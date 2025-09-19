मेष राशिफल 20 सितंबर: आज आपके पक्ष में रहेगा धन, लवर के साथ वाद-विवाद में नहीं पड़ें

Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 20 September 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Fri, 19 Sep 2025 08:08 PM

Aries Horoscope Today 20 September 2025, आज का मेष राशिफल: आज ऑफिस में नई जिम्मेदारियां आपकी क्षमता की परीक्षा लेंगी। रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने पर विचार करना चाहिए। आर्थिक तौर पर आप अच्छे हैं, लेकिन आज सेहत से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं।

मेष लव राशिफल- आपका आज लवर असंवेदनशील लग सकता है और इससे आप परेशान हो सकते हैं। वाद-विवाद में नहीं पड़ें। लेकिन मामलों से जुड़ी खुलकर बातचीत भी जरूरी है, जो सभी मौजूदा घावों को भरने में भी मदद करेगा। कुछ महिलाएं अपने माता-पिता का सपोर्ट पाने में सफल होंगी। आप एक रोमांटिक वीकेंड की भी प्लानिंग बना सकते हैं जहां आप दोनों रोमांटिक एक्टिविटी में शामिल होकर एक साथ समय बिता सकते हैं। कुछ रिश्तों में दोस्तों या रिश्तेदारों का हस्तक्षेप देखने को मिलेगा, जिससे अनबन हो सकती है।

मेष करियर राशिफल- आप जिन टास्कों को संभाल रहे हैं उनके डिटेल पर ध्यान दें। बेस्ट रिजल्ट देने के लिए यह जरूरी है। कुछ जिम्मेदारियां आपको ऑफिस टाइम के बाद भी ऑफिस में फंसाएं रखेंगी। आप किसी प्रोजेक्ट में किसी सीनियर के हस्तक्षेप की भी उम्मीद कर सकते हैं, जिससे बहस या गड़बड़ी हो सकती है। जो लोग क्रिएटिव जिम्मेदारियां हैंडल करते हैं वे क्लाइंट को खुश करने में सफल होंगे। बिजनेसमैन को नए क्षेत्रों में व्यापार का विस्तार करने के अवसर दिखाई देंगे। स्टूडेंट्स एग्जाम पास करने में भी सफल होंगे।

मेष आर्थिक राशिफल- आज धन आपके पक्ष में रहेगा। इससे शेयर मार्केट समेत महत्वपूर्ण निवेश करने में मदद मिलेगी। आप इलेक्ट्रॉनिक सामान और वाहन भी खरीद सकते हैं। कुछ महिलाएं घर का रेनोवेशन कराएंगी, जबकि बड़े-बुजुर्ग बच्चों के बीच धन बांटना भी पसंद कर सकते हैं। पैसों से जुड़े सभी मामलों को परिवार में ही निपटाने पर विचार करें और इससे मानसिक शांति भी मिलेगी। बिजनेसमैन नए क्षेत्रों में व्यापार का विस्तार करने के लिए धन जुटाएंगे।

मेष सेहत राशिफल- आज आपको नींद से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं और बड़े-बुजुर्गों को जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। आपको विजन से जुड़ी परेशानी हो सकती है और दूसरा भाग उन लोगों के लिए भी जरूरी है जिन्हें अस्थमा की समस्या है। एल्कोहल पीकर गाड़ी नहीं चलाएं, एक्सीडेंट भी हो सकता है। आपको अपने खाने में ऑयल और फैट को भी कम करना चाहिए और इसके बजाए आज ज्यादा प्रोटीन लें।

मेष राशि के गुण- ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

