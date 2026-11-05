Aries, मेष राशिफल 5 नवंबर: मेष राशि आज उत्साह में खर्च न बढ़ाएं

Aries Horoscope Today, आज का मेष राशिफल 5 नवंबर 2026: जानें आज मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें आज का शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।

Today Aries Horoscope 5 November 2026 Mesh Rashifal, आज का मेष राशिफल : बच्चों से जुड़ी अच्छी खबर आज आपके किसी फैसले को खुशी से भर देगी। उनके लिए समय निकालने का मन होगा और अपनी व्यस्तता के बीच आप इसकी जगह भी बना लेंगे। पढ़ाई में लगे घर के सदस्य का उत्साह बातचीत का सुखद विषय रहेगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा सिंह राशि के पांचवें भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में कन्या राशि के छठे भाव में आएगा। शुरुआत का हल्का, रचनात्मक मन आगे काम की व्यस्तता में लगेगा। किसी सहकर्मी की मांग आपके कार्यक्रम में जगह लेगी और लगातार मेहनत से बात सुलझेगी। बच्चों के साथ बैठने या किसी सुखद सैर के लिए भी समय निकलेगा। आज खुशी और जिम्मेदारी दोनों आपके दिन का हिस्सा रहेंगी।

एक नजर में: संतान की खुशखबरी और पढ़ाई के लिए अच्छा दिन। अधूरे कामों के बोझ से सावधान।

मेष राशिफल 5 नवंबर: मेष राशि आज उत्साह में खर्च न बढ़ाएं करियर राशिफल विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे। विषय पर टिककर बैठने का असर तैयारी में दिखने के योग हैं और प्रदर्शन के लिए दिन अच्छा है। जो हिस्सा ध्यान मांगता था, उस पर समय देना आज सहज लगेगा। कारोबारियों के लिए काम का विस्तार करने की संभावना है। नए दायरे में कदम बढ़ाने की बातचीत उपयोगी रह सकती है। तुला राशि के सातवें भाव में वक्री बुध साझेदारी की बातचीत और पढ़ाई को केंद्र में रखेगा। दफ्तर में किसी साथी के साथ काम समझने या समझाने में समय जाएगा। रोजमर्रा की जिम्मेदारियां लगातार ध्यान मांगेंगी। एक समय में एक काम पूरा करने का क्रम रखें। मेहनत का असर दिन के कामकाज में दिखाई देने के योग हैं।

धन राशिफल कारोबार बढ़ाने की कोशिश आमदनी के नए रास्ते पर सोचने का अवसर दे सकती है। काम में सोचकर लिया गया जोखिम लाभ की संभावना रखता है, हालांकि कमाई का अनुमान संयम से रखना ठीक रहेगा। मीन राशि के बारहवें भाव में वक्री शनि की स्थिति, साढ़ेसाती का पहला चरण, खर्च और अधूरी जिम्मेदारी का भार सामने रखेगी। कोई बचा हुआ काम दिन की राहत में हिस्सा मांगता रहेगा। यहां साफ चेतावनी है: उत्साह में अपनी खर्च करने की सीमा न बढ़ाएं। जल्दी निपटाए गए जरूरी काम से दिन हल्का लगेगा। पैसे की बातचीत में साझेदार के साथ बात स्पष्ट रखने से अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझने में मदद मिलेगी।

लव राशिफल आज आपके मन में प्रेम का रंग गहरा रहेगा। मित्र के साथ मुलाकात या साथ बाहर जाने की संभावना है। बातचीत में अपनापन होगा और रोज की भागदौड़ से अलग कुछ समय साथ बिताने की इच्छा रहेगी। जीवनसाथी के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे। घर की जिम्मेदारी पर होने वाली बात में भी गर्मजोशी बनी रहेगी। बच्चों की खुशी दंपती के बीच साझा प्रसन्नता लाएगी। दिन का कार्यक्रम व्यस्त होने पर भी रिश्ते के लिए जगह निकालने का मन रहेगा। कोई सहज बातचीत आपको करीब महसूस कराएगी। साथ बिताए समय में काम का विषय बार-बार लाने से बचें। शाम का पारिवारिक पल दिन की अच्छी खबर को फिर याद दिलाएगा और मन प्रसन्न रहेगा।

सेहत राशिफल आज आराम की जरूरत व्यस्त कार्यक्रम के साथ महसूस हो सकती है। अधूरा काम मन में चलता रहा तो नींद और थकान का खयाल बार-बार आएगा। सेहत के मामले में दिनचर्या संभालने के लिए दिन उपयोगी है, लेकिन अपने उत्साह को लगातार काम करने की क्षमता मान लेना ठीक नहीं होगा। शुरुआत का हल्का मन काम बढ़ने पर गंभीर रहेगा। जिम्मेदारी का कोई सिरा पूरा होने पर मानसिक राहत होगी। अपने दिन का कठिन हिस्सा पहले निपटाने से आराम के लिए जगह बनने की संभावना है। रात को काम समेटने की एक सीमा रखें। सैर या बच्चों के साथ बिताया शांत समय दिन की भागदौड़ से ध्यान हटाएगा और मन को सुख मिलेगा।

शुभ अंक- ३

शुभ रंग- पीला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें बच्चों की अच्छी खबर को पूरा ध्यान देकर सुनें और उनकी खुशी में शामिल हों।

क्या न करें सहकर्मी के काम की हामी भरते समय अपनी बाकी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें।