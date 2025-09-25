कुंभ राशिफल 25 सितंबर: आज रेगुलर खर्चों की लिस्ट बनाएं, बिना खरीदारी से बचें

Aquarius Horoscope Today 25 September 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज का कुंंभ राशि का राशिफल-

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 25 सितंबर 2025: कुंभ वालों के लिए आज की एनर्जी नए आइडिया और गर्मजोशी भरी बातचीत लाती है। दोस्तों से संपर्क करें, कुछ नया सीखें और कोई क्रिएटिव टास्क करने की कोशिश करें। शांति से धन का रिव्यू करें। ऑफिस में विचारों को दयालुता के साथ जाहिर करें। जरूरत पड़ने पर आराम करें और रिश्तों को बेहतर बनाने और कोमल अवसर खोलने के लिए मदद के छोटे-छोटे काम करें।

कुंभ लव राशिफल- प्यार आज फ्रेंडली और आशावादी लग सकता है। ईमानदार बातचीत भरोसा लाती है और रिश्तों को गर्म बनाती है। अगर आप अविवाहित हैं, तो सुरक्षित सोशल प्लेसों पर नए लोगों को देखकर मुस्कुराएं, एक सिंपल बातचीत दोस्ती में बदल सकती है। कपल आइडिया को शेयर करने और एक साथ हल्की मौज-मस्ती की प्लानिंग बनाने का आनंद लेते हैं, छोटी-छोटी खुशियां सेलिब्रेट करें। ब्राउंड्री का टेस्ट करने या बड़े वादों पर जोर देने से बचें। सुनने और छोटी-छोटी जरूरतों पर ध्यान देने पर ध्यान दें।

कुंभ करियर राशिफल- काम पर अपने ब्राइट आइडिया ध्यान आकर्षित करते हैं। स्पष्ट सुझाव शेयर करें और प्रैक्टिकल कदम उठाने में मदद का ऑफर करें ताकि आप यह दिखा सकें कि आप सही हैं। एनर्जी को हाई बनाए रखने के लिए बड़े कार्यों को छोटे-छोटे चरणों में बांटें और हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। किसी मुश्किल मामले को सुलझाने के लिए किसी दयालु सहकर्मी के साथ सहयोग करें, टीमवर्क तेजी से परिणाम लाता है। गपशप से बचें और फैक्ट्स पर फोकस रखें।

कुंभ आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में छोटी-छोटी सावधानी से उठाए गए कदमों का पक्ष लिया जाता है। यह देखने के लिए कि बचत कहां बढ़ रही है, बैंक अकाउंट्स को चेक करें और रेगुलर खर्चों की लिस्ट बनाएं। ऑप्शन की तुलना किए बिना तुरंत खरीदारी से बचें। अगर बड़े खर्च की प्लानिंग बना रहे हैं, तो परिवार के किसी भरोसेमंद मेंबर से बात करें। आराम बढ़ाने के लिए साप्ताहिक रूप से एक निश्चित छोटी राशि बचाने पर विचार करें। बजट बनाने के बारे में जानने के फ्री वाले तरीके खोजें। अभी उठाए गए सिंपल स्टेप बाद में चिंता को कम करते हैं और स्थिर आदतों और शांत प्लान के साथ मामूली लक्ष्यों तक पहुंचना आसान बनाते हैं।

कुंभ सेहत राशिफल- संयमित रूटीन रखने से स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा। मशल्स को जगाने और माइंड को साफ करने के लिए सुबह की शुरुआत हल्के योग या स्ट्रेचिंग से करें। एनर्जी को स्थिर रखने के लिए साबुत अनाज, सब्जियों और फलों के साथ नियमित वेजिटेरियन खाना खाएं। हाइड्रेटेड रहें और डाइजेशन में मदद के लिए खाने के बाद थोड़ी देर टहलें। सोने से पहले ज्यादा देर तक स्क्रीन पर रहने का समय सेट करें और अपनी आंखों को बार-बार आराम दें। आज तनाव को शांत करने और अपना ध्यान सुरक्षित रखने के लिए कुछ मिनटों के लिए ध्यान की प्रैक्टिस करें।

कुंभ राशि के गुण- ताकत: सहिष्णु, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जल वाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

साइन शासक: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीला नीलम

कुंभ राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com