मेष राशिफल 3 जून 2026: आज धन लाभ के खुलेंगे रास्ते, बस इस बात का रखें खास ध्यान
Aries Horoscope Today 3 June 2026, Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन जीवन के कई पहलुओं में अच्छे फल प्रदान करेगा। मेष राशि वालों के लिए क्या कहते हैं आज 3 जून 2026 के सितारे। पढ़ें मेष राशि का विस्तृत राशिफल-
Aries Horoscope Today 3 June 2026, Aaj ka mesh rashifal, आज का मेष राशिफल: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपको नए अवसरों के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको मेहनत का पूरा रंग मिलेगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यापार में कोई बड़ा मुनाफा हो सकता है। जीवनसाथी के साथ रिश्ता मधुर होंगे। अविवाहित जातकों के लिए विवाह योग बन रहा है। धन लाभ के रास्ते खुलेंगे। निवेश से लाभ मिलेगा, हालांकि खर्चें पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मानसिक शांति प्राप्त होगी। दिन की शुरुआत योग और ध्यान से करना अच्छा रहेगा।
पढ़ें आज का विस्तृत मेष राशिफल-
मेष स्वास्थ्य राशिफल-
मेष राशि के लग्न में मंगल, दूसरे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, चतुर्थ भाव में उच्च का गुरु और केतु पंचम भाव में हैं। नवम भाव में चंद्रमा हैं और चंद्रमा की जो स्थिति है, वह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की है जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है। यहां पर ग्रहों की यह स्थिति आपके स्वास्थ्य में सुधार को दर्शा रही है। आपका लग्नेश बहुत ही मजबूत स्थिति में है, जिससे इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो रहा है। फिर भी आपको थोड़ा सा हार्मोनल प्रॉब्लम का ध्यान रखना होगा। आप काफी चार्ज रहेंगे, ऊर्जा में आवेशित रहेंगे, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा।
मेष लव राशिफल-
आज के दिन शाम के समय अपमानित होने का भय रहेगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपकी प्रेम की स्थिति निरंतर सुधार की तरफ आगे बढ़ रही है। संतान की स्थिति आपके लिए धन दायक बनी हुई है, वे अब कमाने के रूप में आगे जा रही हैं। सिंगल जातकों की लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ सकता है। विवाहित जातक अपने जीवनसाथी के साथ आनंदमय समय गुजारेंगे।
मेष करियर राशिफल-
आपके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन व्यावसायिक ऊर्जा आई हुई है और आपकी व्यावसायिक ऊर्जा इस समय बहुत अच्छी है। निवेश के लिए यह एक बिल्कुल उचित समय है, हर लिहाज से इसे अत्यंत शुभकारी समय कहा जाएगा। कार्यस्थल पर सहकर्मी आपकी मदद करेंगे, जिससे आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप सही फैसला लेने में सफल रहेंगे।
मेष आर्थिक राशिफल-
आज आप आय के नए साधन खोजने में सफल हो सकते हैं। आय में वृद्धि होने से आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। व्यापारियों को मुनाफा हो सकता है, जिससे नई जगहों पर व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। आज आप सही समय पर सही लोगों से मिलने वाले हैं और आप सही अवसर प्राप्त कर पाएंगे। अपने शौक के लिए खर्च करेंगे। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।
कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। सुख-समृद्धि का आगमन होगा। प्रेम-संबंधों में सुधार के संकेत हैं। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें, वरना चोट-चपेट लग सकती है। भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए लाभकारी रहेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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