना करें और डिस्काउंट मांगें। रसीदें संभाल कर रखें। खरीदारी से पहले अपना बैलेंस चेक करें ताकि आप शांत और कंट्रोल में रहें। बाद में शांति से योजनाओं की जांच करें।

सेहत राशिफल: जब आप छोटी, शांत रूटीन का पालन करते हैं, तो सेहत अच्छी रहती है। अपने मूड को बेहतर बनाने के लिए हल्की एक्सरसाइज या थोड़ी सैर से शुरुआत करें। खूब पानी का सेवन करें। सब्जियां, फल और अनाज जैसे सादा भोजन करें। जब आप थका हुआ महसूस करें तो आराम करें। समय पर सोएं। काम के दौरान स्ट्रेचिंग करें। छोटे-छोटे ब्रेक लें। अगर आपको दर्द महसूस हो, तो डॉक्टर से सलाह लें। खुद की देखभाल करें। ठीक होने में मदद के लिए मन को खुश रखें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ