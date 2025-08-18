मेष राशिफल 19 अगस्त: आज बड़े पैमाने पर खर्च करने से बचें, वर्कप्लेस पर रहेगा प्रेशर

Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 19 August 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Aries Horoscope Today 19 August 2025, आज का मेष राशिफल: आज आप रिलेशनशिप में शानदार पलों की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन छोटी-मोटी परेशानियां रह सकती हैं, लेकिन खुश रहने के लिए उन्हें हल कर लें। कमिटमेंट से प्रोफेशनल परेशानी को हैंडल करें। धन और स्वास्थ्य दोनों ही आज ज्यादा अटेंशन की डिमांड करते हैं।

मेष लव राशिफल- आज ऐसे मौके आएंगे जब आप अपना आपा खो सकते हैं। इससे परेशानी होगी और लवर आपके स्टेटमेंट से अपसेट भी हो सकता है। सतर्क रहें कि अहंकारी नहीं बनें और आपको अपने माता-पिता को भी अपने विवादों में नहीं घसीटना चाहिए। सिंगल महिलाओं को आज कोई प्रपोजल मिल सकता है। दिलचस्प बात यह है कि कोई जानने वाला शख्स आपको ऑफिस में, क्लास में, या किसी फैमिली फंक्शन में भाग लेने के दौरान प्रपोज करेगा। शादीशुदा जातकों को आर्थिक मैनेजमेंट में भी सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि जीवनसाथी आर्थिक खर्चों से खुश नहीं हो सकता है।

मेष करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर आप प्रेशर में रहेंगे। यह या तो परफॉर्मेंस से जुड़ी परेशानी या ऑफिस की पॉलिटिक्स के कारण हो सकता है। कोई सीनियर आपके रवैये पर उंगली उठा सकता है। हो सकता है कि कुछ क्लाइंट आपकी वर्कस्टाइल से खुश नहीं हों। क्लाइंट की जरूरतों को लेकर सतर्क रहना अच्छा है। आर्किटेक्ट, एविशन प्रोफेशनल, डिजाइनर, ऑथर और लीगल को टेक्निकल मामलों से परेशानी हो सकती है, जबकि बैंकिंग फील्ड में काम करने वालों को फंड संभालने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

मेष आर्थिक राशिफल- आज बड़े पैमाने पर खर्च करने से बचना चाहिए। धन से जुड़े मामले रहेंगे और शेयर मार्केट में किस्मत आजमाने के लिए भी दिन अच्छा नहीं है। कुछ महिलाएं संपत्ति से जुड़े विवादों का भी हिस्सा हो सकती हैं। कोई फैमिली इंवेंट होगा और आपको आज एक महत्वपूर्ण राशि का योगदान करना होगा। व्यवसायियों को भी धन को लेकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि विस्तार प्लानिंग पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएंगी।

मेष सेहत राशिफल- सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां रह सकती हैं। इसका रूटीन लाइफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बड़े-बुजुर्गों को नींद से जुड़ी परेशानी के लिए डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत पड़ सकती है, जबकि कुछ जातकों को हड्डी और विजन से जुड़ी परेशानी हो सकती हैं। बच्चों को वायरल फीवर या गले में खराश होगी और हाईपरटेंशन से पीड़ित महिलाओं के लिए दिन का दूसरा भाग भी महत्वपूर्ण है। आपको एल्कोहल के नशे में टूव्हीलर चलाने से भी बचना चाहिए।

मेष राशि के गुण- ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

