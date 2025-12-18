Hindustan Hindi News
कुंभ राशिफल 18 दिसंबर : कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा अच्छा, मिलेंगी नई जिम्मेदारियां

संक्षेप:

Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 18 December: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा कहा जा सकता है।

Dec 18, 2025 06:22 am IST
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 18 दिसंबर 2025: आज प्रेम से जुड़े मामलों को सुलझाने का दिन है। कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिनके लिए आपको तैयार रहना होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और सेहत भी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। आज प्रेम से जुड़े मामलों को समझदारी से संभालें और अपने पार्टनर के लिए समय जरूर निकालें। रिश्ते में छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज न करें और बातचीत से हर समस्या सुलझाने की कोशिश करें। कार्यक्षेत्र में आज कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जिन्हें मेहनत, धैर्य और सतर्कता से संभालना होगा। जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही न करें, क्योंकि आपका प्रदर्शन आज खास मायने रखेगा। सेहत के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति भी संतोषजनक रहेगी, जिससे मन में आत्मविश्वास और स्थिरता बनी रहेगी।

लव राशिफल: आज रिश्ते में हल्की-फुल्की परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अपने रिश्ते को बाहरी दखल से बचाकर रखें। पार्टनर की पसंद और भावनाओं की कद्र करें। किसी भी बात को सुलझाने में धैर्य रखें और बातचीत से काम लें। कोशिश करें कि दिन खत्म होने से पहले गलतफहमियां दूर हो जाएं। मतभेद के समय गुस्सा न करें और शांति से बात रखें।

करियर राशिफल: करियर के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। ऑफिस में आपकी काबिलियत पर भरोसा जताते हुए आपको कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अगर नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो जॉब पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट करना फायदेमंद रहेगा, इंटरव्यू कॉल आ सकती है। डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को दिन के दूसरे हिस्से में सतर्क रहना होगा। सरकारी कर्मचारियों का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन वकील, जज, पुलिस और राजस्व विभाग से जुड़े लोगों को काम में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

आर्थिक राशिफल: आज निवेश के लिए अच्छा समय है। आप रियल एस्टेट या शेयर बाजार में पैसा लगाने पर विचार कर सकते हैं। कुछ महिलाओं को ननिहाल की ओर से संपत्ति मिलने के योग हैं। परिवार के साथ विदेश यात्रा की योजना बन सकती है, इसके लिए फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग भी हो सकती है। जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें नई पार्टनरशिप से फायदा होगा और कारोबार को आगे बढ़ाने के मौके मिलेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। दिन की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज से करें। दिन के दूसरे हिस्से में जिम या योग जॉइन करना भी फायदेमंद रहेगा। बच्चों को खेलते समय थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, हल्की चोट लग सकती है। अगर आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो आज का दिन इसके लिए सबसे अच्छा है। वाहन चलाते समय सावधान रहें और ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
