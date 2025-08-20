Today Aries Horoscope 21 August 2025 Aaj ka mesh rashi rashifal daily future predictions मेष राशिफल 21 अगस्त: आज छोटे खर्च पर रखें नजर, अचानक बड़ी खरीदारी से बचें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मेष राशिफल 21 अगस्त: आज छोटे खर्च पर रखें नजर, अचानक बड़ी खरीदारी से बचें

मेष राशिफल 21 अगस्त: आज छोटे खर्च पर रखें नजर, अचानक बड़ी खरीदारी से बचें

Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 21 August 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयWed, 20 Aug 2025 08:00 PM
मेष राशिफल 21 अगस्त: आज छोटे खर्च पर रखें नजर, अचानक बड़ी खरीदारी से बचें

Aries Horoscope Today 21 August 2025, आज का मेष राशिफल: मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए स्थिर गति लेकर आ रहा है। छोटे लेकिन लगातार प्रयास वर्कप्लेस और घर पर ग्रोथ को बनाएंगे। प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्ट रहें और फ्रेंडली सलाह भी लें और बेहतर दिनों को अनलॉक करने के लिए एक फोकस ऑप्शन चुनें। शांत रहें और छोटे कदम उठाएं और छोटी जीत को भी सेलिब्रेट करें। आज उत्साहवर्धक लोगों के साथ दयालुता से जुड़ना चाहिए।

मेष लव राशिफल- मेष राशि वालों प्यार में आपकी गर्मजोशी ईमानदार बातचीत खोलती है। एक दया से भरा शब्द शेयर करना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। एक छोटा सा सरप्राइज या सिंपल नोट हंसी ला सकता है। बड़े विषयों पर जल्दबाजी करने से बचें, स्थिर देखभाल पर ध्यान दें। अगर अविवाहित हैं, तो एक छोटी मुलाकात के लिए हामी भरें और यह विश्वास और जेंटल हंसी पर बना एक अच्छा संबंध शुरू कर सकता है। धैर्य रखें, लगातार दयालुता दिखाएं और छोटे क्षणों को एन्जॉय करें जो समय के साथ धीरे-धीरे विश्वास बनाते हैं। छोटी जीत का जश्न मनाएं और नम्र सच्चाई के साथ बोलना चाहिए।

मेष करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर बड़ी प्लानिंग की तुलना में प्रैक्टिकल कदम ज्यादा मायने रखते हैं। एक टास्क व्यवस्थित करें, एक रिपोर्ट खत्म करें या किसी टीम के पार्टनर की मदद करें। छोटी जीतें मैनेजरों को नोटिस कराती हैं। स्पष्ट व करने योग्य कार्यों के लिए हां कहें और एक छोटी सी मदद मांगें जो आपके प्रोजेक्ट में मदद कर सकता है। विनम्र रहें और स्थिर कोशिश करते रहें, इससे बड़ी भूमिका का रास्ता साफ हो जाएगा। इस सप्ताह के लिए एक छोटे कदम की प्लानिंग बनाएं और एक सिंपल डेडलाइन सेट करें। नोट्स रखें और जरूरत पड़ने पर काम के सवाल पूछें।

मेष आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले स्थिर दिख रहे हैं। छोटे खर्च पर नजर रखें और सप्ताह के लिए एक सिंपल बजट की प्लानिंग बनाएं। अचानक बड़ी खरीदारी या रिस्क भरे कदमों से बचना चाहिए। आज की एक छोटी सी बचत कल के लिए एक शांत सहारा बनती है। अगर किसी डील का ऑफर मिलता है, तो साइन करने से पहले डिटेल पढ़ें और एक सवाल पूछें। छोटे ऑप्शन आपकी पॉकेट की सिक्योरिटी करते हैं और स्लो और निश्चित बचत करते हैं। इमोशनल खरीदारी से बचें, कीमतों की तुलना करें और वैल्यू चुनें। इस सप्ताह की गई एक छोटी सी बचत समय के साथ सुरक्षा में बदल जाती है।

मेष सेहत राशिफल- जब आप दो सिंपल आदतें अपनाते हैं तो सेहत स्थिर महसूस होता है: छोटी सैर और एक्स्ट्रा पानी। थोड़ा और आराम करें और समय पर सोएं। स्ट्रेस कम करने के लिए हर सुबह हल्की स्ट्रेचिंग का प्रयास करें। देर रात भारी खाने से बचना चाहिए और काम के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लेना चाहिए। अगर एनर्जी कम हो जाती है, तो हेल्दी ब्रेकफास्ट खाएं और शांत और तैयार महसूस करने के लिए गहरी सांस लें। सोने के समय का छोटा रूटीन और सिंपल सांस लेने के एक्सरसाइज ट्राय करें। अगर दर्द बना रहता है तो डॉक्टर से मिलें।

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Aries Aries Horoscope Mesh Rashifal
