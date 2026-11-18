आज का मेष राशिफल 18 नवंबर: राहु कमाई और कनेक्शन की बढ़ाएगा चाह
Aries Horoscope in hindi, आज का मेष राशिफल 18 नवंबर 2026: जानें आज मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें आज का शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
Today Aries Horoscope 18 November 2026, आज का मेष राशिफल: मन में लोगों से जुड़ने की खुशी रहेगी और किसी मित्र की अच्छी खबर दिन को हल्का करेगी। आमदनी से खर्च का संतुलन बने रहने के संकेत हैं। कारोबार का दिन औसत रहेगा। प्रेम जीवन में सुधार की संभावना है और बातचीत में अपनापन बढ़ेगा। पहले से तय लंबी यात्रा रद्द होगी। इससे बाहर जाने की तैयारी थमेगी और दिन का कार्यक्रम नए सिरे से बनेगा। घर लेने या मकान खरीदने की योजना फिलहाल टालनी होगी। कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में राहु कमाई और संपर्कों को लेकर चाह बढ़ाएगा। किसी नए अवसर में अचानक रुचि होगी, मगर उसके साथ जल्दी आगे निकलने की बेचैनी भी रहेगी। दिन में लोगों के बीच रहना अच्छा लगेगा। किसी परिचित से हुई सहज बातचीत भी आपका ध्यान अपनी ओर खींचेगी।
एक नजर में: पढ़ाई और मेलजोल के लिए अच्छा दिन। मकान खरीदने की जल्दबाजी से सावधान।
आज का मेष राशिफल 18 नवंबर: राहु कमाई और कनेक्शन की बढ़ाएगा चाह
करियर राशिफल
दफ्तर में बातचीत और आपसी तालमेल की भूमिका रहेगी। कारोबार में नियमित काम आगे बढ़ाने का दिन है, असाधारण उछाल का संकेत हल्का है। विद्यार्थी किसी सहपाठी की मदद से पढ़ाई का अटका हिस्सा समझ पाएंगे। साथ बैठकर चर्चा करने से सवाल की उलझन खुलेगी और पढ़ने का मन बनेगा। तुला राशि के सातवें भाव में मार्गी बुध संवाद और पढ़ाई को सहारा देगा। काम के सिलसिले में अपनी बात स्पष्ट रखने का अवसर होगा। किसी साझा काम पर संदेशों का आदान प्रदान रहेगा। सहपाठी के साथ बातचीत केवल जवाब तक सीमित नहीं रहेगी, विषय को समझने में भी उपयोगी होगी। अपना कठिन सवाल चर्चा की शुरुआत में रखें। आज काम और शिक्षा में साथ बैठकर बात करने की उपयोगिता साफ महसूस होगी।
धन राशिफल
आय और रोजमर्रा के खर्च में संतुलन रहने के योग हैं। उपलब्ध रकम जरूरतों को संभालने में काम आएगी। व्यापार में सामान्य आमदनी का संकेत है। इसलिए बड़े लाभ की उम्मीद दिन का मुख्य आधार नहीं बनेगी। मकान लेने का विचार मन में रहेगा और घर में उस पर बातचीत होगी। इस खरीद को आगे बढ़ाने के लिए आज ठहरना ठीक रहेगा। चेतावनी साफ है, घर खरीदने की जल्दी आर्थिक दबाव बढ़ा सकती है। खर्च का फैसला उपलब्ध रकम देखकर करें। किसी नए कमाई के विचार का आकर्षण रहेगा, लेकिन उसका परिणाम अभी तय मानना जल्दबाजी होगी। आज धन का विषय अपनी जरूरतों और आमदनी के बीच तालमेल बनाए रखने पर केंद्रित रहेगा।
लव राशिफल
प्रेम संबंधों में नरमी आने और निकटता बढ़ने की संभावना है। मन की बात कहने की इच्छा होगी और सामने वाले को सुनने में भी रुचि रहेगी। पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। इससे मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा और किसी दोस्त की अच्छी खबर खुशी देगी। परिचित लोगों के बीच बातचीत का माहौल सहज रहेगा। लंबी यात्रा रद्द होने की बात घर में उठेगी और मिलने का कार्यक्रम फिर चर्चा में आएगा। साथी के साथ बदले कार्यक्रम पर बात होगी। अपनी उपलब्धता साफ बता दें। आज रिश्तों का सुख किसी बड़े आयोजन से अधिक उस बातचीत में रहेगा, जिसमें दोनों को अपनी बात कहने की जगह मिलेगी।
सेहत राशिफल
मन का उत्साह मेलजोल से जुड़ा रहेगा। कमाई के नए विचार ध्यान खींचेंगे, तो कभी यात्रा रद्द होने का विषय मन में लौटेगा। दिन का कार्यक्रम बदलने से कुछ देर अस्थिरता महसूस होगी। परिचित काम में लगने पर ध्यान फिर सामने की जिम्मेदारी पर आएगा। सेहत में किसी खास बदलाव का स्पष्ट संकेत नहीं है। आज अपने शरीर की सामान्य जरूरतों के लिए समय रखना उपयोगी रहेगा। आराम का तय समय बनाए रखें। बातचीत से मिलने वाली खुशी मन को हल्का रखेगी, जबकि हर नए अवसर पर तुरंत सोचने की आदत मानसिक व्यस्तता बढ़ाएगी। दिन की सहज लय रोज के कामों से बनी रहेगी।
शुभ अंक: ३
शुभ रंग: पीला
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५९ से ०५:५२ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
सहपाठी के साथ पढ़ाई का अटका सवाल समझें।
क्या न करें
किसी नए कमाई के विचार पर उत्साह में अतिरिक्त खर्च न जोड़ें।
कल का राशिफल
कल निवेश बहुत अनुकूल रहेगा और जरूरत में सहारा बनने के योग हैं। मीठी वाणी आकर्षण बढ़ाएगी। अचानक मेहमान आने की संभावना है। अधिक मेहनत से सेहत प्रभावित हो सकती है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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