कुंभ राशिफल 17 फरवरी 2026: कुंभ राशि वाले आज आपके पास पैसा आएगा, आप खास और बड़े निवेश से जुड़े फैसले ले पाएंगे
Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 17 February 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वाले आज आपके पास पैसा आएगा, आप खास और बड़े निवेश से जुड़े फैसले ले पाएंगे
Aquarius Horoscope Today 17 February 2026 :आp कुंभ राशि वालों को कोई भी मौका अपनी लाइफ में मिस नहीं करना है। अगर रिलेशनशिप में विवाद होता है, तो आपको खास तौर पर सावधना रहना पड़ सकता है। आज कुंभ राशि वालों की ऑफिस लाइफ प्रॉडक्टिव रहेगी। आपकी ऑफिस लाइफ में दिक्कत भी रहेगी। आज छोटे हेल्थ इश्यूज भी आपको हो सकते हैं। अपने लवर के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं और उस पर प्यार बरसाएं। आपकी वेल्थ भी आज प्रॉडक्टिव रहेगी। ऑफिस लाइफ में आपको चैलेंज मिलेंगे। आपकी हेल्थ स्पेशल केयर की डिमांड कर रही है।
कुंभ लव राशिफल
आज आपको अपने लवर के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। कोशिश करें कि पुरानी बातों को फिर से ना उखाड़ें। इस समय आपकी शादी के योग बनते दिख रहे हैं। अगर एकस्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर चला रहे हैं, तो आ्पको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इससे दूरी बना लें, क्योंकि आपके परिवार में यह पचा चल जाएगा।आज कुछ लवअफेयर में अधिक बात की जरूरत होगी, वहीं कुछ लोग आज प्यार में पड़ सकते हैं। दोपहर के समय पार्टनर को सरप्राइज दे सकते हैं। आजसादीशुदा महिलाएं बेकार की बातों को ना करें, और अगर सेफ रिलेशनशिप चाहती हैं, तो आपको अपने पार्टनर पर खास ध्यान देना होगा।
कुंभ करियर राशिफल
आज जो भी काम आपको असाइन किया जाए, उसको करने के लिए तैयार रहें। आपकीलाइफ में छोटे चैलेंज भी आ सकते हैं, आप इन चैलेंज को पूरा कर लेंगे। आज आपको ऑफिस के प्रपज के कारण ट्रैवल के लिए भी जाना पड़ सकता है। आज एफिशिएंट कम्युनिकेशन के जरिए आप छोटे प्रॉडक्टिविटी इश्यूज को सोल्व कर लेंगे। आज दोपहर में आपके लिए कोई इंटरव्यू कॉल भी आ सकती है। बिजनेसमैन प्रमोटर्स के जरिए फंड पाने में भाग्यशाली रहेंगे। आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, शेफ और सरकारी कर्मचारी कार्यस्थल पर अधिक समय व्यतीत करेंगे।
कुंभ मनी राशिफल
आज आपके पास पैसा आएगा, आप खास और बड़े निवेश से जुड़े फैसले ले पाएंगे। आपको बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं आज सभी लंबित बिलों को देने में कामयाब रहेंगी? आज का जदिन इलेक्ट्रॉनिक चीजों को खरीदने के लिए अच्छा है। आप परिवार में भी आर्थिक विवादों को सुलझा सकते हैं। बिजनेसमैन प्रमोटर्स के जरिए फंड पा लेंगे? इससे वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। आज परिवार में भी कोई सेलिब्रेसन हो सकता है, जिसमें आपका खर्चा हो सकता है।
कुंभ हेल्थ राशिफल
अपने लाइफस्टाइल में खास ध्यान रखें और एक्सरसाइजकरे और खाने में प्रोटीन और पोषक तत्व लें। आज कुछ बच्चों में वायरल फीवर की भी समस्या सामने आ सकती है, इसके कारण आप स्कूल को स्किप कर सकते हैं। कुछ महिलाओं में आज शरीर में दिक्कत की शिकायत हो सकती है। कुछ लोगों में नींद ना आने की भी दिक्कत हो सकती है और कुछ लोगों में वॉकिंग इश्यू भी हो सकता है, इसलिए ध्यान दें। आज का दिन अच्छा है,जब आप तंबाकू छोड़ सकते हैं, इसलिए आज इसे छोड़ने की शुरुआत कर सकते हैं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां