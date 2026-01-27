कुंभ राशिफल 27 जनवरी 2026: कुंभ राशि वालों को आज मिलेगा रिस्की काम, इमोशंस बहकर फैसला ना लें

Hindustan Hindi News
Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 27 January 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वालों को आज मिलेगा रिस्की काम, इमोशंस बहकर फैसला ना लें

Jan 27, 2026 05:25 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Aquarius Horoscope Today 27 January 2026 : आज इमोशंस में बहकर कोई काम ना करें, आपको दिमाग से सोचना समझना चाहिए। अपने लवर के पार्टनर पर जमकर प्यार बरसाएं, इससे आपकी लवलाइफ खास होगी। ऑफिस में आपको प्रोफेशनल एटीट्यूड बनाकर रखें। आज लव से जुड़े मामलों को अच्छे से सुलझाएं और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका दिन प्रॉडक्टिव रहे। आपकी हेल्थ आज अच्छी रहेगी। आज आंखे बंद करके आर्थिक फैसले ना लें, आपको धोखा मिल सकता है।

कुंभ लव राशिफल

आज आपको सावधान रहना है और अपने पार्टनर को किसी भी तरह से परेशान नहीं करना है। इससे आपकी लाइफ में प्यार का नैचुरल फ्लो खराब होता है। आपको पास अपने लवर के लिए भी समय होना चाहिए। आपको लव अफेयर को हढ़ने के लिए एक दूसरे से अच्छे से बात करनी चाहिए। आज दोपहर के समय अपने पार्टनर को सरप्राइज दे सकते हैं या फिर लवर को गिफ्ट दे सकते हैं। ऑफिस रोमांस आपके लिए अच्छा आइडिया नहीं है, इसलिए इससे आपको फिलहाल बचना है, शादीशुदा लोगों की पर्सनल लाइफ इससे खराब होती है। कुछ महिलाएं भी लव अफेयर में पैरेंट्स का सपोर्ट पाने में पळ में सफल रहेंगी। कुल मिलाकर लवलाइफ में आज कोई बड़ी दिक्कत नहीं है।

कुंभ करियर राशिफल

आज कुंभ राशि वालों को करियर में सफलता मिलेगी। आज हो सकता है, आपको कोई रिस्की काम करने को मिलें, जिसमें डेडलाइन भी थोड़ी टाइट होंगी। आप इस काम को अच्छे से कर लेंगे और पॉजिटिवरिजल्च भी आपको मिलेगा। आपको किसी गर्मागरम बहस में भी कूल बने रहना है, गुस्सा ना करें। आपको अपने आइडियाज को अपने सीनियर्स के सामने दिखाने चाहिए , जिससे आपमें फिर से वापस इच्छाशक्ति आए। मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े प्रोफेनल लोग ज काम केसिलसिले में बाहर जा सकते हैं। बैंकरों को भी आज प्रमोशन मिल सकता है, आपको नौकरी के लिए भी परेशान नहीं होना है। बिना डर के नौकरी के इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट आपको हां में मिलेगा। हायर एजुकेशन में एडमिशन का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स को आज गुड न्यूज मिलेगी।

कुंभ मनी राशिफल

आज छोटी फाइनेंशियल इश्यूज आपके रुटीन लाइफ को प्रभावित करेंगे। आपको पिछले निवेश से रिटर्न तो मिलेगा, लेकिन ये बहुत कम होगा, आप जितनी उम्मीद कर रहे थे, उसके बराबर यह नहीं होगा। आपको शेयर बाजार से दूरी बनाए रखनी चाहिए, फिलहाल शेयर मार्केट में कुछ भी निवेश ना करें, इस समय विदेशी कस्टमर से आपडील कर रहे हैं, उनसे आपको एडवांस पेमेंट मिलेगी, आप इसका इस्तेमाल अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में कर सकते हैं। इससे आपका बिजनेस फायदा पाएगा। आप सट्टा लगाने वाले बिजनेस, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड को भी निवेश के अच्छे विकल्पों के रूप में चुन सकते हैं।

कुंभ हेल्थ राशिफल

आपका स्वास्थ्य अच्छा है और आपको कुछ बीमारियों से राहत भी मिल सकती है। हालांकि, कुछ महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऑफिस की टेंशन को घर में ना लाएं, इससे घर का माहौल भी तनावपूर्ण रहेगा। परिवार के साथ अधिक समय बिताएं। बच्चों को मुंह से संबंधित छोटी-मोटी हेल्थ समस्याएं परेशान कर सकती हैं। भारी वस्तुएं उठाते समय भी सावधानी बरतें। वाहन चलाने वालों को शराब से परहेज करना चाहिए। पेट संबंधी बीमारियों से भी राहत मिलेगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

