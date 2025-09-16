Today Aries Horoscope 17 September 2025 Aaj ka mesh rashi rashifal daily future predictions मेष राशिफल 17 सितंबर: आज आर्थिक मामले कर सकते हैं परेशान, बड़े निवेश से बचें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मेष राशिफल 17 सितंबर: आज आर्थिक मामले कर सकते हैं परेशान, बड़े निवेश से बचें

Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 17 September 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Tue, 16 Sep 2025
Aries Horoscope Today 17 September 2025, आज का मेष राशिफल: मेष राशि वालों को आज लव अफेयर में कूल और शांत रहना चाहिए। प्रोफेशनल मामले मेहनत से सुलझाएं। बड़े आर्थिक निवेश से बचें। आज सेहत भी महत्वपूर्ण है।

मेष लव राशिफल- मेष राशि वालों को आज दिन की शुरुआत में छोटी-मोटी परेशानियां रहेंगी, लेकिन आप देखेंगे कि रिश्ता बरकरार रहेगा। प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों प्रयासों में लवर को सपोर्ट करें। आपको अपने लवर के साथ मौज-मस्ती और रोमांच खोजने के मौके भी मिलेंगे। वेकेशन या रोमांटिक डिनर की प्लानिंग बनाएं। आप भविष्य पर भी चर्चा कर सकते हैं और शादी पर फैसला ले सकते हैं। ऑफिशियल फंक्शन या पार्टियों में भाग लेने वाली सिंगल महिलाएं आज प्रपोजल को इनवाइट कर सकती हैं। आज शादीशुदा महिलाएं भी पारिवारिक रास्ते पर चलने पर विचार कर सकती हैं।

मेष करियर राशिफल- नए कार्यों को करने के लिए ऑफिस जाएं जो चैलेजिंग हैं लेकिन करियर की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। नए प्रोजेक्ट के लिए आपको एक्स्ट्रा घंटे काम करने की जरूरत होगी, जबकि जो लोग ऑफिस में जूनियर हैं उन्हें क्लाइंट के मामलों को हल करने में मुश्किल टाइम लगेगा। आप नौकरी के सिलसिले में ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि जो महिलाएं मैनेजर पदों पर हैं उन्हें पुरुष कलीग का सपोर्ट पाने के लिए कोशिश करनी होगी। बिजनेसमैन आज कोई नया कॉन्सेप्ट लॉन्च कर सकते हैं। हेल्थ केयर, फूड, कंस्ट्रक्शन, मशीनों और ऑटोमेशन का काम संभालने वाले कुछ व्यापारियों के लिए मुश्किल समय होगा।

मेष आर्थिक राशिफल- छोटे-मोटे आर्थिक मामले आपको परेशान कर सकते हैं। पुरानी पेमेंट आज एक मामला हो सकता है, खासकर व्यापारियों के लिए। आपको बैंक लोन चुकाने के लिए भी धन की जरूरत हो सकती है। लेकिन कोई दोस्त या भाई-बहन आपकी मदद कर सकते हैं। किसी फ्रेंड के साथ आर्थिक विवाद सुलझाने के लिए भी आज का दिन अच्छा है। व्यापारियों को ऑनलाइन आर्थिक लेनदेन में सावधानी बरतनी चाहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का विचार आगे बढ़ा सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश नहीं करें।

मेष सेहत राशिफल- मेष राशि वालों को आज दिन की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज या योग से करनी चाहिए। आप सुबह-सुबह कुछ देर किसी पेड़ के नीचे खाली भी बैठ सकते हैं, जिससे आपके आइडिया रिफ्रेश होंगे। जिन लोगों को कार्डियक संबंधी समस्याओं का इतिहास रहा है, उन्हें दिन के दूसरे भाग में परेशानी हो सकती हैं। जब भी जरूरत हो डॉक्टर से सलाह लें। जंक फूड और एरेटेड ड्रिंक छोड़ना भी अच्छा है। खेलते समय बच्चों को हल्की चोटें लग सकती हैं।

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

