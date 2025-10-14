Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Aries Horoscope 15 October 2025 Aaj ka mesh rashi ka rashifal daily future predictions

मेष राशिफल 15 अक्टूबर: आज अपने गुस्से पर रखें काबू और हड़बड़ी में खर्च करने से बचें

संक्षेप: Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 15 October 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Tue, 14 Oct 2025 08:01 PMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Aries Horoscope Today 15 October 2025, आज का मेष राशिफल: आज का दिन किसी भी टास्क करने के लिए लगातार एनर्जी ऊर्जा लेकर आएगा। घर या वर्कप्लेस पर छोटे-छोटे स्टेप आपके काम आएंगे। अपनी प्लानिंग को अपने भरोसेमंद फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हड़बड़ी में खर्च करने से बचें। छोटी-मोटी देरी के दौरान शांत रहें और तालमेल बनाए रखने के लिए स्थिर ग्रोथ और अच्छे शब्दों पर फोकस करें और आंतरिक शक्ति के लिए पर्याप्त आराम करें।

मेष लव राशिफल- लव अफेयर से जुड़े मामलों में कोमल बातचीत मददगार साबित हो सकती है। अगर आप अविवाहित हैं, तो एक फ्रेंडली मुलाकात से एक स्वीट फ्रेंडशिप की शुरुआत हो सकती है जो आगे बढ़ सकती है। कपल को एक छोटी, विचारों से भरी एक्टिविटी की प्लानिंग बनानी चाहिए जो केयर दिखाती हो। छोटी-मोटी असहमति के दौरान कटु वचनों का इस्तेमाल नहीं करें। बोलने से ज्यादा सुनें। अपने किए हुए प्रॉमिस निभाएं और धैर्य रखें, दृढ़ विश्वास स्ट्रांग रिश्ता बनाता है और लाइफ में शांत खुशी लाता है।

मेष करियर राशिफल- आज काम लगातार कोशिशों का फल प्रदान करेगा। छोटे-छोटे कामों से शुरुआत करें और उन्हें अच्छी तरह पूरा करें। एक क्लियर नोट या छोटा प्लान सीनियर्स को प्रभावित करेगा। अगर आप कोई नई जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो विनम्रता से भरा मैसेज और सिंपल फैक्ट का इस्तेमाल करें। पार्टनरशिप के बारे में जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। टीमवर्क किसी मुश्किल परेशानी को सुलझाने में मदद करेगा। अपने गुस्से पर काबू रखें, शांत स्वभाव वाले लीडर भविष्य की जिम्मेदारियों और स्थिर ग्रोथ के लिए जाने जाते हैं और उन पर विश्वास किया जा सकता है। आज स्मूथ रिव्यू के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें और डाक्यूमेंट्स को अच्छे से रखें।

मेष आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले स्थिर दिख रहे हैं। जल्दबाजी में की गई ऐसी खरीदारी से बचें जो बड़े लाभ का प्रॉमिस करती है। आज की छोटी-छोटी बचत भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सकती है। अगर आपको शेयरिंग खर्च प्लान का प्रपोजल मिले, तो उसकी पूरी डिटेल पढ़ें और विनम्रता से सवाल पूछें। थोड़े समय के सुख के लिए उधार नहीं लें। घर और गिफ्ट्स के लिए छोटे बजट की प्लानिंग बनाएं। रसीदें संभाल कर रखें और बैंक के मैसेज चेक करें। अभी लिया गया शांत और संयमित फैसला चिंता को कम करेगा और जल्द ही आपके सामने और ऑप्शन लाएगा। किसी बड़े-बुजुर्ग से बातचीत करें और आज दी गई स्पष्ट सलाह लिख लें।

मेष सेहत राशिफल- अगर आप सौम्य आदतें अपनाते हैं, तो सेहत स्टेबल रहती है। थोड़ा वॉक करें और धीरे-धीरे सांस लें। थोड़ी-थोड़ी देर में सादा पानी पिएं। फ्रूट्स और वेजिटेबल के साथ बैलेंस बनाकार वेजिटेरियन खाना खाएं। सुबह हल्की स्ट्रेचिंग करें ताकि तनाव कम हो। देर रात तक स्क्रीन देखने से बचें, आँखों और दिमाग को आराम दें। अगर आपको थकान महसूस हो, तो थोड़ी देर की झपकी लें और अपने आस-पास शोर कम करें।

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

