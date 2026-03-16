मेष राशिफल 17 मार्च: मेष राशि वालों के पास पैसा आएगा, एथिक्स से समझौता नहीं करें, पढ़ें आज का मेष राशिफल

मेष राशिफल 17 मार्च: मेष राशि वालों के पास पैसा आएगा, एथिक्स से समझौता नहीं करें, पढ़ें आज का मेष राशिफल
Aries Horoscope Today 17 March 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशिफल 17 मार्च: मेष राशि वालों के पास पैसा आएगा,पढ़ें आज का मेष राशिफल
Aries Horoscope Today 17 March 2026 :मेष राशि वालों को ईगो को छोड़ देना चाहिए। आपका लव रिलेशनशिप आज क्रिएटिव हो सकता है, आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपनी काबिलियत साबित करने कै मौका भी मिल सकता है। आज रिलेशनशिप के इश्यूज को सुलझा लें, इससे आप दोनों का रिश्ता पहले से और अच्छा होगा। आज हेल्थ और वेल्थ आपकी साइड रहेगी। आज ऑफिस लाइफ में परेशानियां रहेंगी, लेकिन आपको इससे बाहर आना चाहिए।
Aries Love Horoscope Today, मेष लव राशिफल
आज आपको लवर के साथ अधिक से अधिक समय बिताने के बारे में सोचना चाहिए। इससे ना सिर्फ आपका रिश्ता मजबूत होगा, आप दोनों में विश्वास भी बढ़ेंगा। आपको एक्स लवर से भी परेशानियां जो थीं, वो दूर करने का मौका मिल सकता है। दोपहर का समय उन लोगों के लिए अच्छा है, जो नए लवर्स बने हैं। आपके सामने आज कम्युनिकेशन इश्यूज आ सकते हैं, इससे आपका पार्टनर भी आपसे अपसेट होगा। आपका पार्टनर आपसे तुरंत इन चीजों को सुलझाने के बारे में कह सकता है। आपको रिलेशनशिप के मामले में आज अपने पैरेंट्स की अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। सिंगल महिलाओं को आज ऑफिस में या क्लासरुम में प्रपोजल मिल सकता है।
Aries Career Horoscope Today, मेष करियर राशिफल
आज मेष राशि वालों को काम में किसी भी तरह के एथिक्स से समझौता नहीं करना है। आप ऑफिस में होने वाली राजनीति का हिस्सा बन सकते हैं, इसलिए इसका थोड़ा ध्यान रखें। आपके लिए इससे परेशानी आ सकती हैं। आपको नए काम को करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और आपके प्रोफाइल को बूस्ट होने में मदद मिलेगी। जो लोग मशीन और ऑटोमोबाइल को हैंडल कर रहे हैं, उन लोगों को एकस्ट्रा घंटे रुक कर काम करना होगा। वकीलों को , हेल्थ केयर के लोगों को और मीडिया पर्सनल को आज उनकी पर्फोर्मेंस में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आप नया प्रजोक्ट और नया आइडिया लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपको आज का दिन चुनना चाहिए।
Aries Money Horoscope Today, मेष राशिफल मनी आज का
आज आपके पास पैसा आएगा। इसके कारण ही आप स्मार्ट फैसले ले सकेंगे। आप फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीद सकते हैं। शादीशुदा महिलाओं को ऑफिस में आज पैसा खर्च करना पड़ सकता है। बिजनेसमैन को आज बैंक लोन भी मिल सकता है? आज टैक्स से जुड़ी दिक्कतों से आपको राहत मिल सकती है। आपको प्रोपर्टी खरीदनी है, तो कॉन्फिडेंटली आप इसे खरीद सकते हैं। आज कुछ लोगों को लीगल से जुड़ी चीजों के लिए पैसा खर्च करना पड़ सकता है।
Aries Health Horoscope Today, मेष हेल्थ राशिफल आज का
आप हेल्थ के मामले में आज अच्छे हैं, आज कोई मेडिकल इश्यू आपके सामने नहीं रहता है। आज बुजुर्गों को गीले फर्श पर जाने से पहले बचना है, क्योंकि आप फिसल सकते हैं और चोट लग सकती है। अगर शराब और तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, तो आज का दिन अच्छा है। आपको अपने साथ मेडिकल किट भी लेकर जानी है। खासकर अगर आप पहाड़ों पर जा रहे हैं तो। आज उंगलियों से जुड़ी दिक्कत भी आपके सामने आ सकती हैं। आपको वायरल फीवर और आंखों से जुड़ी दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन इससे बड़ा कोई मेडिकल इश्यूज आपको परेशान नहीं करेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट