मेष राशिफल 18 नवंबर: मेष राशि वाले सुबह के समय रखें पैसों का खास ध्यान, बिजनेस करने वाले बरतें एक्स्ट्रा सावधानी

संक्षेप: Aries Horoscope Today 18 November 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Today Aries Horoscope, मेष राशिफल 18 नवंबर 2025: आज लव लाइफ और ऑफिस लाइफ, दोनों में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। फाइनेंशियल रूप से आज आप स्टेबल हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपकी सेहत भी अच्छी स्थिति में रहे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष लव लाइफ: आपका प्रेमी आज जिद्दी बर्ताव कर सकता है। आपको इस मामले को डिप्लोमेटिक तरीके से संभालना चाहिए। किसी भी टॉपिक पर बहस में न पड़ें और अपने साथी के साथ हमेशा सही और खुला संवाद बनाए रखें। यह जरूरी है कि आप अपने साथी को फ्रीडम और सम्मान दें। कुछ महिलाओं को रिश्ते में माता-पिता का सपोर्ट मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। रोमांटिक डिनर के लिए आज का दिन चुनें, जहां आप भविष्य के बारे में भी डिसीजन ले सकती हैं। कुछ सिंगल महिलाओं को दोपहर में प्रपोजल भी मिल सकते हैं।

करियर राशिफल: प्रोफेशनल कामों पर अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत है। नई जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं। कुछ कार्यों के लिए आपको एक्स्ट्रा घंटे भी काम करना पड़ेगा। मशीनों से काम करने वालों को अपने तकनीकी स्किल्स को अपडेट करने की आवश्यकता होगी क्योंकि प्रोजेक्ट की मांग होगी। ऑफिस की पॉलिटिक्स को जीवन से दूर रखना जरूरी है, लेकिन आपको मैनेजमेंट की नजरों में बने रहने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। बिजनेस करने वालों को आज अधिकारियों के साथ व्यवहार करते समय एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की जरूरत है। स्टूडेंट्स परीक्षाओं में सफल होंगे।

फाइनेंशियल लाइफ: कोई बड़ी फाइनेंशियल दिक्कत आपके दैनिक जीवन को प्रभावित नहीं करेगी। सुबह का समय धन के मामले में पॉजिटिव नहीं हो सकता है। आप अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी खरीद सकते हैं। स्मार्ट फाइनेंशियल योजना बनाने के लिए आप किसी एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश पर विचार करें। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी खरीद सकते हैं। महिलाओं को ऑफिस में किसी इवेंट में योगदान देना होगा।

सेहत राशिफल: आज हेल्थ महत्वपूर्ण है। कुछ जातकों को त्वचा संबंधी संक्रमण भी हो सकता है, लेकिन यह गंभीर नहीं होगा। गाड़ी चलाते समय, स्पीड को कम रखें और हमेशा सीट बेल्ट पहनें। आपको गाड़ी चलाते समय या साहसिक खेलों में भाग लेते समय सावधान रहने की आवश्यकता है। आज रिस्क भरे खेलों से पूरी तरह बचें। जंक फूड्स और कार्बोनेटेड पेय दोनों के सेवन से बचना भी अच्छा है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ