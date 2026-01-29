कुंभ राशिफल 29 जनवरी 2026: कुंभ राशि वाले ऑफिस में डिप्लोमेटिक रहें, प्रोपर्टी से जुड़े मामलों मे दखलअंदाजी ना करे

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वाले ऑफिस में डिप्लोमेटिक रहें, प्रोपर्टी से जुड़े मामलों मे दखलअंदाजी ना करें

Aquarius Horoscope Today 29 January 2026 : आज इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके इमोशंस चीजों को तय ना करें। इस समय आपको रिलेशनशिप में प्यार दिखाना है और खुश रहना है। आपको ऑफिस में अपनी बेस्ट पर्फोर्मेंस देनी है, जिससे आप ऑफिस में नए रोल्स ले सकें और बेस्ट रिजल्ट दे सकें। आपको इस समय मेजर बीमारियों से भी बचे रहेंगे। अपनी लवलाइफ में आपको फेयर रहना है। काम में भी अपनी बेस्ट पर्फोर्मेंस देनी है। समृद्धि आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव ला सकती है। काम में अपनी बेस्ट पर्फोर्मेंस दें और आपकी हेल्थ भी आज अच्छी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कुंभ लव राशिफल आज कुंभ राशि वालों को एक्सप्रेसिव रहना है, जो भी आपके दिल में है, वो आपको सब आपको दिल खोलकर बताना है। आपके लिए जरूरी है कि आपको देखना है कि एक्शन में भी आपका लवर बहुत रोमांटिक रहे। आपके लिए जरूरी है कि आप अपने हर पर्सनल मैटर में अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंस में लेकर काम करें। आपको अपने विचारों को अपने पार्टनर पर नहीं थोपना है, जरूरी नहीं कि जैसा आप सोचते हैं, वैसा आपका पार्टनर भी सोचे। कुछ लोग अपने पार्टनर को सरप्राइज गिफ्ट भी दे सकते हैं। इससे आप दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी हो सकती है। हो सकता है आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आ जाए, ये कोई चाल भी हो सकती है, खासकर शादीशुदा लोगों के लिए। इसलिए कोशिश करें कि आप फिलहाल इससे दूर रहें।

कुंभ करियर राशिफल आपको अपनी पर्फोर्मेंस पर खास निगरानी रखनी चाहिए। आपको अपने एफर्ट करने चाहिए जिससे आप अच्छे तरीके से किसी भी परिस्थिति को हैंडल कर सकें और बेस्ट रिजल्ट दे सकें। पर्सनल इश्यूज का असर आपकी लाइफ में नहीं पड़ना चाहिए। आपको फिलहाल इन दोनों में बैलेंस बनाकर रखना है।इसके अलावा ऑफिस में डिप्लोमेटिक रहना है। आज टाइट डेडलाइन के बाद भी आप अधिकतर कामों को करने में सफल रहेंगे। शेफ, आईटी प्रोफेशनल, डिजाइनर, एकेडमिक को विदेश में जाने के मौके मिलेंगे। अगर आपका जॉब इंटरव्यू है, तो आप उसे क्रैक करने के लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। आज कुछ स्टूडेंट्स पहली जॉब के लिए इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे।

कुंभ मनी राशिफल आज कोई बड़ा आर्थिक इश्यू आपके सामने नहीं रहेगा, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप लग्जरी आइटम पर पैसा खर्च कर सकें। आप प्रोपर्टी को खरीद और बेच भी सकते हैं। अगर सट्टे वाले बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, तो फिलहाल इससे दूर रहें। आज बिजनेसमैन बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचने को लेकर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, यहां तक की आप विदेश के लोकेशन पर भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। आपके लिए आज यह बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि आप प्रोपर्टी से जुड़े मामलों मे परिवार में दखलअंदाजी दें।

कुंभ हेल्थ राशिफल आज आपकी हेल्थ बहुत नॉर्मल रहेगी। आपको नींद से जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती है। इसके लिए आप योग और मेडिटेशन के जरिए प्राकृतिक रेमेडीज का सहारा लेना चाहिए।आज जंक फूड से परहेज करें और प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर डाइट लेनी चाहिए। सीढ़ियों का इस्तेमाल करते समय या टू व्हीलर चलाते समय सावधानी बरतें। आपको गले में खराश भी महसूस हो सकती है। कुछ महिलाओं को सिरदर्द या जोड़ों में दर्द हो सकता है।