कुंभ राशिफल 27 नवंबर 2025:आज ऑफिस में सीनियर्स से विवाद , संपत्ति खरदीने के भी योग, लवलाइफ में डिप्लोमेटिक रहें

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 27 November: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। लवलाइफ में डिप्लोमेटिक रहें

Aquarius Horoscope Today 27 November 2025: कुंभ राशि के लोगों की कथनी और करनी में फर्क नहीं होता है, ये लोग जो कहते हैं वो करते भी हैं। इस समय ऑफिस में आपको ऐसे काम करने हैं, जिनसे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अपने लवर के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं, जिससे आप एक दूसरे को समझ सकें। पैसों से जुड़ी कोई भी चीज हो, उसको थोड़ा सावधानी से संभालें। आज प्रोफेशनल लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी। रोमांटिक लाइफ को आज आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। जीवन में समृद्धि तो रहेगी ही, साथ ही स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

कुंभ लव राशिफल आज कुंभ राशि वालों को अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर को बतानी चाहिए। अपनी फीलिंग्स जाहिर करने के लिए आज का दिन अच्छा है। अगर लव अफेयर में कोई परेशानी आपको लग रही है, तो आज का दिन उसको खुलकर बात करने के लिए अच्छा है। आज लवलाइफ में ईगो से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन कोई खास असर इसका लवलाइफ में नहीं होगा। लेकिन अगर आपको किसी बात पर गुस्सा आया तो आप आज अपना आपा खो सकते हैं और इससे आपकी लाइफ में सीरियस परेशानियां शुरू होंगी। ऐसी स्थिति से आपको हर हालत में बचेना है। इस स्थिति में डिप्लोमेटिक रहें और विभिन्न विषयों पर चर्चा करते समय हमेशा विनम्र रहें। सिंगल लोगों को आज नया प्यार मिलेगा।

कुंभ करियर राशिफल ऑफिस में कुंभ राशि वालों को नई जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऑफिस में कुछ सीनियर जानबूझकर आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकते हैं और आपको आज परेशानियों और विवादों से बचना चाहिए। जो लोग हाल ही में आपकी टीम में शामिल हुए हैं, उन्हें टीम मीटिंग में अपनी राय देते समय सावधानी बरतने की जरूरत है ,क्योंकि इससे आपका कोई सीनियर नाराज हो सकता है। आपको नए काम करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए और दोपहर में नौकरी के लिए इंटरव्यू में भाग लेने के लिए अच्छा है। आज बिजनेस को पार्टनरशिप में परेशानियां आ सकती हैं। दोपहर का समय आपकी लाइफ नए आइडियाज और प्रॉडक्टिविटी को लॉन्च करने के लिए अच्छा है।

कुंभ मनी राशिफल आज कुंभ राशि वालों की लाइफ में समृद्धि बनी रहेगी। आपके लिए संपत्ति खरदीने के भी योग है, इसलिए आप आज कोई नई संपत्ति भी खरीदेंगे। परिवार में किसी मेडिकल इमरजेंसी के कारण हो सकता है पैसों का एक बड़ा भाग आपको इलाज में खर्च करना पड़े। आज का दिन संपत्ति, वाहन खरीदने के लिए और घर का रेनोवेशन कराने के लिए अच्छा है। आज आप शेयर मार्केट में पैसा लगाने के बारे में भी सोच सकते हैं। आपने जो लोन लिया था, उसको लेकर आपको राहत मिल सकती है। बिजनेसमैन प्रमोटरों के जरिए पैसा जुटाने पर सीरियसली सोच सकते हैं।

कुंभ हेल्थ राशिफल आज ऑफिस और पर्सनल लाइफ में आपको बैलेंस बनाकर रखना होगा। आप दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से कर सकते हैं और दिन का दूसरा भाग जिम या योग सेशन में शामिल होने के लिए भी अच्छा है। आज शराब और तंबाकू दोनों को छोड़ना चाहते हैं, तो आज का दिन बेस्ट है। कुछ बच्चों को आज आंखों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। बुजुर्गों को भी नींद संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आज टूव्हीलर को भी चला रहे हैं, तोसभी यातायात नियमों का पालन करना है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com