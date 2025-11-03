Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Aries Horoscope 4 November 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future predictions
मेष राशिफल 4 नवंबर: आज ज्यादा कमाई करने के लिए करें ये काम, मेहनत से होगा लाभ

मेष राशिफल 4 नवंबर: आज ज्यादा कमाई करने के लिए करें ये काम, मेहनत से होगा लाभ

संक्षेप: Aries Horoscope Today 4 November 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Mon, 3 Nov 2025 07:58 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Today Aries Horoscope, मेष राशिफल 4 नवंबर 2025: आज आपको नए आइडिया आजमाने और सीखने के मौके मिल सकते हैं। दयालु बनें, ध्यान के साथ काम करें और दूसरों से छोटी-छोटी मदद स्वीकार करें। आसान योजनाएं और धैर्य के साथ उठाए गए कदम ठोस परिणाम और बढ़ता कॉन्फिडेंस लाएंगे। विनम्र रहें और हर छोटी उपलब्धि का जश्न मनाएं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष लव लाइफ: आपका दिल रोमांस और ईमानदारी की फीलिंग से भरा है। किसी ऐसे व्यक्ति से विनम्रता से बात करें, जिसकी आप परवाह करते हैं। हंसी-मजाक के छोटे-छोटे पल विश्वास को गहरा करेंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो नए लोगों को देखकर मुस्कुराएँ और हेलो भी कहें। कठोर शब्दों से बचें और सुनें ज्यादा। एक रोमांटिक मैसेज या संदेश आप दोनों का उत्साह बढ़ाएगा। आसान योजनाओं और प्रेम भरे व्यवहार के लिए तैयार रहें।

करियर राशिफल: काम अब अच्छी गति से चल रहा है। एक काम पर ध्यान केंद्रित करें और उसे अच्छी तरह से पूरा करें। किसी साथी की मदद से चीजें आसान हो जाएंगी। अपने आइडिया क्लियर रूप से शेयर करें। जब आप क्लियर न हों तो आसान सवाल पूछें। आज का एक छोटा सा चुनाव कल बेहतर कामों की ओर ले जाता है। मीटिंग में साफ-सुथरे नोट्स बनाकर रखें और शांत रहें। आपकी मेहनत दिखाई देगी, और थोड़ी तारीफ भी मिल सकती है। छोटे-छोटे फीडबैक से सीखें और कदमों से प्रयास करते रहें।

ये भी पढ़ें:2026 से इन 3 राशियों का भाग्य होगा मजबूत, शनि गोचर से होगा फायदा ही फायदा
ये भी पढ़ें:बुध के नक्षत्र में मंगल की एंट्री, 19 नवंबर से इन राशियों को खूब मिलेगी सफलता

फाइनेंशियल लाइफ: योजना बनाने से धन का मामला स्टेबल लगेगा। खर्च करने से पहले जरूरतों और इच्छाओं की एक छोटी लिस्ट बनाएं। छोटी कमाई से थोड़ी बचत करें। जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचें और कीमतों की दो बार जांच करें। अगर आपको बिल चुकाना ही है, तो शांत रहने के लिए समय पर पेमेंट करें। एक्स्ट्रा कमाई के छोटे-छोटे तरीके खोजें, जैसे किसी पड़ोसी की मदद करना या कोई छोटा-मोटा काम निपटाना। छोटी-छोटी सेविंग्स से आप सिक्योर महसूस करेंगे।

सेहत राशिफल: आज आपके शरीर को कोमल देखभाल की जरूरत है। थोड़ी दूर टहलें, खूब पानी पिएं और थकने पर आराम करें। शांति के लिए ब्रेक लेने की कोशिश करें। ताजी सब्जियों और अनाज के साथ हल्का भोजन करें। अकड़न कम करने के लिए सुबह और सोने से पहले स्ट्रेचिंग करें। बिना ब्रेक लिए भारी काम करने से बचें। अगर आप उदास महसूस करते हैं तो किसी दोस्त से बात करें; फीलिंग्स शेयर करने से मदद मिलती है। रूटीन में छोटे-छोटे कदम आपकी एनर्जी बढ़ाएंगे और आपको दिन भर बेहतर महसूस कराएंगे।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 4 नवंबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें
ये भी पढ़ें:23 नवंबर तक इन राशियों की किस्मत देगी साथ, बुध का वृश्चिक गोचर दिखाएगा कमाल
ये भी पढ़ें:सूर्य गोचर गुरु के नक्षत्र में, 6 नवंबर से इन 3 राशियों की मिलेगी अच्छी खबर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Aries Aries Horoscope Mesh Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने