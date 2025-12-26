Hindustan Hindi News
Aries Horoscope 27 December: आज मेष राशि वाले इग्नोर ना करें ये चीज, परिवार वाले डालेंगे इस बात का प्रेशर

संक्षेप:

Aries Horoscope Today: राशिचक्र में पहली राशि मेष की होती है। इस राशि का ग्रह स्वामी मंगल होता है। नीचे विस्तार से जानें कि 27 दिसंबर का दिन इस राशि के जातकों के लिए लव, करियर, मनी और हेल्थ के लिहाज से कैसा जाने वाला है?

Dec 26, 2025 06:43 pm IST
Aries Horoscope Today 27 December 2025, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल: मेष राशि वालों को 27 दिसंबर के दिन थोड़ा सतर्क होना चाहिए। आज हो सकता है कि पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका प्यार भरा रिश्ता आगे बढ़ता रहेगा। आज के दिन ऑफिस में खुद को साबित करने के लिए आपको कई मौके मिलेंगे। इन मौकों को हाथ से ना जाने दें। बस आज आपको पैसों के मामले में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। कुछ लोगों को आज नए प्यार के मिलने की उम्मीद हो सकती है। अगर कोई पुराना झगड़ा है तो उसे सुलझा लें और प्रोफेशनल लाइफ की चुनौतियों को समझदारी से संभालने की कोशिश करें। आज आर्थिक स्थिति सही रहेगी लेकिन बिना सोचे-समझे कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें।

मेष लव राशिफल

आज मेष राशि के जातकों को थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। हो सकता है कि आज तमाम कोशिशों के बाद भी किसी चीज में बाधा आए। आज के दिन अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखने की कोशिश करें। जो महिलाएं सिंगल हैं, आज उनकी मुलाकात किसी खास शख्स से हो सकती है। अगर आप शादी से जुड़ा कोई फैसला लेना चाहते हैं तो इसके लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही रहेगा। वहीं परिवार में हो सकता है कि किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति पैदा हो जाए। ऐसा इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि पार्टनर ऑफिस के किसी काम में उलझा रहेगा। ऐसी स्थिति को खुद से संभालने की कोशिश करें। आज पार्टनर को कोई तोहफा देकर सरप्राइज दें।

मेष करियर राशिफल

मेष राशि वाले इस बात का ख्याल रखें कि ऑफिस की परेशानी को अपनी पर्सनल लाइफ पर हावी ना होने दें। ऑफिस में परफॉर्मेंस से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपने नई नौकरी ज्वाइन की है तो आपके लिए आज के दिन का दूसरा हिस्सा खास होने वाला है। बस आप ऑफिस में होने वाली राजनीति से दूर रहने की कोशिश करेंष। मैनेजमेंट और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को नए मौके मिल सकते हैं। हेल्थकेयर, आईटी, फाइनेंस, एडवरटाइजिंग, मार्केटिंग और एविएशन से जुड़े लोग नई नौकरी पा सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोग नई पार्टनरशिप के वक्त थोड़ी सावधानी बरतें।

मेष मनी राशिफल

आज मेष राशि वालों की जिंदगी में कहीं ना कहीं से पैसा जरूर आएगा। बस अपने खर्चों पर कंट्रोल करें। परिवार में कोई शख्स आप पर प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करने का प्रेशर डाल सकता है। आज पार्टनर को अपने निजी काम के लिए कुछ पैसों की जरूरत होगी तो मदद करें। हो सकता है कि आज आपको अपने घर का कोई मसला सुलझाना पड़े जोकि प्रॉपर्टी से ही जुड़ा हुआ होगा। बिजनेस से जुड़े लोग फंड जुटाते वक्त सावधान रहें। आज ऑफिस में किसी सेलिब्रेशन के लिए खर्चा करना पड़ेगा।

मेष हेल्थ राशिफल

मेष राशि के जातक आज अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। बिजी रहने के बीच अपना ख्याल जरूर रखें। अगर कोई लक्षण दिख रहा है तो उसे भूलकर भी इग्नोर ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो दिक्कत बढ़ सकती है। कुछ महिला जातकों को आज स्किन इंफेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों को आज मुंह, दांत या आंखों से जुड़ी दिक्कत भी हो सकती है। बच्चों का ध्यान रखें क्योंकि आज खेलते समय उन्हें चोट लग सकती है। आज मेष राशि के जातक जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें।

मेष राशि के गुण

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

