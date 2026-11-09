मेष राशिफल 9 नवंबर: मेष राशि आज ससुराल पक्ष से मिलेगा धन
Aries Horoscope Today, आज का मेष राशिफल 9 नवंबर 2026: जानें आज मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें आज का शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
Today Aries Horoscope 9 November 2026 Mesh Rashifal daily, आज का मेष राशिफल : अविवाहितों के सामने आज विवाह का प्रस्ताव आएगा। परिवार में इस पर बातचीत होगी और अपनी पसंद को लेकर आपका मन साफ होगा। लंबे समय से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे युवा प्रेमियों को मुलाकात का अवसर मिलने के योग हैं। जीवनसाथी की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। रोज की व्यस्तता के बीच उनके साथ बैठने की इच्छा होगी। कारोबार में नए साझेदार या साझेदारी के प्रस्ताव की संभावना है। कानूनी मामलों में अनुकूल प्रगति के योग हैं। पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि के सातवें भाव में रहेगा। इससे रिश्तों और साझेदारी की बातचीत आपके दिन का मुख्य विषय होगी। सामने वाले की राय पर आपका ध्यान रहेगा। कोई अधूरी जिम्मेदारी भी मन में अटकी रहेगी, जिसे जल्दी पूरा कर लेने पर राहत होगी। आज निजी इच्छा के साथ साझा जरूरत का महत्व भी साफ महसूस होगा।
एक नजर में: रिश्तों की बातचीत और कारोबारी साझेदारी के लिए अच्छा दिन। सेहत की अनदेखी से सावधान।
मेष राशिफल 9 नवंबर: मेष राशि आज ससुराल पक्ष से मिलेगा धन
करियर राशिफल
कारोबार में किसी के साथ मिलकर काम करने की नई संभावना सामने आ सकती है। बातचीत में काम साझा करने का विषय उभरेगा। नया प्रस्ताव मिलने के योग हैं, हालांकि उसके नतीजे को लेकर तस्वीर धीरे साफ होगी। दफ्तर में बचा हुआ काम ध्यान मांगेगा और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी महसूस होगी। विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम के लिए काफी मेहनत करनी होगी। तैयारी में अधिक समय देना पड़ेगा और कठिन हिस्से पर लौटना होगा। पढ़ाई का दबाव रहेगा, फिर भी मेहनत करने की जरूरत साफ समझ आएगी। बच्चों का साहस बढ़ेगा और अपनी बात कहने में उनका संकोच घटेगा। वे किसी काम में आगे आने की इच्छा जाहिर करेंगे। आज पढ़ाई के कठिन हिस्से के लिए अलग समय रखें।
धन राशिफल
ससुराल पक्ष से धन या आर्थिक सहयोग मिलने की संभावना है। घर की जरूरत पर बातचीत होगी और मदद की उम्मीद मन में रहेगी। कन्या राशि के छठे भाव में वक्री शुक्र अपनी नीच राशि में है, जिससे स्नेह जताने और सुख सुविधा पर खर्च के योग हैं। किसी अपने के लिए कुछ लेने की इच्छा होगी। अपने शौक पर खर्च करने का आकर्षण भी रहेगा। खर्च का विषय दिन में बार बार ध्यान खींचेगा और उपलब्ध रकम का उपयोग सोचने में समय जाएगा। आर्थिक सहायता को लेकर बातचीत में आपकी जरूरत स्पष्ट होगी। आज खर्च की एक सीमा तय रखें।
लव राशिफल
दांपत्य में साथी के प्रति लगाव बढ़ेगा और उनकी बात सुनने का मन होगा। साथ बिताने के लिए समय निकालने की इच्छा रहेगी। विवाह प्रस्ताव घर की बातचीत का खास विषय बनेगा, लेकिन आगे की स्थिति आपसी सहमति से तय होगी। लंबे अंतराल के बाद मिलने का अवसर तलाश रहे प्रेमियों के लिए दिन अनुकूल है। मुलाकात की संभावना रिश्ते को लेकर उत्साह बढ़ाएगी। बच्चों में बढ़ता आत्मविश्वास पारिवारिक बातचीत में दिखाई देगा। वे अपनी इच्छा खुलकर कहेंगे और उनकी बात आपके ध्यान में रहेगी। घर में रिश्तों से जुड़े सवालों पर आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। साथी से अपनी बात शांत स्वर में कहें।
सेहत राशिफल
आराम और नींद का ध्यान आज अधिक खिंचेगा। मीन राशि के बारहवें भाव में वक्री शनि के कारण साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। यह स्थिति खर्च और अधूरी जिम्मेदारी का बोझ महसूस कराएगी, साथ ही विश्राम की जरूरत सामने रखेगी। बचा हुआ काम मन में रहेगा और उसे निपटाने की जल्दी होगी। सेहत की अनदेखी न करें। आज के संकेत सावधानी मांगते हैं, किसी बीमारी का निष्कर्ष नहीं देते। काम जल्दी समेटना आराम के लिए दिन अनुकूल बनाएगा। अपने दिन में विश्राम का तय अंतर रखें। अधूरी जिम्मेदारी पूरी होने पर मन हल्का होगा और दिन का बाकी समय सहज लगेगा।
शुभ अंक- ३
शुभ रंग- पीला
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
साझेदारी की बातचीत में अपनी अपेक्षा साफ शब्दों में रखें।
क्या न करें
आर्थिक मदद आने की उम्मीद में नया खर्च न जोड़ें।
कल का राशिफल
कल लंबे समय से अटका धन मिलने की संभावना है। उम्मीद से कमजोर नतीजे पर मन खिन्न होगा। भावुक फैसलों से सावधान रहें। बच्चे बेहतर करेंगे और उनका सहयोग मिलेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र