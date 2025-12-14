Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Aries Horoscope 15 December 2025 Mesh Rashifal Aaj Ka Future predictions
मेष राशिफल 15 दिसंबर: मेष राशि आज ज्यादा खर्च होने पर करें ये काम, इस काम से होगी तारीफ

संक्षेप:

Aries Horoscope Today 15 December 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Dec 14, 2025 06:46 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Aries Horoscope Today 15 December 2025, मेष राशिफल 15 दिसंबर 2025: आज आपका मूड आज अच्छा रहेगा। इसलिए एक बार में एक छोटा लक्ष्य तय करें। आसान फैसलों पर ध्यान दें। जरूरत पड़ने पर शांति से मदद मांगें। प्रगति पर ध्यान दें। दूसरों और खुद के साथ धैर्य रखें। छोटे, छोटे लगातार काम समय के साथ अच्छे परिणाम देते हैं। जश्न मनाएं।

मेष लव लाइफ: सिंगल हों या रिलेशनशिप में, आपकी एनर्जी आज लोगों का ध्यान खींचेगी। किसी नए व्यक्ति या अपने पार्टनर के साथ विश्वास बनाने के लिए शांत और क्लियर तरीके से बात करें। बात करने से ज्यादा सुनें और छोटे-छोटे संकेतों पर ध्यान दें। सोच-समझकर पूछे गए सवाल देखभाल दिखाते हैं। गिफ्ट्स के बजाय टाइमिंग पर दें। अगर आपके बीच कोई असहमति होती है, तो जवाब देने से पहले रुकें और ऐसे शब्द चुनें जो सुकून दें। एक छोटी सैर, साथ में चाय, या एक प्यारा मैसेज आपके रिलेशन को गहरा करेगा।

करियर राशिफल: करियर के मामले में एक ही टास्क पर ध्यान दें और उसे ध्यान से पूरा करें। छोटे, छोटे भरोसेमंद काम तारीफ दिलाते हैं और सहकर्मी आप पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा करते हैं। नई स्किल्स सीखने के लिए छोटे-मोटे कामों में मदद करें। बड़े मामलों में जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें, डिटेल्स और फैक्ट्स इकट्ठा करें और शांति के साथ सलाह भी लें। ऑर्गनाइज रहने के लिए छोटी लिस्ट का इस्तेमाल करें और फोकस के साथ आगे बढ़ने से पहले हर काम को पूरा करें।

फाइनेंशियल राशिफल: रोज के बिल चेक करें और ऐसी चीजों पर ध्यान दें, जिनमें जरूरत से ज्यादा खर्च होता है। बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचें। गैर-जरूरी चीजें चुनने से पहले एक दिन रुकें और फिर फैसला करें। रोजाना के खर्च से थोड़ी रकम बचाएं। छोटी-छोटी रकम समय के साथ बढ़ती जाती है। खर्चों से बचने और बैंक बैलेंस को स्टेबल रखने के लिए किसी भी पेंडिंग धन राशि का तुरंत भुगतान करें। अगर कोई अप्रत्याशित खर्च सामने आता है, तो हिसाब बराबर करने के लिए कोई भी छोटा खर्च कम करें। ध्यान से बैलेंस ट्रैक करना, आसान योजनाएं, और धैर्य आज स्टेबल फाइनेंशियल सिचूऐशन बनाने में मदद करेगा।

सेहत राशिफल: आपकी एनर्जी स्टेबल रहेगी लेकिन ज्यादा तनाव लेने से बचें। हल्की-फुल्की एक्टिविटी चुनें। छोटी सैर, हल्की स्ट्रेचिंग, या सांस लेने के ब्रेक तनाव कम करने में मदद करते हैं। अक्सर पानी पिएं और ताकत बनाए रखने के लिए सादा, पौष्टिक भोजन चुनें। दिन में शांत जगहों पर आराम करें। छोटी झपकी या गहरी नींद आपको तरोताजा कर सकती है। अगर तनाव बढ़ता है, तो अपनी भावनाओं को किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ शेयर करें। आज रात सोने का रूटीन और हेल्दी आदतें बनाए रखें ताकि कल तरोताजा होकर उठ सकें। आराम का आनंद लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
