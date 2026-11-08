मेष राशिफल 8 नवंबर: मेष राशि आज मुनाफे के लालच में पैसा लगाने से रहें सावधान
Aries Horoscope Today, आज का मेष राशिफल 8 नवंबर 2026: जानें आज मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें आज का शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
Today Aries Horoscope 8 November 2026 Mesh Rashifal, मेष राशिफल 8 नवंबर: घर में जीवनसाथी का साथ मिलेगा और जिस मदद की आपको जरूरत है, वह मिलेगी। मन में प्रेम रहेगा। साथ बैठकर किसी बात को समझना आज अकेले उलझे रहने से अधिक सहज लगेगा। घर की बातचीत में आपकी बात सुनी जाएगी और अपनी जरूरत बताने का संकोच घटेगा। रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बीच भी एक दूसरे के लिए समय रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि के सातवें भाव में रहेगा। इससे साझेदारी दिन का मुख्य विषय होगी और कारोबारी संपर्क भी ध्यान मांगेंगे। आज अपने हिस्से का हर काम खुद उठाने का दबाव कुछ हल्का महसूस होगा। किसी करीबी का साथ दिन को आत्मीय बनाएगा।
एक नजर में: जीवनसाथी के सहयोग और पढ़ाई के लिए अच्छा दिन। खाने की लापरवाही से सावधान।
मेष राशिफल 8 नवंबर: मेष राशि आज मुनाफे के लालच में पैसा लगाने से रहें सावधान
करियर राशिफल
पढ़ाई के लिए समय अच्छा है। विषय समझने और किसी दूसरे के साथ बैठकर अभ्यास करने में मन लगेगा। छात्र अपने सवाल खुलकर रख पाएंगे। जो अंश अकेले पढ़ते समय भारी लग रहा था, उस पर चर्चा उपयोगी रहेगी। तुला राशि के सातवें भाव में वक्री बुध बातचीत, संदेश और सौदे से जुड़े विषय सामने रखेगा। किसी कारोबारी संपर्क से फिर बात होने की संभावना है। व्यवसाय में नए साझेदार के जरिए आगे बढ़ने के योग हैं। नए प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। हालांकि प्रस्ताव मिलने और काम का विस्तार होने के बीच अपनी तैयारी की भूमिका रहेगी। नौकरी में सहयोग से होने वाले काम पर ध्यान रहेगा। साथी के साथ जिम्मेदारी बांटने की बातचीत स्पष्ट होगी। किसी प्रस्ताव पर जवाब देते समय अपनी भूमिका साफ कहें। दिन का लाभ संवाद से जुड़े काम में अधिक दिखाई देगा।
धन राशिफल
बचत के लिए दिन अनुकूल है। घर में उपलब्ध पैसे का कुछ हिस्सा अलग रखने की बात उपयोगी रहेगी। खर्च और बचत को लेकर जीवनसाथी के साथ चर्चा होगी। अपनी आर्थिक प्राथमिकता शब्दों में रखना आसान लगेगा। कारोबार का नया प्रस्ताव भविष्य की कमाई की संभावना दिखा सकता है, लेकिन आज उसकी रकम को हाथ में आया लाभ मानना जल्दबाजी होगी। अनिश्चित मुनाफे के लालच में रकम लगाने से सावधान रहें। आपके लिए आज पैसे को संभालने की दिशा अधिक अनुकूल है। किसी साझा काम पर खर्च की बात उठे तो पहले अपना उपलब्ध बजट तय करें। दिन की आर्थिक राहत बचत की गुंजाइश पहचानने में मिलेगी।
लव राशिफल
जीवनसाथी का सहयोग दिन का सबसे मजबूत पक्ष रहेगा। आपकी भावनाओं में गर्मजोशी होगी और साथ बिताया समय अच्छा लगेगा। किसी जरूरत पर मदद मांगेंगे तो अपनापन महसूस होगा। घर के सामान्य कामों के बीच भी प्रेम जताने की जगह बनेगी। सिंह राशि के पांचवें भाव में केतु किसी शौक या मन में पकड़ी अपेक्षा से थोड़ा पीछे हटने का भाव देगा। इसलिए हर पल को अपने तय तरीके से चलाने की इच्छा कम होगी। बच्चों या किसी रचनात्मक काम को लेकर भी पकड़ ढीली करने का मन रहेगा। इसका अर्थ रिश्ते में दूरी होना नहीं है। आज निकटता का आधार साथ और सहयोग रहेगा। किसी महिला से बातचीत में सम्मान रखें। शाम को जीवनसाथी के साथ मन की बात साझा करना सहज होगा और दिन की व्यस्तता के बाद अपनापन अधिक महसूस होगा।
सेहत राशिफल
सेहत आज अतिरिक्त ध्यान मांगती है। खानपान में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी और खाने के चुनाव का असर दिन की सहजता पर पड़ सकता है। घर या बाहर की व्यस्तता में भोजन का समय पीछे छूटने की संभावना रहेगी। मन अच्छा होने पर अपनी दिनचर्या ढीली छोड़ने की इच्छा भी होगी। नियमित व्यायाम को तय जगह दें। बहुत उत्साह में शरीर पर अतिरिक्त जोर डालना उपयोगी नहीं होगा। स्वास्थ्य के मामले में आज सामान्य से अधिक सजग रहने की जरूरत है। दिन का आराम आपके खाने और नियमित गतिविधि के बीच संतुलन से जुड़ा रहेगा।
शुभ अंक- २
शुभ रंग- सफेद
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- जीवनसाथी से अपनी जरूरत सीधे कहें। बातचीत में सहयोग का भाव रहेगा।
क्या न करें- किसी महिला की बात का उपहास न करें। आज रिश्ते में सम्मान की अहमियत अधिक रहेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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जन्म-समय संशोधन
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