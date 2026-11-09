Aries Horoscope Today, आज का मेष राशिफल 9 नवंबर 2026: जानें आज मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें आज का शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।

Today Aries Horoscope 9 November 2026 Mesh Rashifal daily, आज का मेष राशिफल : अविवाहितों के सामने आज विवाह का प्रस्ताव आएगा। परिवार में इस पर बातचीत होगी और अपनी पसंद को लेकर आपका मन साफ होगा। लंबे समय से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे युवा प्रेमियों को मुलाकात का अवसर मिलने के योग हैं। जीवनसाथी की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। रोज की व्यस्तता के बीच उनके साथ बैठने की इच्छा होगी। कारोबार में नए साझेदार या साझेदारी के प्रस्ताव की संभावना है। कानूनी मामलों में अनुकूल प्रगति के योग हैं। पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि के सातवें भाव में रहेगा। इससे रिश्तों और साझेदारी की बातचीत आपके दिन का मुख्य विषय होगी। सामने वाले की राय पर आपका ध्यान रहेगा। कोई अधूरी जिम्मेदारी भी मन में अटकी रहेगी, जिसे जल्दी पूरा कर लेने पर राहत होगी। आज निजी इच्छा के साथ साझा जरूरत का महत्व भी साफ महसूस होगा।

एक नजर में: रिश्तों की बातचीत और कारोबारी साझेदारी के लिए अच्छा दिन। सेहत की अनदेखी से सावधान।

मेष राशिफल 9 नवंबर: मेष राशि आज ससुराल पक्ष से मिलेगा धन करियर राशिफल कारोबार में किसी के साथ मिलकर काम करने की नई संभावना सामने आ सकती है। बातचीत में काम साझा करने का विषय उभरेगा। नया प्रस्ताव मिलने के योग हैं, हालांकि उसके नतीजे को लेकर तस्वीर धीरे साफ होगी। दफ्तर में बचा हुआ काम ध्यान मांगेगा और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी महसूस होगी। विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम के लिए काफी मेहनत करनी होगी। तैयारी में अधिक समय देना पड़ेगा और कठिन हिस्से पर लौटना होगा। पढ़ाई का दबाव रहेगा, फिर भी मेहनत करने की जरूरत साफ समझ आएगी। बच्चों का साहस बढ़ेगा और अपनी बात कहने में उनका संकोच घटेगा। वे किसी काम में आगे आने की इच्छा जाहिर करेंगे। आज पढ़ाई के कठिन हिस्से के लिए अलग समय रखें।

धन राशिफल ससुराल पक्ष से धन या आर्थिक सहयोग मिलने की संभावना है। घर की जरूरत पर बातचीत होगी और मदद की उम्मीद मन में रहेगी। कन्या राशि के छठे भाव में वक्री शुक्र अपनी नीच राशि में है, जिससे स्नेह जताने और सुख सुविधा पर खर्च के योग हैं। किसी अपने के लिए कुछ लेने की इच्छा होगी। अपने शौक पर खर्च करने का आकर्षण भी रहेगा। खर्च का विषय दिन में बार बार ध्यान खींचेगा और उपलब्ध रकम का उपयोग सोचने में समय जाएगा। आर्थिक सहायता को लेकर बातचीत में आपकी जरूरत स्पष्ट होगी। आज खर्च की एक सीमा तय रखें।

लव राशिफल दांपत्य में साथी के प्रति लगाव बढ़ेगा और उनकी बात सुनने का मन होगा। साथ बिताने के लिए समय निकालने की इच्छा रहेगी। विवाह प्रस्ताव घर की बातचीत का खास विषय बनेगा, लेकिन आगे की स्थिति आपसी सहमति से तय होगी। लंबे अंतराल के बाद मिलने का अवसर तलाश रहे प्रेमियों के लिए दिन अनुकूल है। मुलाकात की संभावना रिश्ते को लेकर उत्साह बढ़ाएगी। बच्चों में बढ़ता आत्मविश्वास पारिवारिक बातचीत में दिखाई देगा। वे अपनी इच्छा खुलकर कहेंगे और उनकी बात आपके ध्यान में रहेगी। घर में रिश्तों से जुड़े सवालों पर आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। साथी से अपनी बात शांत स्वर में कहें।

सेहत राशिफल आराम और नींद का ध्यान आज अधिक खिंचेगा। मीन राशि के बारहवें भाव में वक्री शनि के कारण साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। यह स्थिति खर्च और अधूरी जिम्मेदारी का बोझ महसूस कराएगी, साथ ही विश्राम की जरूरत सामने रखेगी। बचा हुआ काम मन में रहेगा और उसे निपटाने की जल्दी होगी। सेहत की अनदेखी न करें। आज के संकेत सावधानी मांगते हैं, किसी बीमारी का निष्कर्ष नहीं देते। काम जल्दी समेटना आराम के लिए दिन अनुकूल बनाएगा। अपने दिन में विश्राम का तय अंतर रखें। अधूरी जिम्मेदारी पूरी होने पर मन हल्का होगा और दिन का बाकी समय सहज लगेगा।

शुभ अंक- ३

शुभ रंग- पीला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें साझेदारी की बातचीत में अपनी अपेक्षा साफ शब्दों में रखें।

क्या न करें आर्थिक मदद आने की उम्मीद में नया खर्च न जोड़ें।