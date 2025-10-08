Today Aries Horoscope 9 October 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction Aries, मेष राशिफल 9 अक्टूबर: आज धन के मामले में महिलाओं के लिए खुशखबरी, काम पर उठेगा सवाल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Aries, मेष राशिफल 9 अक्टूबर: आज धन के मामले में महिलाओं के लिए खुशखबरी, काम पर उठेगा सवाल

Aries Horoscope Today 9 October 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 07:27 PM
Aries, मेष राशिफल 9 अक्टूबर: आज धन के मामले में महिलाओं के लिए खुशखबरी, काम पर उठेगा सवाल

Aries Horoscope Today, मेष राशिफल 9 अक्टूबर 2025: लव लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को बातचीत के माध्यम से दूर करें। काम के प्रति आपकी कमिटमेंट करियर में तरक्की लाएगी। सेहत या धन से जुड़ी कोई बड़ी समस्या आपकी नॉर्मल लाइफ को प्रभावित नहीं करेगी।

मेष लव लाइफ: अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें। रिलेशन में आपको धैर्य रखना चाहिए। दोपहर में अहंकार के रूप में छोटी-मोटी रुकावटें भी आ सकती हैं। आपको अहंकार और बाहरी हस्तक्षेप जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना होगा, जो आज प्रेम संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं। बातचीत महत्वपूर्ण है। जो लोग अलग-अलग या दूर स्थानों पर रह रहे हैं, उन्हें अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए कॉल पर बात करनी चाहिए।

करियर राशिफल: काम पर बारीकियों पर ध्यान दें। आपकी मेहनत पर किसी सीनियर द्वारा सवाल उठाया जा सकता है। यह आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। नई जिम्मेदारियां हासिल करना भी मुश्किल लग सकता है। हार न मानें। इसके बजाय, अपनी क्षमता साबित करें, जिससे आने वाले दिनों में लाभ होगा। आईटी, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, बेकिंग और विमान क्षेत्र के पेशेवरों को विदेश में नए मौके मिल सकते हैं। व्यापारी आज नए कांसेप्ट पर विचार कर सकते हैं या नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: धन आज आपको समझदारी से निवेश करने की अनुमति देगा। आप शेयर मार्केट पर विचार कर सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट की राय लेना न भूलें। कुछ महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति का एक हिस्सा भी विरासत में मिलेगा, जिससे आपको धन में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। आप किसी दोस्त के साथ कोई आर्थिक मामला भी सुलझा सकते हैं, जबकि दोपहर का समय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वाहन खरीदने के लिए अच्छा है। आपको ऑफिस या घर पर किसी कार्यक्रम में योगदान देने की भी आवश्यकता हो सकती है।

सेहत राशिफल: आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप पुरानी बीमारियों से भी मुक्त हो सकते हैं। पूरे दिन अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना अच्छा है। कान और नाक से जुड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन वे गंभीर नहीं होंगी। बाहर के खाने से बचें क्योंकि पाचन संबंधी समस्याओं की संभावना अधिक होती है। बच्चों को खेलते समय भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें हल्की-फुल्की चोट लग सकती है। आपको भी नियमों का पालन करने में सावधानी बरतनी चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

