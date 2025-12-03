Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Aquarius Horoscope Aaj ka Kumbh Rashifal 3 december 2025 daily predictions
कुंभ राशिफल 3 दिसंबर 2025: कुंभ राशि वाले आज किसी ईर्ष्या ना करें, ऑफिस में बहस से बचें

संक्षेप:

Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 3 december: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वाले किसी के व्यवहार को टेस्ट ना करें, ऑफिस में लंबी बहस से बचें 

Wed, 3 Dec 2025 05:53 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Aquarius Horoscope for Today 3 December 2025 : फ्रेश आइडियाज आपकी रोज की लाइफ के काम को चमकाएंगे। आज नए आइडियाज से सिंपल सोल्यूशन निकलेगा। अपने आइडियाज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।हमेशा सवाल पूछने के लिए तैयार रहें। छोटे मौकों का स्वागत करें, जिसमें अच्छे मौके मिलें। आपकी इच्छाशक्ति के कारण आपके लिए कई दरवाजे खुलेंगे। जितना आप सुनते हैं, उससे अधिक बोलें। सोशल नेटवर्किंग के जरिए आपको नए प्रोजेक्ट मिलेंगे। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। कुछ भी फैसला लें, तो पहले फैक्ट चेक करें। चीयरफुल रहें और हर काम करने के लिए फ्लेक्सीबल भी रहें। अपने शेड्यूल को हल्का रखें, जिससे आइडियाज की टेस्टिंग भी कर सकें। जानें कैसा रहेगा आपका आज का करियर, लवलाइफ, आर्थिक और हेल्थ राशिफल

कुंभ लव राशिफल

आज फ्रेंडली बातचीत आपको एक दूसरे के करीब लाएगा। आपको एक दूसरे की फीलिंग्स में रुचि दिखानी है। इस समय विनम्र सवाल पूछें। आज पार्टनर एक दूसरे से हंसी खुशी बिताएंगे। आपको नया रुटीन आपकी लाइफ में ताजगी लाएगा। सिंगल लोगों को अपनी चॉइज के लोग किसी ग्रुप इवेंट या क्रिएटिव मीटअप में मिलेंगे। इस समय कुंभ राशि वालों को अपनी इच्छाओं को लेकर आपको ईमानदार रहना है। अपने पार्टनर से बात करें तो आपके शब्दों मे मिठास होनी चाहिए। अचानक किसी से ईर्ष्या ना करें और किसी के व्यावहार को टेस्ट करने की कोशिश ना करें। आपको बता दें कि विश्वास आपसी सम्मान से बढ़ता है।

कुंभ करियर राशिफल

काम में आपके नए आइडियाज को आपके सीनियरस नोटिस करेंगे, इसलिए नए आडियाज लाएं और मीटिंग में भी शेयर करें, इनोवेटिव रहें। इस समय शार्ट प्लान आपको शेयर करने हैं, जिसमें आपके वैल्यूज दिखें। अपने साथ काम करने वालों की मदद करें और उनके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करें और इसके साथ जो भी आपको फीडबैक मिलता है उसे स्वीकार करें और अपनाएं। अगर किसी रोल के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो टीमवर्क को दिखाएं और फ्रेश सोच को भी जाहिर करें। अपने साथ काम करने वालों को जितनी हो सकती है, मदद करें। किसी के साथ लंबी बहस करने से बचें, इस समय बहस ना करके आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए।

कुंभ मनी राशिफल

आज कुंभ राशि वालों को अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा। आपको अपनी सेविंग्स के लिए टारगेट बनाने होंगे। इस समय अपने टारगेट निर्धारित करें।अगर कुछ खरीद रहे हैं, तो प्राइज की कई जगह तुलना करें। इसके बिना बड़ी खरीददारी ना करें। अगर निवेश करने की सोच रहे हैं, तो बड़ी कमिटमेंट करने से बचें, इसकी बजाय आप कुछ सीखने और कम लागत वाली कोशिशों को प्राथमिकता दे सकते हैं। आज रिवार्ड एकस्ट्रा स्किल्स या छोटे फ्रीलांस कामों से मिल सकते हैं। अपने समय की कद्र करें। डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने से पहले किसी दोस्त के साथ प्लानिंग पर डिस्कस करें।

कुंभ हेल्थ राशिफल

आज कुंभ राशि वालों को हल्की एक्टिविटी और आराम करने से मन और शरीर दोनों को लाभ होगा। एनर्जी को फ्रेश करने के लिए छोटे योग, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज या तेज चलने की कोशिश करें। इस समय वेज खाना खाएं और तले हुए भारी स्नैक्स से बचें। सोने से पहले मोबाइल ना देखें, कोशिश करें कि आपका स्क्रीन टाइम कम रखें और सोने से पहले एक शांत रुटीन बनाए रखें। अगर आपको लगता है कि तनाव बढ़ रहा है, तो अपने इमोशंस को एक छोटे नोट में लिखें या किसी करीबी दोस्त से बात करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
