कुंभ राशिफल 5 दिसंबर 2025: कुंभ राशि वाले आज ध्यान भटकाने वाली चीजों को अवाइड करें, छोटी बातों पर बहस ना करें

कुंभ राशिफल 5 दिसंबर 2025: कुंभ राशि वाले आज ध्यान भटकाने वाली चीजों को अवाइड करें, छोटी बातों पर बहस ना करें

संक्षेप:

 Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 5 december: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वाले आज ध्यान भटकाने वाली चीजों को अवाइड करें, छोटी बातों पर बहस ना करें

Dec 05, 2025 06:38 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 5 december: आज कुंभ राशि वालों के लिए फ्रेश आइडियाज स्पार्क लाएंगे। आज काल दिन अच्छे विचार लाएगा, जिससे आप छोटी से छोटी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकेंगे। क्लियर बोलें और एक नया रुटीन भी शेयर करें। फ्रेंडली एडवाइज आपकी प्रैक्टिकल चॉइज को गाइड करेगी। आपका माइंड एक्टिव और आपको रोज के कामों के लिए क्लियर सोल्यूशन दे रहा है। आपको किसी विश्वसनीय दोस्त को आइडियाज शेयर करने हैं। काम में छोटे एक्सपेरीमेंट करने हैं। इस समय ध्यान भटकाने वाली चीजों को अवाइड करें और एक बार में एक चीज पर फोकस करें। शाम तक आप आर्गनाइज्ड रहेंगे।

कुंभ लव राशिफल

आपकी गर्मजोशी से भरी बातचीत से आपके प्यार को बढ़ने में मदद करेगी। आपको अच्छे से सुनना है कि अगला इंसान आपसे क्या चाहता है। आपको इसके लिए एक शॉर्ट एक्टिविटी प्लान करनी है, जिसे आप दोनो एंजॉय करें। जैसे दोनों मिलकर सैर पर जाएं और चाय पर एक दूसरे से बात करें। सिंगल लोगों के लिए जरूरी है कि प्यार भरी मुस्कान और विनम्र ग्रीटिंग्स के जिरए एक नई दोस्ती की शुरुआत कर सकते हैं। कम्युनिटी प्रोग्राम या अच्छे दोस्तों के जरिए से लोगों से मिलने के लिए तैयार रहें। आपके सोच समझकर लिए गए फैसले आपकी केयर शो करते हैं, इससे आप सेफ फील करेंगे और आज खुश रहेंगे। आपको मुस्कुराहट का स्वागत करना चाहिए।

कुंभ करियर राशिफल

आज कुंभ राशि वालों के ऑफिस में आइडियाज बहुत महत्व रखेंगे। आपको इसके लिए एक क्लियर प्लान बनाना होगा और अपने टीम मेटस के साछ इसको शेयर करना है। मीटिंग में अगर जाते हैं, तो कोशिश करें कि सिंपल वर्ड बोलें। अगर आप श्योर नहीं हैं, तो आपको हेल्पफुल सवाल पूछने चाहिए।इस समय छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से आपको बचना है। उन बातों पर खास तौर पर फोकस करना है, जो आपको आगे बढ़ाते हैं। अगर आप पढ़ाते हैं या किसी काम में लीड करते हैं, तो धीरे-धीरे अपने स्टेप्स को समझाएं ताकि दूसरे उनको फॉलो करें। एक छोटी और आर्गनाइड्ज कामों की लिस्ट बनानी है, जो आपको सही रास्ते पर बनाए रखेगी। एक महत्वपूर्ण काम पूरा करें और अपनी जीत को सेलिब्रेट करें। जिन भी लोगों ने आपकी मदद की है, उनको थैंक्स जरूर कहें।

कुंभ मनी राशिफल

आज मनी आपके लिए स्टेबल है, खास तौर पर अगर आप सेंसिबल रहते हैं। आपको इस समय आवेग में आकर या किसी भी समय तब फैसले ना लें, जब आप किसी जल्दबाजी में हों। अपनी हर छोटी खर्च का एक सिंपल नोट बनाएं। अपने बिल को चेक करें, जिससे आप गलतियों का पता लगा सकें। अगर आप सेविंग्स करते हैं. तो इस वीक के लिए एक ऐसा टारगेट बनाएं, जिस पर आप आसानी से पहुंच जाएं। खर्चों के लिए, विनम्रता से बात करें और एक क्लियर प्लान बनाएं। परिवार के किसी मेंबर के साथ पैसों के बारे में डिस्कस करेंगे तो काफी हद तक आपकी चिंताएं कम हो सकती हैं।

कुंभ हेल्थ राशिफल

आज अपनी बॉडी को मूविंग रखें औक छोटे-छोटे फन स्टेप्स करें। शारट वॉक करें, लाइट स्ट्रेचिंग करें। हल्का खाना खाएं, जिसमें फल हों, हरी सब्जियां लें। नाज खाएं, जिससे एनर्जी मिले। अगर लगे कि आराम करना है तो आराम करें और दोपहर में एक बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज लेने के लिए ब्रेक लें। सोने में मदद के लिए शाम को स्क्रीन टाइम कम से कम करें। अगर आप कम एनर्जेटिक महसूस करते हैं, तो पूरा करने के लिए एक आसान काम चुनें। छोटी-छोटी कामयाबियां आपके मूड को बेहतर बनाती हैं और आपको मज़बूत महसूस कराती हैं और हर दिन खुद से विनम्रता से बात करें।

