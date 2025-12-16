कुंभ राशिफल 16 दिसंबर 2025 :कुंभ राशि वाले आज तीसरे इंसान को लाइफ में दखलअंदाजी ना करने दें, ऑफिस में मिलेगी अच्छी खबर

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 16 December: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। तीसरे इंसान को लवलाइफ में दखलअंदाजी ना करने दें, ऑफिस में मिलेगी अच्छी खबर

Aquarius Horoscope Today 16 December 2025: आज कुंभ राशि वालों को विवादों से दूर रहना है, कोशिश करें कि किसी भी तह के विवाद से बचें। आज लवलाइफ में आपको हर पलों को एंजॉय करना है। आपको लव अफेयर में आपको इगो से फ्री रहना है। इस सम ऑफिस के काम में फोकस करें। आपको अच्छे से बेसट रिजल्ट देना है। आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छी रहेगी। अपने लवर के साथ आपको अधिक से अधिक समय बितान है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको रिलेशनशिप में खुश हना है। आज प्रोफेशनल उम्मीद है कि आपको अपने डेडलाइन पर काम पूरा करना होगा। आजसमृद्धि आपको शेयर बाजार में अपनी किस्मत आजमाने में मदद करती है। आज आप स्वस्थ भी हैं और आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है।

कुंभ लव राशिफल महिलाओं को किसी पार्टी में जाना होगा और उस पार्टी में आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। इसके अलावा आपको प्रपोजल भी मिल सकता है। आज का समय ऐसा है जब आपकी लाइप में समझदारी बढ़ेंगी। आपको इस बात का खास ध्यान देना है कि किसी तीसरे इंसान को अपनी लवलाइफ में दखलअंदाजी ना करने दें। आज कुंभ राशि के लोग अपने पुराने रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं, इससे कुछ लोगों की लाइफ में खुशियां रहेगी। साथ में अधिक समय बिताएं और उन एक्टिविटीज में शामिल हों जिनमें आप दोनों की रुचि हो। शादी के बारे में अगर आप फैसला लेन चाहते हैं, तो आप दोनों रात में लॉन्ग ड्राइव परजा सकते हैं, यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

कुंभ करियर राशिफल आज आपको ऑफिस लाइप में भी आपको बहुत अधिक सुखद क्षण देखने को मिलेंगे। छोटी-मोटे चैलेंज आपकी लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन इनके बावजूद, आप टारगेट को पूरा करने में सफल रहेंगे। कुछ आर्किटेक्ट, ग्राफिक डिजाइनर, लॉयर, सेल्सपर्सन, आईटी पेशेवर और मैकेनिक कस्टमर से प्रशंसा प्राप्त करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ऑफिस में आपका प्रमोशन या सैलरी में वृद्धि हो सकती है, तो आप अच्छी खबर मिलने वाली है। आज ऑफिस में काम के बाद भी आपको रुकना होगा, किसी खास प्रोजेक्ट के लिए आपको काम करना पड़ सकता है। कुछ बिजनेसमैन आज किसी प्रोजेक्ट या नई अवधारणा की शुरुआत करेंगे।

कुंभ मनी राशिफल समृद्धि आज आपके साथ है, इसलिए आपको पास पैसा आएगा, पैसा एक जगह से नहीं आपको कई स्रोतों से पैसा मिलेगा। इस तरह आपको समझदारी से निवेश करने में मदद मिलेगी। आप नई संपत्ति खरीदने पर विचार कर सकते हैं। कुछ लोगों को शेयर बाजार में भी सफलता मिलेगी। बेहतर मनी मैनेजमेंट के लिए एक एक सिंपल आर्थिक प्लानिंग बनाएं। बिजनेसमैन को अधिक खर्च न करने के लिए सावधान रहना चाहिए। विदेशी करेंसी अगर आपके पास है, तो आपको इसकेा लेन-देन को लेकर खास तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए।

कुंभ हेल्थ राशिफल आप दिन की शुरुआत आज एक्सरसाइज से कर सकते हैं और आपको अच्छे से पानी पीना है। आज शराब और तंबाकू दोनों छोड़ने के लिए अच्छा दिन है। आज कुंभ राशि वालों को सांस लेने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आपको धूल भरे इलाकों में जाने से बचना चाहिए। परिवार के साथ अधिक समय बिताएं और प्रोटीन और विटामिन से भरपूर डाइट लेने की कोशिश करें। शुगर के रोगियों को को कार्बोनेटेड चीजों का इस्तेमाल बंद करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com