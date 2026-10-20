मेष राशिफल 21 अक्टूबर: आज खाते में आई रकम मानकर न करें ये काम, पढ़ें आज का राशिफल

मेष राशिफल 21 अक्टूबर: आज खाते में आई रकम मानकर न करें ये काम, पढ़ें आज का राशिफल
Aries Horoscope Today 21 October 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 अक्टूबर 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 21 October 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal,आज का मेष राशिफल:आज काम की दिशा तय करते समय उत्साह के साथ अपनी क्षमता भी देखें। जन्म चंद्र राशि के अनुसार दिन की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि के दसवें भाव में रहेगा। जिम्मेदारियां व्यवस्थित करना उपयोगी होगा, लेकिन पहचान मिलने की अपेक्षा सीमित रखें। सुबह के शुरुआती हिस्से में चंद्रमा कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में आ जाएगा। इसके बाद परिचितों से संवाद और लक्ष्य की समीक्षा उपयोगी हो सकती है। वक्री शनि मीन राशि के बारहवें भाव में है। यह साढ़ेसाती का पहला चरण है, जिसमें आराम, खर्च और अधूरे दायित्वों के लिए सीमाएं रखना महत्वपूर्ण है। किसी पुरानी इच्छा पर आगे बढ़ना चाहें तो जरूरी साधन और उपलब्ध समय का आकलन करें।
मेष राशिफल 21 अक्टूबर: आज खाते में आई रकम मानकर न करें ये काम, पढ़ें आज का राशिफल
करियर राशिफल
नौकरी में हैं तो जरूरी काम पूरा करके उसकी स्पष्ट जानकारी संबंधित व्यक्ति को दें। केवल व्यस्त दिखने के बजाय ऐसा परिणाम तैयार करें जिसकी जांच हो सके। वरिष्ठ से बातचीत में अपनी उपलब्धि के साथ बाकी काम भी बताएं। कारोबार करते हैं तो पुराने ग्राहक या परिचित से संपर्क उपयोगी हो सकता है, लेकिन बातचीत को पक्का आदेश न मानें। राहु कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के पांचवें भाव में है। यह संयुक्त धुरी समूह की अपेक्षाओं और अपने स्वतंत्र विवेक के बीच संतुलन की जरूरत दिखाती है। किसी लोकप्रिय विचार को अपनाने से पहले उसकी उपयोगिता परखें। विद्यार्थियों के लिए दूसरों की तैयारी देखकर विषय बदलते रहने के बजाय एक कठिन अध्याय पूरा करना बेहतर रहेगा। अभ्यास के बाद गलतियों का अलग विवरण बनाएं, ताकि अगली पढ़ाई की दिशा स्पष्ट हो।
धन राशिफल
गुरु कर्क राशि के चौथे भाव में उच्च स्थिति में है। घर, पढ़ाई या परिवार से जुड़ी व्यवस्था में सहारा मिल सकता है, लेकिन खर्च और जिम्मेदारी भी संभव है। बचत का कोई विकल्प चुन रहे हों तो रकम कब चाहिए, यह पहले तय करें। सावधि जमा और म्यूचुअल फंड की जोखिम प्रकृति अलग है, इसलिए इन्हें एक जैसा सुरक्षित न समझें। संभावित आमदनी को खाते में आई रकम मानकर खरीदारी न करें। किसी परिचित की निवेश संबंधी बात सुन सकते हैं, पर निर्णय से पहले शुल्क और निकासी की शर्तें पढ़ें। घरेलू जरूरत के लिए अलग रखी राशि को इच्छापूर्ति के बजट से अलग रखना आज उपयोगी रहेगा।
लव राशिफल
साथी के साथ अच्छा समय बिताने की गुंजाइश बनाने के लिए बड़े आयोजन की जरूरत नहीं है। यदि दोनों व्यस्त हैं तो बिना व्यवधान की छोटी बातचीत भी सुखद हो सकती है। शुक्र तुला राशि के सातवें भाव में स्वराशि में वक्री है। रिश्ते में पुरानी पसंद, अपेक्षा या अधूरी बातचीत पर दोबारा विचार करना उपयोगी होगा, लेकिन तत्काल समाधान मानकर न चलें। परिवार में बड़े भाई या बहन से मदद चाहिए तो अनुरोध स्पष्ट रखें। उनकी उपलब्धता का अनुमान न लगाएं। नए परिचय में आकर्षण और भरोसे को अलग समझें। सामने वाले की सहमति तथा सहजता को महत्व दें और अपने मन की बात बिना दबाव के कहें।
सेहत राशिफल
काम और मेलजोल बढ़ने पर आराम पीछे छूट सकता है। आज अपनी दिनचर्या में भोजन, पानी और विश्राम की जगह पहले से रखें। लगातार बैठकर काम करते हों तो बीच में उठकर शरीर को सहज गति दें। नींद अधूरी है तो अनावश्यक काम जोड़ने के बजाय सूची छोटी करें। मन में खर्च या जिम्मेदारी की बातें घूम रही हों तो उन्हें लिखकर अलग रखना उपयोगी हो सकता है। कोई तकलीफ बनी हुई है तो योग्य चिकित्सक की सलाह लें। दूसरों की दिनचर्या देखकर अपने लिए कठिन व्यायाम या खानपान का नया नियम तुरंत न अपनाएं।
शुभ अंक- ९
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त- आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।
क्या करें
आज की सबसे जरूरी जिम्मेदारी चुनें, उसके लिए आवश्यक खर्च लिखें और मदद मांगनी हो तो स्पष्ट अनुरोध भेजें। दिन पूरा होने पर देखें कि किस संपर्क से वास्तव में काम आगे बढ़ाने योग्य जानकारी मिली।
क्या न करें
किसी की प्रशंसा या संभावित कमाई सुनकर तुरंत आर्थिक वादा न करें। परिवार के लिए तय रकम उधार देने से पहले अपनी जरूरत जांचें और थकान छिपाकर अतिरिक्त जिम्मेदारी स्वीकार करने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र