मेष राशिफल 11 मार्च: मेष राशि वाले आज ना करें कोई बड़ा खर्चा, ऑफिस में ना करें ये गलती
Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 11 March 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।
Aries Horoscope Today 11 March 2026: आज आप शांत महसूस करेंगे। ऐसे में आज आप सही फैसला ले पाएंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ अच्छी दिखेगी। आसपास के लोग आपसे खुश रहेंगे। आज आपकी एनर्जी काफी स्थिर रहने वाली है। आज आपको कई अच्छे मौके मिल सकते हैं। बस आज इस बात का ध्यान रखें कि एक समय में आपको एक ही काम करना है। छोटी-छोटी सफलता का आनंद लें। परिवार और दोस्तों का आज आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर कहीं थोड़ी देरी हो जाए तो शांत रहें। मुस्कुराते रहें, धैर्य और साफ मेहनत से आपके लिए नए और मददगार रास्ते खुल सकते हैं और धीरे-धीरे स्थिर ग्रोथ मिलेगी।
मेष लव राशिफल
आज आप ओपन अप रहेंगे। अपने पार्टनर के साथ आज प्यार से बात करें। उनके लिए छोटे-छोटे जेस्चर्स करें। छोटा सा गिफ्ट, एक प्यारा सा नोट या थोड़ा ज्यादा समय साथ बिताना उनके दिल को खुश कर सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो ऐसी जगह जाएं जहां नए और अच्छे लोग मिलते हों। नए लोगों से मुस्कुराकर मिलें। ज्यादा बोलने की बजाय सामने वाले की बात ध्यान से सुनें। छोटा सा ख्याल और धैर्य भरोसा बढ़ाता है। ऐसे में पार्टनर का पूरा-पूरा ख्याल रखें। जल्दीबाजी में कोई फैसला ना लें।
मेष करियर राशिफल
काम आज सामान्य और स्थिर स्पीड से चलेगा और आप अपने काम अच्छे से पूरा कर पाएंगे। किसी एक जरूरी काम को चुनें और उसे ध्यान से खत्म करें। एक समय में एक ही काम करेंगे तो अच्छा होगा। अपनी टीम के साथ अच्छे आइडिया को शेयर करें। क्लैरिटी से बात करेंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। अगर कोई नया काम शुरू हो रहा है तो धीरे-धीरे नई चीज सीखें। आज ऑफिस में छोटी-छोटी बातों पर बहसबाजी करने से बचें। अगर किसी ने आपकी मदद की है तो बाद में उनकी तारीफ करें या फिर उनका आभार जरूर जताएं। शांत और फोकस रहकर आप भरोसा भी बनाएंगे। आपको ग्रोथ जरूर मिलेगी।
मेष धन राशिफल
पैसों के मामले में स्थिति सामान्य और संतुलित रहेगी और हो सकता है कि आज आपको छोटे-मोटे लाभ मिल सकते हैं। अपने बजट को एक बार जरूर देखें और थोड़ा पैसा बचत में रखें ताकि जरूरत के समय काम आए। आज बड़े खर्च करने से बचें और जब पूरी तरह निश्चित हो जाए तभी जाकर कोई बड़ी खरीदारी करें। अगर अचानक कोई खर्च आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी की जरूरत है तो सलाह जरूर लें। हफ्ते भर के खर्च का छोटा सा प्लान कर लेंगे तो आपके लिए सही होगा। इन्वेस्टमेंट से पहले किसी अनुभवी की सलाह जरूर ले लें।
मेष स्वास्थ्य राशिफल
आज आपके शरीर को हल्की देखभाल और आराम की जरूरत है। सुबह थोड़ी देर धीरे-धीरे टहलें और गहरी सांस लें और हल्का स्ट्रेच करें ताकि शरीर की जकड़न कम हो सके। आज के दिन पानी ज्यादा पिएं और ताजे फल-सब्जियां खाएं। हो सके तो सीजनल फल खूब खाएं।आप चाहें तो रात में गर्म दूध भी ले सकते हैं। सोने से पहले मोबाइल या स्क्रीन कम देखें। स्क्रीन टाइमिंग अगर आप कम करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। रात में आप कोई किताब पढ़ सकते हैं। या तो फिर आप कोई हल्का म्यूजिक भी सुन सकते हैं। काम के बीच-बीच में छोटे ब्रेक लेते रहें। अगर थकान महसूस होती है तो थोड़ी देर आराम कर लें और फिर हल्का स्ट्रेच कर लें इससे आप फ्रेश फील करेंगे। अपनी स्माइल को ना भूलें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट