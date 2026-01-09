कुंभ राशिफल 9 जनवरी 2026: कुंभ राशि के लोग आज लवलाइफ में पुरानी बातों को ना उछालें, काम के कमिटमेंट तरक्की दिलाएगा

संक्षेप: Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि के लोग आज लवलाइफ में पुरानी बातों को ना उछालें, काम के कमिटमेंट तरक्क दिलाएगा

Aquarius Horoscope Today 9 January 2026: आज आपको लवलाइफ के चैलेंज का सही से सामना करना चाहिए। आको लवलाइफ के इश्यूज को फिक्स करना होगा। आपको जॉब में भी ए चैलेंदे लेने चाहिए, जिससे आप अपनी काबिलियत साबित कर सकें। आज सभी आर्थिक इश्यूज को सैटल करें और सेफ निवेश के ऑप्शन को आप पसंद करें। आप आज बेहतर हेल्थ पाएंगे, गंभीर दिक्कत आपको आज परेशान नहीं करेगी। आज हर प्रोफेशन को प्यार और केयर के साथ हैंडल करें। आपका आर्थिक स्टेट्स आज नॉर्मल है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कुंभ लव राशिफल आज लवलाइफ में पुरानी बातों को ना उछालें, इससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है, इससे आपको सिर्फ लाइफ में डिस्टर्बेंस ही मिलेगा। लवलाइफ में लड़ाइ झगड़े के अलावा आप कुछ नहीं पाएंगे। अगर आप सिंगल हैं और किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो आप दोपहर का समय चुनें, इससे आपको हां में भी जवाब मिल सकता है।आपको यह भी खास तौर पर देकना होगा कि आपका दोस्त या रिश्तेदार आपकी पर्सनल लाइफ में ज्यादा दखल तो नहीं दे रहा है, वो आपके पार्टनर को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। इससे लव अफेयर में दिक्कत आ सकती है। आपको पर्सनल लाइफ में फैसले लेते समय पार्टनर को खास तौर पर सजेशन भी देने चाहिए।

कुंभ करियर राशिफल आज कुंभ राशि को जो भी काम सौपे गएं हैं, उन सभी पर फोकस करना होगा। आपको अपने काम के प्रति जो कमिटमेंट है, वो ही आपको ऑफिस में तरक्की दिलाएगा। आईटी प्रोफेशनलस, इंजीनियरों, सेल्सपर्सन और लॉयर्स के सामने आज तगड़ा कॉम्पिटीशन रहेगा। आपको कॉम्टिटीशन का सामना करना पड़ सकता है। प्रोफेशनल्स रूप से आगे बढ़ने के लिए अन्य टीम सदस्यों से बेहतर प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण है। नए कस्टमर से बातचीत करते समय अपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आज आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहने वाला है, लेकिन इसके बाद भी आप आज कस्टमर से मिलेंगे, इशसे आपको अच्छे ही नतीजे देखने को मिेृलेंगे। स्टूडेट्स को अपनी पढ़ाई और एकेडमिक करियर में आगे बढ़ने के कई मौके मिल सकते हैं।

कुंभ मनी राशिफल आज कोई बड़ी आर्थिक समस्या नहीं आएगी, आपको पैसों से जुड़े किसी मामले में दिक्कत नहीं है। आप कोई संपत्ति बेच सकते हैं। बुजुर्गों को अपने पिछले निवेशों से अच्छा रिटर्न मिल सकता है, जिसको लेकर आप बहुत खुश होंगे। विदेश यात्रा की प्लानिंग बना रहे लोग अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार होटल और फ्लाइट बुकिंग करा सकते हैं। आप आज घर का रेनोवेशन भी करा सकते हैं, लेकिन किसी को बड़ी रकम उधार न दें, क्योंकि उसे वापस पाने में दिक्कत आ सकती है।

कुंभ हेल्थ राशिफल शरीर के दर्द से राहत मिलेगी, आज आप काफी हद तक ठीक हो जाएंगे। बजुर्गों को नींद संबंधी कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि, महिलाओं को रसोई में सब्जियां काटते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मामूली कट लग सकते हैं। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की मदद लेने में संकोच न करें। चीनी का सेवन कम करें और जंक फूड से परहेज करें। आप आज हिल स्टेशन में छुट्टी मनाने के बारे में भी सोच सकते हैं।