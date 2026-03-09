मेष राशिफल 10 मार्च 2026: मेष राशि वालों की लवलाइफ में किसी तीसरे इंसान की दखल, जॉब और लवलाइफ में ईमानदार रहें
Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 10 March 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वालों की लवलाइफ में किसी तीसरे इंसान की दखल, जॉब और लवलाइफ में ईमानदार रहें
Aries Horoscope Today 10 March 2026 : आज मेष राशि वालों को खुशियों को संभालना है। आज लवलाइफ को खराब करने वाले चीजों से आपको अवाइड करना है। आपको जॉब में भी अपना हाई देना है और अपना स्कोर हाई रखना है। आपकी हेल्थ आज पॉजिटिव रहेगी। आपको लवलाइफ और जॉब दोनों में ईमानदार रहना है। आज धन को स्मार्ट तरीके से संभालें, जिससे आपका कल अच्छा हो सके। आपकी हेल्थ भी आज अच्छी रेहगी।
मेष लव राशिफल
आपको आज बातचीत में मजबूत रहना है, कम्युनिकेशन को मजबूत रखें। आज आपकी लाइफ में छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। आपका पार्टनर आपके साथ समय बिताना बहुत पसंद करता है। आज लव अफेयर को अपने पैरेंट्स से डिस्कस करने के लिए भी दिन अच्छा है। आज लवलाइफ में नए कदम उठाने की पहल करें। आज का दिन आपके लिए टफ हो सकता है, जब आप अपने लवर के साथ वेकेशन पर जाने के लिए मना पाएंगे। आज किसी तीसरे इंसान की दखल आपकी लवलाइफ में हो सकती है। इससे कई चीजें गलत डायरेक्शन में आ सकती हैं।
मेष करियर
आज टीम सेशन में आपको किसी से भी हार्श शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, अगर आपकी किसी से असहमति भी हो तो भी प्यार से बोलें। आज डेडलाइन खत्म होने वाली है, तो आपकी इसको लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे आपकी मजबूत प्रोफाइल बन सकती है। अपने जॉब प्रोफाइल को अपडेट करें। इसके अलावा किसी सीनियर को भी अपने एटीट्यूड से नाराज ना करें। दिन बढ़ने के साथ-साथ नए साक्षात्कार के लिए बुलावा आएगा। व्यापारियों को उन साझेदारियों में परेशानी हो सकती है जिनमें तत्काल निपटारे की आवश्यकता है।
मेष मनी राशिफल
आज आपके पास पैसा आएगा और आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकेंगे। आज व्यापारियों को पेमेंट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, आपको इ पर खास ध्यान देना है, इसके अलावा भाई या बहन से आर्थिक दिक्कतें हैं, तो उसे सोल्व करें। आज इलेक्टॉ्निक चीजें खरीदने के लिए अच्छा समय हैं। आप वाहन भी खरीद सकते हैं। आज आपको बकाया चुकाने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आज कोई क्लाइंट किसी ट्रांजेक्शन में देरी कर सकता है, जिसके कारण आर्थिक दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं। आज का दिन पैसों को डोनेट करने के लिए अच्छा है, किसी सामाजिक काम के लिए पैसों को दान करें।
मेष हेल्थ राशिफल
आज मेष राशि वालों की हेल्थ अच्छी रहेगी। आपको जोड़ों में दर्द आपको हो सकता है, इसके अलावा आपको आंखों में भी दर्द हो सकता हैष आपको योग की प्रैक्टिस करनी चाहिए और मेडिटेशन से भी आप कई दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। आपको इस समय तनाव से दूर रहना है। दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप को बनाए रखना है। जिन लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड है, उन लोगों के साथ रहें। बच्चों को आज खेलते समय माइनर कट भी लग सकते हैं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट