मेष राशिफल 20 मार्च: मेष राशि वाले बिजनेसमैन को फंड से जुड़ी दिक्कत, आज ऑफिस में विवाद में ना पड़ें
Aries Horoscope Today 20 March 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वाले बिजनेसमैन को फंड से जुड़ी दिक्कत, आज ऑफिस में विवाद में ना पड़ें
Aries Horoscope Today 20 March 2026 :आज मेष राशि वाले दिन भर बिजी रहेंगे। आपको इस बात काभी ध्यान रखना है कि आपको प्रोफेशनल लाइफ के दवाब से बाहर निकलना है। इसका असरआपकी पर्सनल लाइफ पर नहीं होना चाहिए। इसकी कोशिश करें। आपको प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा ध्यान देना होगा। आर्थिक स्थिति को भी पहले से अच्छा करने की कोशिश करें? आपकी हेल्थ भी आज अच्छी रहेगी। अपने लवर के साथ समय गुजार रहे हैं, तो रोमांटिक रहने की जरूरत है। अच्छे से प्लानिंग करें और प्रोफेशनल लाइफ के चैलेंज से बाहर आएं।
Aries Love Horoscope Today, मेष लव राशिफल
आज मेष राशि के लोगों को लवलाइफ में किसी तरह का रिस्क नहीं लेना है। आपको लवर का अपमान नहीं करना है। आपको बात करने की जरूरत है और अपने रिलेशनशिप के लिए खास तौर पर काम करने की जरूरत है, इसलिए रिलेशनशिप पर काम करें? आपकी लवलाइफ में असहमतियां हो सकती है, आपका लवर एरोगेंट भी हो सकता है। आपको एक्स लवर से भी मिलना है, तो आज इसके लिए अच्छा समय है। शादीशुदा लोगों को खास तौर पर सावधान रहना है, कोई ऐसा काम ना करें, जिससे परिवार की इज्जत दांव पर ले। सिंगल लोगों को आज पार्टी में प्रपोज कर सकता है।
Aries Career Horoscope Today, मेष करियर राशिफल
आज ऑफिस में कोशिश करें कि किसी भी तरह के विवाद में ना पड़ें। आपको एथिक्स के विरुद्ध जाकर काम नहीं करना है, किसी भी तरह का समझौता ना करें। आज किसी भी हालत में हार ना मानें, आपके पास ऐसे कई मौके आने वाले हैं. जहां आप अपनी काबिलियत साबित कर सकेंगे। कुछ मामलों को लेकर यह करने की जरूरत है। आज दो लोग फाइल, फोल्डर और डॉक्यूमेंट्स मैनेज करते हैं, उनके लिए चैलेंज आ सकते हैं। आपको अपने टेक्निकल स्कि्स को बढ़ाने के बारे में भी सोचना चाहिए। आपके क्वाइंट सेशन में यह काम आएगा। आपको कुछ कोशिश करनी चाहिए, जिससे मैनेजमेंट के साथ जो विवाद चल रहे हैं, वो शांत हो जाए और आपको राहत मिले।
Aries Money Horoscope Today, मेष मनी राशिफल
आज आपके पास पैसा आएगा। आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के बारे में सोच सकते है। बुजुर्गों को परिवार में सेलिब्रेशन के लिए पैसा आज देना पड़ सकता है। आज ऐसे भी मौके आ सकते हैं, जहां आप फंड से जुड़ी दिक्कतों को सोल्व कर लेंगे। जो लोग बिजनेस में वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंड लाने पर सोच सकते हैं और आज इन लोगों के पास फंड से जुड़ी दिक्कतें भी आएंगी, इसलिए आपको खास ध्यान देना हैष आज इलेक्टॉनिक चीजें और वाहन खरीद सकते हैं।
Aries Health Horoscope Today, मेष हेल्थ राशिफल
आज आप हेल्थ को लेकर अच्छे हैं। आज कोई सीरियस आपको परेशान नहीं करेगी।, आज आंखों और हड्डियों से जुड़ी दिक्कत भी आपको हो सकती है। आपको किसी भी हालत में अपनी डाइट से समझौत नहीं करना है, डाइट को लेकर एकदम सख्त रहें और अपना लाइफस्टाइल सही करें। कुछ महिलाओं में आज ओरल हेल्थ से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। आज तला भुना और मसालेदार खाना खाने से बचें,इसकी जगह फल ले सकते हैं। गीले फर्श पर जाने से बचें, फिसल सकते हैं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट