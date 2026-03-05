कुंभ राशिफल 5 मार्च 2026: कुंभ राशि वालों की एकस्ट्रा इनकम होगी, लेकिन बड़ी खरीददारी और रिस्क अवाइड करें
Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal : राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वालों की एकस्ट्रा इनकम होगी, लेकिन बड़ी खरीददारी और रिस्क अवाइड करें
Aquarius Horoscope for Today 5th March 2026 : आज कुंभ राशि वालों के लिए ब्राइट आइडिया आपको फ्रेंडली चेंज के लिए गाइड करेंगे। आप बहुत उत्सुक और ओपन फील करेंगे। आज आप छोटे एक्सपेरीमेंट करेंगे। आपको प्रैक्टिकल आइडियाज देखने होंगे। आपको अलग-अलग तौर पर देकना होगा। एक चैट अपने प्लान्स के साथ फेक्सिबल रहें और किसी भी बहस में ना जाएं।आज नए कनेक्शन बनेंगे और आप लगातार काम में तरक्की पाएंगे। आपको नए स्किल को सीखना चाहिए और पर्सनल प्रोजेक्ट में भी आगे जाना चाहिए।
कुंभ लव राशिफल
आज का रिलेशनशिप चमकेगा, अगर आप उत्सुकता और जेंटल ह्यूमर से दिखाएंगे। अगर आप किसी पार्टनरशिप में है, तो आपको एक लाइट एक्टिविटी प्लान करनमी होगी। एक साथ रहें और एक दूसरे कोअच्छे से सुनें। इससे आप दोनों में क्लोजनेस आएगी। आज अचानक से आपको वादा नहीं करना है, आप निभा नहीं पाएंगे। जो लोग सिंगल हैं, वो लोग किसी फ्रेंडली ग्रुप और ऑनलाइन ग्रुप के जरिए मिलेंगे। परिवार से मुलाकात आज अच्छी हगोी। आपको छोटे और फनी पलों को शेयर करना है।
कुंभ करियर राशिफल
आज ऑफिस में आपका नए आइडियाज और टीमवर्क मदद करेगा। आपको कंस्ट्रक्टिव सजेशन भी मिलेंगे और दूसरों के फीडबैक के लिए आपको भी तैयार रहना है। अगर आप कई समस्या का सामना कर रहे हैं, अलग एंगल से देखें और किसी साथी से इसके बारे में बात करें। मीटिंग के लिए आपके लिए अच्छी होगी, क्योंकि आप फ्रेंडली रहेंगे और क्लियर गोल्स पर फोकस करेंगे। आज छोटी डिटेल को देखना अवाइड करें। आज आप कोओपरेटिव एटीट्यूड आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपको लगातार प्रोग्रेस पानी है अपने प्रोजेक्ट में और आने वाले वीक में लगातार बने रहना है।
कुंभ मनी राशिफल
आज मनी मैटर्स कुंभ राशि वालों के लिए स्टडी रहेंगे, ऐसा तभी होगा जब आप आर्थिक मामलों को सावधानी से देखेंगे। इस समय क्विक रिस्क को अवाइड करें। अपने मंथली खर्चों को अच्छे से रिव्यू करें। अपने लिए एक छोटा अमाउंट बचाने के लिए आप पैसा सेव करें। अगर आप एक छोटी सेविंग और रिफंड को अगर किसी से लेना है, तो आपको उसे विनम्र होकर याद दिलाना होगा। इस समय बड़ी खरीददादी को अवाइड करें और एक क्लियर उदेश्य रखें। एक छोटी टास्क आपके लिए एकस्ट्रा इनकम लाएगी। आपको खर्च का सिंपल रिकॉर्ड रखना है, इसके अलावा शार्ट टर्म आदतों के लिए ये आपको मदद करेगी। शांति से कॉन्फिडेंस के साथ छोटी सेविंग करें।
कुंभ हेल्थ राशिफल
आज कुंभ राशि वालों को हेल्थ से जुड़े लाभ होंगे। आपके लिए जेंटल मूवमेंट बहुत जरूरी हैष आपको शार्ट वॉक और लाइट स्ट्रैचिंग से दिन शुरू करना चाहिए। आपको टेंशन कम करने के लिए और अपने मूड को अच्छा करने के लिए ये बहुत जरूरी है। आपको वेज खाना खाना है और खाने में अनाज सब्जियां खाओ। आपको रात को अच्छी नींद लेनी है, तो रात को समय पर लें। रात को सोने से पहले बिल्कुल भी मोबाइल ना देखें। लगातार स्टडी आदतों और क्लियर माइंज से आपके लिए अच्छी एनर्जी इस वीक आपका इंतजार कर रही है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट