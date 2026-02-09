मेष राशिफल 10 फरवरी: मेष राशि आज होगा धन ही धन, सुबह के टाइम में रहें सावधान

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

Aries Horoscope Today 10 February 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 10 फरवरी 2026 का दिन..

Feb 09, 2026 07:50 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aries Horoscope Today 10 February 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 10 फरवरी 2026: आज के दिन अपने रिलेशनशिप को झगड़ों से दूर रखें। बेहतर फ्यूचर के लिए योजना बनाएं। दिए गए सभी लक्ष्यों को पूरा करके ऑफिस में अपनी काबिलियत साबित करें। आज के दिन धन अच्छी स्थिति में दिख रहा है। आपकी सेहत भी अच्छी रहने वाली है। आज के दिन अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं। इस बात का ध्यान रखें कि पिछले सभी मुद्दे सॉल्व हो सकें। प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को लेकर सावधान रहें। समृद्धि भी आपके पहुंच में है।

मेष राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन खुली बातचीत से रिश्ते को मजबूत बनाए रखें। लव के मामले में आपका रवैया बहुत जरूरी है। आपको अपने प्रेमी के लिए समय निकालना होगा। पास्ट में जाने से बचना भी अच्छा है, जो आज पार्टनर को परेशान कर सकता है। कुछ रिलेशन माता-पिता के सपोर्ट से नया मोड़ ले सकते हैं। अपने पार्टनर को पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों कामों में सपोर्ट देने पर विचार करें। आप शादी करने के बारे में भी गंभीरता से सोच सकते हैं। कुछ सिंगल लोगों को प्यार हो सकता है।

मेष के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन सुबह के टाइम में आपके प्रोफेशनल जीवन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आपको नए काम करने की इच्छा दिखानी चाहिए। इससे आपको एक मजबूत प्रोफाइल बनाने में मदद मिलेगी। आप किसी प्रोजेक्ट में मुद्दों को सुलझाने के लिए आज दोपहर का टाइम चुन सकते हैं। कुछ जिम्मेदारियों के लिए आपको अतिरिक्त घंटे भी काम करना पड़ सकता है। जो लोग लीडरशिप की भूमिका में हैं, उन्हें टीम सेशन में नए सुझाव देने चाहिए। आप नया प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए भी आज का दिन चुन सकते हैं।

मेष के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन आपको पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। इससे आपको आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने में मदद मिलेगी। कुछ लोग सभी बकाया चुकाकर खुशी महसूस करेंगे। आपको कारोबार में भी फायदा हो सकता है। निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की सलह और रिसर्च करना जरूरी रहेगा। किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ पैसों के मामले सुलझाने में सुखद पल आएंगे। आज नया वाहन खरीदने के लिए अच्छा दिन है। व्यापारियों को भी टैक्स से जुड़े मामलों से राहत मिल सकती है।

मेष के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हड्डियों, आंखों या कान से जुड़ी कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। आप पहाड़ी इलाकों में छुट्टी पर जाने के लिए भी तैयार महसूस कर सकते हैं। आज के दिन दोपहर में दोपहिया वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना चाहिए। कुछ बच्चों को आज दोपहर में वायरल बुखार, गले में खराश या दांतों में दर्द हो सकता है। आप तंबाकू और शराब दोनों छोड़ने के लिए भी आज का दिन चुन सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
