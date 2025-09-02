Today Aries Horoscope 3 September 2025 aaj ka mesh rashifal future predictions मेष राशिफल 3 सितंबर: आज छोटी कमाई से भी थोड़ी रकम बचाएं और खर्च करने से पहले सोचें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मेष राशिफल 3 सितंबर: आज छोटी कमाई से भी थोड़ी रकम बचाएं और खर्च करने से पहले सोचें

Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 3 September 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयTue, 2 Sep 2025 08:01 PM
Aries Horoscope Today 3 September 2025, आज का मेष राशिफल: मेष राशि वालों आज आपकी एनर्जी ब्राइट रहने वाली है और आपका माइंड क्लियर रहने वाला है। इसलिए आप छोटे-छोटे काम पूरा कर सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। शांति से भरे स्टेप उठाएं और सिंपल प्लान बनाएं, विनम्रता से बातचीत करें और जरूरत पड़ने पर आराम करें और मदद करने वाले मौके के लिए तैयार और हर दिन को एन्जॉय करने के लिए स्थिर कदमों पर भरोसा करें।

मेष लव राशिफल- आज आपका दिल गर्माहट और ओपन महसूस कर सकता है। धीरे से बोलें और एक छोटी सी तारीफ करें या शुक्रिया कहें। कनेक्ट करने के लिए थोड़ी देर वॉक करना या शांत बातचीत की प्लानिंग बनाएं। फीलिंग्स पर ध्यान दें और ध्यान से सुनें। अगर आप सिंगल हैं, तो हैल्लो कहें और किसी नए व्यक्ति को देखकर मुस्कुराएं। आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो एक छोटा सा दयालु काम करें जिससे यह पता चले कि आप उनकी केयर करते हैं और धीरे-धीरे भरोसा बना सकते हैं।

ये भी पढ़ें:3 सितंबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें राशिफल

मेष करियर राशिफल- ऑफिस में आप फोकस कर सकते हैं और टास्कों को सावधानी से पूरा कर सकते हैं। एक क्लियर लक्ष्य चुनें और स्थिर स्टेप उठाएं। अटक जाने पर किसी कलीग से आइडिया या मदद मांग सकते हैं। छोटे नोट्स और साफ-सुथरी फाइलें आपका दिन आसान बना देंगी। एक साधारण चीज सीखने की कोशिश करें जो आपके काम में मदद करती हों। परेशानियों को लेकर धैर्य रखें और हर छोटी जीत का सेलिब्रेशन मुस्कुराहट के साथ मनाएं। पूछे जाने पर अपने आइडिया शेयर करें और प्रॉमिस पूरा करें।

मेष आर्थिक राशिफल- आज पैसों का मामला स्थिर दिख रहा है। जल्दी-जल्दी खरीदारी करने से बचें और खर्च करने से पहले सोचें। छोटी कमाई से भी थोड़ी रकम बचाएं। प्राइस की तुलना करें और खरीदते समय डिटेल भी मांगें। एक छोटा सा स्मार्ट ऑप्शन अब बाद में परेशानी से बचा सकता है। आज बड़ी डील पर साइन नहीं करें और सिंपल रिकॉर्ड रखें। प्लानिंग के बारे में किसी भरोसेमंद फ्रेंड्स के साथ बातचीत करें।

ये भी पढ़ें:चंद्र ग्रहण पर चंद्रमा-राहु की युति से बनेगा ग्रहण योग, जानें अपनी राशि पर असर

मेष सेहत राशिफल- आज आपकी बॉडी जेंटल केयर पसंद कर सकती है। थके होने पर चलें, खिंचाव करें और आराम करें। पर्याप्त पानी पिएं और सिंपल हेल्दी खाना खाएं। मुश्किल एक्सरसाइज या रिस्क से भरे खेल से बचें। छोटी सी रेगुलर नींद आपके मूड को अच्छा करेंगी और दिन भर के लिए एनर्जी को अच्छी तरह से बनाए रखेंगी। अगर आप स्ट्रेस महसूस करें, तो कुछ मिनटों के लिए रुकें और सांस लें।

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

