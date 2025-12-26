कुंभ राशिफल 26 दिसंबर 2025: कुंभ राशि वाले ईगो से रहें दूर, लव और करियर में मिलेंगे अच्छे मौके

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 26 December: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। कुंभ राशि वाले ऑनलाइन पेमेंट से बचें, ऑफिस में बहस ना करें, लवर के साथ गुस्से पर कंट्रोल करें। रिलेशनशिप में उतारचढ़ाव के पल देखने को मिलेंगे।

Aquarius Horoscope Today 26 December 2025 :आज कुंभ राशि वालों को ईगो से कोसो दूर रहना है और आपकी अच्छी लवलाइफ और प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी रहेगी। आज प्यार में चीजों को एक्सप्लोर करें और रिलेशनशिप में बेस्ट पलों को जिएं। वेल्थ को आज स्मार्ट तरीके से हैंडल करें और फिजिकल हेल्थ भी आज आपकी अच्छी है। आज आर्थिक तौर पर आपके पास पैसा रहेगा। आपकी हेल्थ को लेकर भी आज कोईदिक्कत नहीं रहेगी। आज ऑफिस में आपके सामने नई जिम्मेदारियां आपके सामने आएंगी, इससे आपकी ऑफिस में प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी।

कुंभ लव राशिफल आज कुंभ राशि वालों को रिलेशनशिप में उतारचढ़ाव के पल देखने को मिलेंगे, कभी अच्छा, कभी बुरा दोनों समय अपने रिलेशनशिप में आप देखें, आप आज ईगो से जुड़ी समस्याओं से आज परेशान हो सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने लव अफेयर में किसी तीसरे को ना आने दें। अगर आपका पार्टनर आपको अपनी आदतों से परेशान कर रहा है, तो आप उसके साथ बैठकर अच्छे से उन बातों पर बात करें। अगर आपको एक दूसरे के साथ प्यार से सेलिब्रेशन करना है, तो वेकेशन आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, इसके लिए आप आज प्लान बना सकते हैं। आज कुंभ राशि वालों को एक साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए, एक दूसरे केसाथ अपने अच्छी -बुरी सभी तरह की फीलिंग्स शेयर करने चाहिए। आज लवर के साथ आपकी बहस हो सकती है, इसलिए बेहतर रहेगा कि आज अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें।

कुंभ करियर राशिफल आज कुंभ राशि वालों का शेड्यूल बहुत बिजी रहेगा, जिन लोगों को ईगो से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। आज अगर ऑफिस में किसी से बहस हो जाएं, तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। जो लोग नौकरी छोड़ना चाहते है, वो आज दोपहर में रिजाइन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी में जो लोग लगे हुए हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, वो आज आराम करेंगे। वहीं आईटी प्रोफेशनल्स, कॉपीराइटरों, राइटर्स, वकीलों, बैंकरों, मेडिकल पर्सन और आर्टिस्ट के लिए आज का दिन बहुत बिजी रहेगा। इन लोगों को आज काफी मेहनत करनी होगी। स्टूडेंट्स आज एग्जाम पास कर लेंगे।

कुंभ मनी राशिफल आज बिजनेसमैन को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें, फंड से जुड़ी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसका सीधा सा असर आपके व्यापार पर होगा और आप अपना व्यापार आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ऑनलाइन पैमेंट को लेकर आज अलर्ट रहेंगे, तो अच्छा रहेगा, आपको किसी अजनबी को बाहर घूमते समय ऑनलाइन पेमेंट नहीं करनी है। इस समय लग्जरी चीजों को खरीदने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा, हालांकि आप किसी जरूरतमंद दोस्त या भाई-बहन की मदद कर सकते हैं। महिलाएं आज पैसों से घर को रेनोवेट कराएंगी, वहीं बुजुर्ग आज अपने सभी ड्यूज को क्लियर कर खुश होंगे। जब भी पैसों की बात आती है, तो आपको थोड़ा सेंसिबल होना होगा।

कुंभ हेल्थ राशिफल आज कुंभ राशि वालों को अपनी डाइट को लेकर खास तौर पर सावधान रहना होगा, और ऑफिस की टेंशन घर पर ना लाएं, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग-अलग रखें। अगर कहीं बाहर घूमने का प्लान है, तो इस बात काध्यान रखें कि अपने साथ जरूर मेडिकल किट लेकर जाएं। अगर तंबाकू और शराब छोड़ना चाहते हैं, तो आज का दिन बेस्ट है। बच्चों को खेलते समयय आज छोट लग सकती है। महिलाएं को आज खासतौर पर ट्रैन में चढ़ते समय सावधान रहना चाहिए, कुछ बुजुर्गों को आज नींद से जुड़ी दिक्कत हो सकती है।