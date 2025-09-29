Today Aries Horoscope 30 September 2025 Aaj ka mesh rashi rashifal daily future predictions मेष राशिफल 30 सितंबर: आज आप पर होगी धन की वर्षा, खुलकर करें अपने प्यार का इजहार, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 30 September 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयMon, 29 Sep 2025 08:20 PM
Aries Horoscope Today 30 September 2025, आज का मेष राशिफल: मेष राशि वालों को आज रिलेशनशिप के मामलों को खुलकर बातचीत करके हल करना चाहिए। वर्कप्लेस पर चैलेंज को मात देना जारी रखें। धन की स्थिति पॉजिटिव रहने वाली है लेकिन सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है।

मेष लव राशिफल- रिलेशनशिप को अपना बेस्ट दें। आज अपने प्यार का इजहार करने में कोई झिझक नहीं दिखाएं। आपको लवर के साथ समय बिताने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपनी मान्यताओं और कॉन्सैप्ट को लवर पर नहीं थोपें। अतीत में जाने से बचें और पॉजिटिव भविष्य पर विचार करें। लवर को घर के बड़े-बुजुर्गों से मिलवाएं। कुछ शादीशुदा लोग ऑफिस रोमांस में शामिल हो सकते हैं जो उनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां पैदा कर सकता है, क्योंकि उनके जीवनसाथी को दिन के शुरुआती भाग में इसका पता चल सकता है।

मेष करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर आपके कमिटमेंट को स्वीकार किया जाएगा और सीनियर दिन के दूसरे भाग में क्लाइंट के मामलों को हल करने में आपके प्रयासों की कोशिश करेंगे। जिन लोगों के लिए आज नौकरी के लिए इंटरव्यू शेड्यूल हैं उन्हें सफलता मिलेगी। आईटी, हेल्थकेयर, एविएशन, बैंकिंग, आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, ऐड और डिजाइन फील्ड से जुड़े लोगों को विदेश में नए मौके नजर आएंगे। स्टूडेंट एग्जाम में पास होंगे और ऑफिस में नए लोगों को काम करने के लिए सही जगह मिलेगी।

मेष आर्थिक राशिफल- आज आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। और यह समृद्धि आपको स्मार्ट फैसले लेने के लिए अच्छी स्थिति में रखेगी। कुछ महिलाओं को पैतृक संपत्ति का एक हिस्सा विरासत में मिले सकता है, जबकि पुरुष जातक किसी भाई-बहन या फ्रेंड के साथ आर्थिक मामले को सुलझाएंगे। इस सप्ताह के अंत में घर पर सेलिब्रेशन होगा और आपको एक महत्वपूर्ण रकम का योगदान करना होगा।

मेष सेहत राशिफल- आपकी सेहत आज ज्यादा केयर की मांग करती है। आपको वायरल फीवर, गले में खराश या पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं और जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें बाहर से खाना खाते समय सतर्क रहना चाहिए। ओरल हेल्थ एक और मामला है जो आपके दिन को प्रभावित कर सकता है। हेल्दी रहने के लिए खूब पानी पिएं और जंक फूड से बचें। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उन्हें लापरवाही से टूव्हीलर नहीं चलाना चाहिए और उन्हें हेल्दी डाइट आहार का भी ध्यान रखना चाहिए।

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

